Telegraph Travel | «Καλύτερη Αεροπορική Εταιρεία στον Κόσμο» η Emirates

Η Emirates αναδείχθηκε ως η «Καλύτερη Αεροπορική Εταιρεία στον Κόσμο» μεταξύ 90 παγκόσμιων αερομεταφορέων, σύμφωνα με την πρόσφατη εκτενή έρευνα της Telegraph Travel. Η αναλυτική κατάταξη και οι βαθμολογίες υπολογίστηκαν βάσει περισσότερων από 30 κριτηρίων, όπως η ακρίβεια στα δρομολόγια, το επιτρεπόμενο όριο αποσκευών, το ευρύ δίκτυο δρομολογίων, η ποιότητα του αεροδρομίου, η ηλικία του στόλου, η αξία που προσφέρει το πρόγραμμα ανταμοιβών τακτικών επιβατών και η γευστικότητα των γευμάτων κατά τη διάρκεια της πτήσης, ενώ τα αποτελέσματα υπολογίστηκαν με αναφορά σε δεδομένα από περισσότερα από 18 ανεξάρτητα και διεθνή βραβεία, δημοσκοπήσεις αναγνωστών, ιστοσελίδες αξιολόγησης και κριτικές εμπειρογνωμόνων.

Με τον χαρακτηρισμό του «άξιου νικητή», η έρευνα ανακοίνωσε ότι η Emirates «καλύπτει σχεδόν κάθε κριτήριο, από τα επιτρεπόμενα όρια αποσκευών μέχρι και την εντυπωσιακή ακρίβεια των δρομολογίων. Είναι η αεροπορική εταιρεία που διαθέτει τον μεγαλύτερο στόλο A380, το αεροσκάφος που αγαπούν περισσότερο οι επιβάτες, οι οποίοι ευνοούνται από την ευρυχωρία και την άνεση σε όλες τις κατηγορίες θέσης, συμπεριλαμβανομένης της Οικονομικής».

Το άρθρο προσθέτει: «Η Premium Οικονομική Θέση στα αεροσκάφη τύπου A380 της Emirates είναι η καλύτερη εν πτήσει. Η Διακεκριμένη Θέση δεν απογοητεύει ποτέ ενώ περιλαμβάνει και μεταφορά με προσωπικό οδηγό από και προς το αεροδρόμιο. Η Πρώτη Θέση διαθέτει την καλύτερη λίστα κρασιών από κάθε άλλο αερομεταφορέα – όπως και ντουζιέρες. Το δίκτυο δρομολογίων της είναι επίσης ένα από τα μεγαλύτερα: 140 πόλεις σε 77 χώρες. Ψηφίστηκε ως ο καλύτερος αερομεταφορέας μεγάλων αποστάσεων στον κόσμο από 30.000 αναγνώστες της Telegraph Travel».

Η ανεξάρτητη μεθοδολογία της έρευνας περιελάβανε 90 αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες επιλέχθηκαν με βάση τον αριθμό των ετήσιων μεταφερόμενων επιβατών και οι βαθμολογίες δόθηκαν με βάση τις επιδόσεις του κάθε αερομεταφορέα σε μια σειρά από κριτήρια, όπως η αξιοπιστία, η συνδεσιμότητα, οι κανόνες για τις αποσκευές, η εμπειρία κατά τη διάρκεια της πτήσης, η μέση ηλικία του στόλου, η ποιότητα του αεροδρομίου προέλευσης, η αξία του προγράμματος επιβράβευσης, η ασφάλεια, η ιστορικότητα, η ποιότητα των αιθουσών αναμονής, καθώς και πολλαπλές δημοσκοπήσεις αναγνωστών και κατατάξεις από την Apex έως την Airline Ratings, την Skytrax έως τις αξιολογήσεις του TrustPilot και άλλα. Η πλήρης ανάλυση των αποτελεσμάτων είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο που ακολουθεί εδώ.

Μέχρι στιγμής, το 2024, η Emirates έχει λάβει επιπλέον 19 βραβεία και αναγνωρίσεις από ένα ευρύτερο σύνολο πηγών σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων 7 διακρίσεων στα Skytrax World Airline Awards τον Ιούνιο αποσπώντας τα βραβεία «World's Best Airline Inflight Entertainment», «Best First Class Airline Comfort Amenities», «Best First Class Airline in the Middle East», «Best First Class Onboard Catering in the Middle East», «Most Family Friendly Airline in the Middle East», «Best Premium Economy Class Airline in the Middle East» και «Best Premium Economy Class Onboard Catering in the Middle East».

Ακόμη, στα Pax International Magazine Awards τον Μάιο, η Emirates αναδείχθηκε νικήτρια κερδίζοντας το βραβείο «Best Inflight Entertainment and Connectivity Middle East» χάρη στον συνδυασμό της κορυφαίας συνδεσιμότητας Wi-Fi εν πτήσει και του πλούσιου περιεχομένου 6.500 καναλιών στο σύστημα ψυχαγωγίας εν πτήσει «ice».

Στα Business Traveller Middle East Awards τον Μάιο του 2024, η Emirates διακρίθηκε ως «Best Airline Worldwide» και κέρδισε τέσσερα επιπλέον βραβεία τα «Airline with the Best Premium Economy Class», «Airline with the Best First Class», «Best Airport Lounge in the Middle East» και «Airline with the Best Frequent Flyer Programme».

Στα World Travel Awards τον Μάιο, η Emirates απέσπασε τις κορυφαίες διακρίσεις «Middle East’s Leading Airline 2024», «Middle East's Leading Airline - First Class 2024» και «Middle East’s Leading Airline Rewards Programme 2024 – Skywards».

Το πρόγραμμα επιβράβευσης τακτικών επιβατών Skywards της Emirates απέσπασε επίσης το βραβείο «Global Loyalty Programme of the Year Middle East» στα International Loyalty Awards τον Μάιο του 2024.

Ταυτόχρονα, η Emirates κέρδισε την κορυφαία διάκριση στα βραβεία Airline Excellence Awards της AirlineRatings.com τον Μάρτιο του 2024, αποσπώντας τα βραβεία «Best-Inflight Entertainment» και «Best Premium Economy» - μια αναγνωρισμένη εμπειρία επιβατών που εξυπηρετεί πλέον 21 προορισμούς σε όλο τον κόσμο.

Η Emirates δεν συμμετέχει ούτε χορηγεί βραβεία, αξιολογήσεις ή δημοσκοπήσεις, διατηρώντας την ανεξαρτησία της σε αυτές τις αξιολογήσεις.

Το καλύτερο πρόγραμμα ψυχαγωγίας στον κόσμο εν πτήσει

Η διάκριση ως «World's Best Airline Inflight Entertainment» οφείλεται στο δημοφιλές σύστημα ψυχαγωγίας εν πτήσει «ice» της Emirates. Χάρη στο μεγάλο εύρος περιεχομένου και τα περισσότερα από 6.500 κανάλια ψυχαγωγίας on demand σε περισσότερες από 40 γλώσσες - υπάρχει κάτι για όλους να απολαύσουν. Οι επιβάτες έχουν απεριόριστες επιλογές με περισσότερες από 4.000 ώρες ταινιών και τηλεοπτικών καναλιών, έως 3.500 ώρες μουσικής και podcasts, πάνω από 2.000 ταινίες του Χόλυγουντ και διεθνώς αναγνωρισμένες ταινίες, 250 κανάλια για παιδιά και οικογένειες και εκατοντάδες τηλεοπτικές σειρές και πλήρεις συλλογές, συμπεριλαμβανομένων των πιο πρόσφατων εκπομπών από το Paramount+, HBO Max, Discovery+, BBC, Bloomberg Originals και Shahid.. Η Emirates επαινείται επίσης συχνά για την εμπειρία συνδεσιμότητας που προσφέρει εν πτήσει, καθώς όλοι οι επιβάτες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε δωρεάν Wi-Fi κατά τη διάρκεια της πτήσης, ως μέλη του προγράμματος Skywards της Emirates.

Πολυβραβευμένη εμπειρία Πρώτης και Διακεκριμένης Θέσης

Η εμπειρία της Πρώτης και Διακεκριμένης Θέσης της Emirates εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς για την αριστεία στον κλάδο, προσφέροντας στους επιβάτες μια απρόσκοπτη ταξιδιωτική εμπειρία από την αρχή μέχρι το τέλος με την υπηρεσία μεταφοράς με προσωπικό οδηγό (Emirates chauffeur-drive - CDS) της Emirates από και προς το αεροδρόμιο, καθώς και πρόσβαση σε περισσότερες από 34 αποκλειστικές premium αίθουσες αναμονής αεροδρομίων παγκοσμίως. Οι επιβάτες της Πρώτης Θέσης μπορούν επίσης να απολαύσουν την απόλυτη άνεση εν πτήσει με τις ιδιωτικές σουίτες, την υπηρεσία «δείπνου on demand» που περιλαμβάνει απεριόριστο χαβιάρι και σαμπάνια Dom Pérignon, πολυτελείς hydra-active πιτζάμες, προϊόντα περιποίησης δέρματος Byredo και βιώσιμα προϊόντα ντους Voya, καθώς και σετ περιποίησης Bulgari για να παραμείνουν ανανεωμένοι καθ 'όλη τη διάρκεια των μακρινών πτήσεων καθώς και πρόσβαση στο Onboard Lounge του αεροσκάφους τύπου A380 για μια ζωντανή ταξιδιωτική εμπειρία.

Αναγνωρισμένη Premium Οικονομική Θέση

Η Premium Οικονομική Θέση της Emirates έχει χαρακτηριστεί ευρέως ως ένα εξαιρετικό προϊόν, αφού διαθέτει δερμάτινα καθίσματα με άνετη κλίση έως και 40 ίντσες, κάθισμα πλάτους 19,5 ιντσών με ανάκληση 8 ιντσών, υποπόδια και υποστηρίγματα για τις γάμπες για επιπλέον άνεση, ρυθμιζόμενο προσκέφαλο 6 θέσεων και πολλές άλλες προσεγμένες πινελιές, όπως εύκολα προσβάσιμα σημεία φόρτισης στο κάθισμα και ένα πλαϊνό τραπεζάκι στήριξης για κοκτέιλ, , καθώς και μια οθόνη τηλεόρασης 13,3 ιντσών. Οι επιβάτες μπορούν να απολαύσουν τις βιώσιμες κουβέρτες, που είναι κατασκευασμένες από ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια, μαξιλάρι, σετ περιποίησης και ένα μοναδικό αφρώδες κρασί - Chandon Vintage Brut 2017. Το βραβευμένο catering εν πτήσει διαθέτει μια επιλογή από πλούσια γεύματα φτιαγμένα με εποχικά υλικά και τοπικές επιρροές - όλα σερβιρισμένα σε πορσελάνινα σκεύη, συνοδευόμενα από μαχαιροπίρουνα από ανοξείδωτο ατσάλι τυλιγμένα σε λινή πετσέτα. Η Premium Οικονομική Θέση είναι προς το παρόν διαθέσιμη σε 21 δρομολόγια – Χίθροου (Λονδίνο), Σίδνεϊ, Μελβούρνη, Κράιστσερτς, Όκλαντ, Βρυξέλλες, Γενεύη, Σιγκαπούρη, Λος Άντζελες, Νέα Υόρκη, Χιούστον, Ριάντ, Σαν Φρανσίσκο, Βομβάη, Μπενγκαλούρου, Διεθνές Αεροδρόμιο Ναρίτα στο Τόκιο, Αεροδρόμιο Χανέντα στο Τόκιο, Σάο Πάολο, Οσάκα και Ντουμπάι

Βραβευμένες Υπηρεσίες για Οικογενειακά Ταξίδια

Έχοντας κερδίσει πολλαπλά «family friendly» βραβεία, η Emirates προσφέρει μια σειρά προϊόντων και υπηρεσιών που απευθύνονται σε οικογένειες και παιδιά, από την επιβίβαση κατά προτεραιότητα για οικογένειες, σε όλα τα διεθνή αεροδρόμια, τα ευρύχωρα καθίσματα και τις μεγαλύτερες οθόνες ψυχαγωγίας εν πτήσει στην Οικονομική Θέση, τα ειδικά και υγιεινά γεύματα εν πτήσει για παιδιά και τις διασκεδαστικές ανέσεις, την πληθώρα παιδικών ψυχαγωγικών προγραμμάτων στο σύστημα ψυχαγωγίας «ice», καθώς και τις επιπρόσθετες υπηρεσίες για ανήλικα παιδιά που ταξιδεύουν μόνα τους και την προσβασιμότητα για οικογένειες με παιδιά με νευροποικιλομορφία.