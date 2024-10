United Airlines | 30% περισσότερες θέσεις με την Αθήνα το καλοκαίρι του 2025

Η United Airlines ανακοίνωσε σήμερα επέκταση των εποχικών πτήσεών της με καθημερινές απευθείας συνδέσεις από την Αθήνα προς τις ΗΠΑ για το καλοκαίρι του 2025.

Η αεροπορική εταιρεία αυξάνει από 7 σε 10 τις εβδομαδιαίες πτήσεις της προς Νέα Υόρκη/αεροδρόμιο Νιούαρκ (υπό την προϋπόθεση σχετικών εγκρίσεων από την κυβέρνηση) και επίσης ξαναρχίζει τρεις εβδομάδες νωρίτερα τις πτήσεις προς τους κόμβους Νέας Υόρκης/Νιούαρκ και O'Hare του Σικάγο.

Μόλις έναν χρόνο αφότου εγκαινίασε το δρομολόγιό της από το αεροδρόμιο της Αθήνας προς το αεροδρόμιο O'Hare του Σικάγο τον Μάιο του 2024, επίσης η United θα αρχίσει να χρησιμοποιεί για το δρομολόγιο αυτό ένα υπερσύγχρονο Boeing 787-10 Dreamliner, προσφέροντας πάνω από 30% περισσότερες θέσεις σε σύγκριση με το Boeing 787-8 που εκτελούσε το συγκεκριμένο δρομολόγιο προηγουμένως.

Μαζί με το τρίτο καθημερινό εποχικό απευθείας δρομολόγιο της United μεταξύ Αθήνας και Ουάσινγκτον, οι συνολικές θέσεις που προσφέρει η αεροπορική εταιρεία στις πτήσεις από Ελλάδα προς ΗΠΑ θα αυξηθούν σχεδόν κατά 30% για το καλοκαίρι του 2025.

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την επέκταση των υπηρεσιών μας μεταξύ Αθήνας και ΗΠΑ για το 2025,» δήλωσε ο Marcel Fuchs, Managing Director International Sales της United Airlines. «Η κατά σχεδόν 30% αύξηση των προσφερόμενων θέσεων στις πτήσεις μας από την Αθήνα το επόμενο καλοκαίρι είναι μια εξαιρετική είδηση για όσους πελάτες μας πετούν από την Ελλάδα, επειδή έτσι τους παρέχονται ακόμη καλύτερες ταξιδιωτικές επιλογές και περισσότερες δυνατότητες σύνδεσης με 120 προορισμούς σε κάθε σημείο της Αμερικής μέσω των κόμβων μας στις ΗΠΑ.»

Η επέκταση των εποχικών πτήσεων από την Αθήνα αποτελούν μέρος της μεγαλύτερης διεθνούς επέκτασης της United στην ιστορία της, με την προσθήκη 11 νέων πτήσεων και οκτώ νέων προορισμών* για τους πελάτες της εταιρείας το επόμενο καλοκαίρι. Από τον Μάιο του 2025, η United θα εγκαινιάσει πέντε νέες πτήσεις από τον κόμβο της στη Νέα Υόρκη / αεροδρόμιο Νιούαρκ προς προορισμούς που δεν εξυπηρετούνται από καμία άλλη αεροπορική εταιρεία των ΗΠΑ, όπως το Μπιλμπάο στην Ισπανία, το Παλέρμο στην Ιταλία, το Νουούκ στη Γροιλανδία και τη Μαδέρα και το Φάρο στην Πορτογαλία. Η αεροπορική εταιρεία προσθέτει επίσης στις υπηρεσίες της τρία νέα δρομολόγια από την Ουάσινγκτον / αεροδρόμιο Ντάλες, στα οποία περιλαμβάνονται η πτήση της -για πρώτη φορά- προς το Ντακάρ της Σενεγάλης καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και νέες εποχικές πτήσεις προς τη Νίκαια και την Βενετία.

Επίσης, η United προσθέτει νέες πτήσεις από το Τόκιο-αεροδρόμιο Ναρίτα προς το Καοσιούνγκ στην Ταϊβάν, το Ουλάν Μπατόρ στη Μογγολία και το Κορόρ στο Παλάου – προορισμούς που δεν εξυπηρετούνται από καμία άλλη αεροπορική εταιρεία των ΗΠΑ. Αυτές οι νέες πτήσεις θα συνδεθούν απρόσκοπτα με τις υπηρεσίες της United στον Ειρηνικό που πραγματοποιούνται από το Τόκιο / αεροδρόμιο Ναρίτα προς πέντε κόμβους στις ηπειρωτικές Ηνωμένες Πολιτείες.

Πολλές από τις νέες πτήσεις θα είναι διαθέσιμες προς πώληση στον ιστότοπο United.com και στην εφαρμογή της United τις επόμενες εβδομάδες.

Η United είναι η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία στον κόσμο, σύμφωνα με τον δείκτη διαθέσιμων θέσεων ανά χιλιόμετρο, και πραγματοποιεί δρομολόγια προς περισσότερους διεθνείς προορισμούς από οποιαδήποτε άλλη αεροπορική εταιρεία των ΗΠΑ. Συνολικά, το επόμενο καλοκαίρι η United θα προσφέρει 800 καθημερινές πτήσεις από και προς 147 διεθνείς προορισμούς – συμπεριλαμβανομένων 40 που δεν εξυπηρετούνται από καμία άλλη αεροπορική εταιρεία των ΗΠΑ.

Προϊόντα και υπηρεσίες στο αεροσκάφος

Οι εποχικές πτήσεις της United από την Αθήνα προς το αεροδρόμιο O’Hare του Σικάγο και ένα μέρος των τακτικών πτήσεων από την Αθήνα προς τη Νέα Υόρκη/αεροδρόμιο Νιούαρκ θα πραγματοποιούνται με αεροσκάφος Boeing 787-10, που διαθέτει 44 διακεκριμένες θέσεις United PolarisSM οριζόντιας ανάκλισης που έχουν όλες πρόσβαση στον διάδρομο, 21 οικονομικές θέσεις United Premium PlusSM , 54 οικονομικές θέσεις Economy PlusSM και 199 κλασικές οικονομικές θέσεις.

Ο επαναστατικός σχεδιασμός του Dreamliner προσφέρει στους πελάτες πολλές δυνατότητες για περισσότερη άνεση, όπως μεγάλα παράθυρα και άφθονο χώρο αποθήκευσης πάνω από τα καθίσματα, καθώς και σύγχρονο φωτισμό LED για προσομοίωση μιας ολόκληρης ημέρας, πράγμα που βοηθά τους επιβάτες να ρυθμίζουν το εσωτερικό ρολόι τους στην υπερατλαντική πτήση. Επιπλέον, το χαμηλότερο ύψος της καμπίνας, ο καθαρότερος αέρας και η πιο ομαλή πλοήγηση του αεροσκάφους βοηθούν τους πελάτες να αισθάνονται ξεκούραστοι κατά την άφιξη.

Η πτήση από Αθήνα προς Νέα Υόρκη/αεροδρόμιο Νιούαρκ θα πραγματοποιείται με Boeing 767-400 στην αρχή και στο τέλος της σεζόν και τα νέα τρία εβδομαδιαία δρομολόγια με πολυτελές αεροσκάφος Boeing 767-300.

Η εποχική πτήση της United από Αθήνα προς Ουάσινγκτον θα πραγματοποιείται με αεροσκάφος Boeing 787-8 που διαθέτει 28 διακεκριμένες θέσεις United PolarisSM οριζόντιας ανάκλισης που έχουν όλες πρόσβαση στον διάδρομο, 21 πολυτελείς οικονομικές θέσεις United Premium PlusSM, 36 οικονομικές θέσεις Economy PlusSM και 158 τυπικές οικονομικές θέσεις.

Οι διακεκριμένες θέσεις United Polaris παρέχουν μια πολυτελή ταξιδιωτική εμπειρία με προτεραιότητα στη χαλάρωση και στην άνεση, γεύματα υψηλής ποιότητας κατά τη διάρκεια της πτήσης, προϊόντα και υπηρεσίες των εταιρειών Therabody και Saks Fifth Avenue για πρόσθετες ανέσεις και καθίσματα πλήρους οριζόντιας ανάκλισης για τον ύπνο.

Οι θέσεις United Premium Plus προσφέρουν ένα ευρύχωρο κάθισμα με περισσότερο ελεύθερο χώρο για τα πόδια, τους αγκώνες και την ανάκλιση σε σύγκριση μια κλασική θέση Economy Plus ή μια κλασική οικονομική θέση, καθώς και ένα κιτ για πρόσθετες ανέσεις, με κουβέρτα και πολυτελές μαξιλάρι της εταιρείας Saks Fifth Avenue.

Οι θέσεις United Economy Plus προσφέρουν πρόσθετο ελεύθερο χώρο για τα πόδια και περισσότερο προσωπικό χώρο. Καθώς βρίσκονται κοντά στο μπροστινό μέρος της καμπίνας των οικονομικών θέσεων, τα καθίσματα προσφέρουν το πρόσθετο πλεονέκτημα ταχύτερης εξόδου από το αεροσκάφος κατά την άφιξη. Οι θέσεις Economy Plus είναι διαθέσιμες σε όλες τις υπερατλαντικές πτήσεις.

Στις οικονομικές θέσεις της United προσφέρονται δωρεάν φαγητό, αναψυκτικά, χυμοί, μπίρα και κρασί, τσάι, καφές και ψυχαγωγία κατά τη διάρκεια της πτήσης. Στα περισσότερα αεροσκάφη, τα καθίσματα διαθέτουν ρυθμιζόμενο προσκέφαλο και προσωπικό σύστημα ψυχαγωγίας κατά παραγγελία.

Η United στην Ελλάδα

Η United εξυπηρετεί την Ελλάδα με εποχικές πτήσεις κατά τη θερινή περίοδο από το 2016 και τώρα πια προσφέρει καθημερινές εποχικές απευθείας πτήσεις από Αθήνα προς Νέα Υόρκη / αεροδρόμιο Νιούρκ, προς το αεροδρόμιο O'Hare του Σικάγο και προς την Ουάσινγκτον. Οι πελάτες της United στην Ελλάδα μπορούν να κάνουν κράτηση θέσης σε πτήσεις μέσω του ιστοτόπου united.com ή επικοινωνώντας με το τμήμα κρατήσεων της United από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9:00-17:00, καλώντας (χωρίς χρέωση) τον αριθμό 00-800-441-4-3592 ή τον αριθμό 2103-00-2697 (από κινητό τηλέφωνο) ή με το ταξιδιωτικό πρακτορείο τους.

Η United στη Νέα Υόρκη/αεροδρόμιο Νιούαρκ

Σε απόσταση μόλις 23 χιλιομέτρων από το Μανχάταν, το Διεθνές Αεροδρόμιο Newark Liberty προσφέρει τις ταχύτερες υπηρεσίες χερσαίας μεταφοράς σε πολλά σημεία της πόλης, στις οποίες περιλαμβάνεται και η υπηρεσία AirTrain προς τον σταθμό New York Penn στο κέντρο του Μανχάταν, με μια διαδρομή που διαρκεί λιγότερο από 30 λεπτά.

Κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου του 2025, η United σχεδιάζει να εξυπηρετήσει πάνω από 150 προορισμούς σε 45 χώρες από το Νιούαρκ. Ο κόμβος της United στο Νιούαρκ είναι η μεγαλύτερη υπερατλαντική πύλη της, με προγραμματισμένα δρομολόγια προς 38 προορισμούς στην Ευρώπη, στην Ινδία, στην Αφρική και στη Μέση Ανατολή.

Η United στο αεροδρόμιο O’Hare του Σικάγο

Η United είναι η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία που πραγματοποιεί πτήσεις από το Διεθνές Αεροδρόμιο O'Hare (ORD). Αυτή τη στιγμή, η αεροπορική εταιρεία πραγματοποιεί πάνω από 500 καθημερινές πτήσεις προς περισσότερους από 160 προορισμούς στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε όλο τον κόσμο από τον κόμβο της στο Σικάγο.

Η United στο αεροδρόμιο Ντάλες της Ουάσινγκτον

Αυτή τη στιγμή, η United πραγματοποιεί σχεδόν 250 καθημερινές πτήσεις προς περισσότερους από 100 προορισμούς σε κάθε σημείο των Ηνωμένων Πολιτειών και σε όλο τον κόσμο, από τον κόμβο της στην Ουάσινγκτον. Το αεροδρόμιο Ντάλες της Ουάσινγκτον λειτουργεί ως διεθνής πύλη προς την πρωτεύουσα των ΗΠΑ, με την United να εξυπηρετεί 21 πρωτεύουσες και 29 χώρες σε όλο τον κόσμο κατά το 2025.

Πληροφορίες για την United

Με κόμβους στις ηπειρωτικές ΗΠΑ, στο Σικάγο, στο Ντένβερ, στο Χιούστον, στο Λος Άντζελες, στη Νέα Υόρκη / αεροδρόμιο Νιούαρκ, στο Σαν Φρανσίσκο και στην Ουάσινγκτον, η United πραγματοποιεί το πιο ολοκληρωμένο δίκτυο διεθνών δρομολογίων μεταξύ των βορειοαμερικανικών αεροπορικών εταιρειών και είναι πλέον η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία παγκοσμίως σύμφωνα με τον δείκτη διαθέσιμων θέσεων ανά χιλιόμετρο.