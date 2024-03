Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών | Βραβεία στις αεροπορικές εταιρείες με την ταχύτερη ανάπτυξη το 2023

Εστιάζοντας στην τέχνη της στρατηγικής για την επόμενη μέρα, στο αεροδρόμιο της Αθήνας και στο διεθνές αεροδρομιακό περιβάλλον, αλλά και στην «μεγάλη σκακιέρα» του ευρύτερου χώρου των αερομεταφορών και του τουρισμού, το Συνέδριο Μάρκετινγκ Αεροπορικών Εταιρειών πραγματοποιήθηκε και φέτος, παρουσία 200 και πλέον παρευρισκόμενων.

Με τον τίτλο “Let’s make the right move”, το 2.3 Συνέδριο «μετέφερε» τους επαγγελματίες του κλάδου στο κορυφαίο παιχνίδι στρατηγικής, το σκάκι, προσκαλώντας τα μέλη της αεροδρομιακής κοινότητας της Αθήνας να εξακολουθήσουν να κάνουν συλλογικά … «την σωστή κίνηση».

Και φέτος, διακεκριμένοι προσκεκλημένοι ομιλητές από τους χώρους των αερομεταφορών, του τουρισμού και της οικονομίας, της υψηλής τεχνολογίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού, έστρεψαν το βλέμμα όλων στο μέλλον και στη βιώσιμη ανάπτυξη. Και πέρα από τους χώρους της αλυσίδας των αερομεταφορών και της οικονομίας, ξεχωριστή στιγμή ήταν η εστίαση στην «καρδιά» του φετινού Συνεδρίου, στην Τέχνη της Στρατηγικής Σκέψης από τον θρύλο της σκακιστικής τέχνης, Γκάρι Κασπάροφ.

Με μια πυκνή, όπως κάθε χρόνο, θεματολογία, η σύνθεση των ομιλητών και των πεδίων που πραγματεύτηκαν, ήταν η εξής:

Την εισαγωγή στο ρόλο του «Διαιτητή» στη «σκακιέρα» του φετινού Συνεδρίου, η Διευθύντρια Επικοινωνίας & Μάρκετινγκ του ΔΑΑ, Ιωάννα Παπαδοπούλου, άνοιξε το πρόγραμμα που και φέτος ξεκίνησε με την επισκόπηση της αεροπορικής αγοράς της Αθήνας για την προηγούμενη χρονιά.

"European Master's Move", από τον Olivier Jankovec, Director General ACI EUROPE, με την επισκόπηση των εξελίξεων στον ευρύτερο κλάδο των αεροδρομίων και των αερομεταφορών.

«Η αθηναϊκή εμπειρία: Αξιολόγηση του επιπέδου ικανοποίησης των επισκεπτών - Athenian Gambit» από την Μαρυπόλα Κώτση, Τομεάρχη Έρευνας & Στοιχείων Αγοράς / Εμπειρίας Πελατών του ΔΑΑ & τον Stefan Merkenhof, GBR Consulting.

«Οι στρατηγικές κινήσεις του Ελληνικού Τουρισμού» - Ο Δημήτρης Φραγκάκης, Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ σε μια κουβέντα με συντονίστρια την Λίλα Κουντουριώτη.

"The Norse System" - Προσκλήσεις & Ευκαιρίες στην αγορά των μεγάλων αποστάσεων: Η Περίπτωση της Norse Atlantic Airways: Ο Bjørn Tore Larsen, CEO, Norse Atlantic Airways, συζήτησε με την Ιωάννα Παπαδοπούλου, Διευθύντρια Επικοινωνίας & Μάρκετινγκ του ΔΑΑ.

«Ψηφιακός Μετασχηματισμός – Αυξάνοντας τις πιθανότητες επιτυχίας», από τον Dr. Jan Siewert, Senior Manager Digital Transformation, AviAlliance

Senior Manager Digital Transformation, AviAlliance “Η επιχειρησιακή μοναδικότητα του Enontekiö Airport”, από τον Marko Halla, CEO / Airport Manager, Enontekiö Airport / Φινλανδία

IPO - Η Αρχική Δημόσια Εγγραφή:

Εισαγωγική Ομιλία του Προέδρου του Δ.Σ. του ΔΑΑ, Μιχάλη Κεφαλογιάννη

ΟΙ Δημόσιες Αγορές το 2024 και στο μέλλον: Ο Όμιλος Χ.Α. & Η κίνηση του ΔΑΑ: Στο πάνελ, η Βιολέτα Σπυροπούλου, Πρόεδρος, CFA Society Greece και ο Γιάννος Κοντόπουλος, CEO, Athens Exchange Group, συζήτησαν, με συντονιστή τον Γιώργο Ελευθερίου, Διευθυντή Επενδυτικών Σχέσεων του ΔΑΑ.

«Making the Right Move: The Art of Strategic Thinking - The Scholar’s Mate”

Garry Kasparov, Former World Chess Champion/ Chairman of the Human Rights Foundation; Author and Public Speaker

Το Συνέδριο έκλεισε με το "Check Mate” Μήνυμα του Διευθύνοντος Συμβούλου (CEO) του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, Γιάννη Παράσχη, ο οποίος αναφέρθηκε στο εξαιρετικό αποτέλεσμα της περυσινής χρονιάς και στην υποδειγματική συνεργασία που διέπει το σύνολο της κοινότητας του αεροδρομίου, που κατάφερε το 2023 να υπερβεί σημαντικά όχι μόνο τις επιδόσεις του 2022 αλλά και να υπερκεράσει το προηγούμενο ρεκόρ του προπανδημικού 2019. Στο πλαίσιο της αναφοράς του στις διεθνείς προκλήσεις, μεταξύ των οποίων η γεωπολιτική μεταβλητότητα και ο ψηφιακός μετασχηματισμός, ο κ. Παράσχης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και φέτος στο μείζον ζήτημα του περιβάλλοντος, αναφέροντας τους επόμενους στόχους του αεροδρομίου της Αθήνας στο μεγάλο στοίχημα της βιωσιμότητας.

Οι βραβεύσεις

Στο πλαίσιο του θεσμού των ετήσιων βραβείων, οι φετινές βραβεύσεις του ΔΑΑ στις αεροπορικές εταιρείες με την πιο επιτυχημένη αναπτυξιακή πορεία το 2023:

Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών επιβράβευσε για άλλη μια χρονιά τις αεροπορικές εταιρείες που κατέγραψαν την πιο επιτυχημένη πορεία ανάπτυξης κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης και αυξημένα ποσοστά επιβατικής κίνησης στα τακτικά δρομολόγιά τους από και προς την Αθήνα.

Τα βραβεία για το 2023, αναλυτικά:

Βραβείο για την ταχύτερη ανάπτυξη στην αγορά εσωτερικού

H AEGEAN τιμήθηκε για την ταχύτερη ανάπτυξη στην αγορά εσωτερικού το 2023. Τιμητική διάκριση έλαβε η SKY express.

Βραβείο για την ταχύτερη ανάπτυξη στην αγορά της Δυτικής Ευρώπης

Η ITA Airways βραβεύτηκε για την ταχύτερη ανάπτυξη στην αγορά της Δυτικής Ευρώπης. Τιμητική διάκριση έλαβε η SKY express.

Βραβείο για την ταχύτερη ανάπτυξη στην αγορά της Ανατολικής Ευρώπης

Το βραβείο για την ταχύτερη ανάπτυξη στην αγορά της Ανατολικής Ευρώπης κατέκτησε η Wizz Air. Τιμητική διάκριση έλαβε η Air Serbia.

Βραβείο για την ταχύτερη ανάπτυξη στην αγορά της Μέσης Ανατολής

Το βραβείο για την ταχύτερη ανάπτυξη στην αγορά της Μέσης Ανατολής κατέκτησε η Wizz Air. Τιμητική διάκριση έλαβε η Qatar Airways.

Βραβείο για την ταχύτερη ανάπτυξη στην αγορά της Αφρικής

Το βραβείο για την ταχύτερη ανάπτυξη στην αγορά της Αφρικής κατέκτησε η AEGEAN. Τιμητική διάκριση έλαβε η EGYPTAIR.

Βραβείο για την ταχύτερη ανάπτυξη στην αγορά της Ασίας

Το βραβείο για την ταχύτερη ανάπτυξη στην αγορά της Ασίας κατέκτησε η Scoot. Τιμητική διάκριση έλαβε η Air China.

Βραβείο για την ταχύτερη ανάπτυξη στην αγορά της Αμερικής

Το βραβείο για την ταχύτερη ανάπτυξη στην αγορά της Αμερικής κατέκτησε η Emirates.

Βραβείο για την ταχύτερη ανάπτυξη σε εποχικό δρομολόγιο στην αγορά της Ευρώπης

Το βραβείο κατέκτησε η Jet2. Τιμητική διάκριση έλαβε η Norwegian.

Βραβείο για την ταχύτερη ανάπτυξη σε εποχικό δρομολόγιο στην αγορά της Αμερικής

Το βραβείο κατέκτησε η Delta Air Lines. Τιμητική διάκριση έλαβε η Air Canada.

Βραβείο “Best of the Top 10 Airlines” για το 2023

Η Wizz Air τιμήθηκε ως η κορυφαία εταιρεία ανάμεσα στις πρώτες 10 στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών το 2023.

Βραβείο για την υψηλότερη επιβατική κίνηση το 2023

Η AEGEAN τιμήθηκε ως η εταιρεία με την υψηλότερη επιβατική κίνηση στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών το 2023. Τιμητική διάκριση έλαβε η SKY express.

Τα φετινά βραβεία στις αεροπορικές εταιρείες απονεμήθηκαν με την βοήθεια και την ευρηματικότητα των ηθοποιών Δημήτρη Μακαλιά και Ζήση Ρούμπου.

Τo Βραβείο «You’re An AΘenian, too!» απονεμήθηκε στον Stefan Merkenhof, ερευνητή της GBR Consulting, για την πολυετή «διερευνητική κίνησή του» στην αθηναϊκή σκακιέρα των επισκεπτών της πόλης!

Η Ιωάννα Παπαδοπούλου, Διευθύντρια Επικοινωνίας & Μάρκετινγκ του ΔΑΑ, δήλωσε για το φετινό Συνέδριο:

«Με μεγάλη χαρά, όπως πάντα και -πρωτίστως – με…Στρατηγική, διοργανώσαμε το φετινό Συνέδριό μας “Let’s make the right move!. Υποδεχθήκαμε τους αεροπορικούς συνεργάτες και τους προσκεκλημένους ομιλητές μας, έχοντας ετοιμάσει μια … «Ακαδημία Σκάκι» στο Ζάππειο, για να διερευνήσουμε μαζί, τάσεις, ευκαιρίες και προκλήσεις και να μοιραστούμε τη στρατηγική σκέψη και εμπειρία διακεκριμένων ομιλητών!

Η αμφίδρομη και αποδοτική σχέση μας με τους αεροπορικούς συνεργάτες μας, και η κοινή πορεία μας, χαρακτηρίζονται από την ενέργεια και το πνεύμα της εξαιρετικής συνεργασίας. Με το βλέμμα στην επόμενη μέρα, εκφράζουμε για ακόμη μια χρονιά τις ευχαριστίες μας στις αεροπορικές εταιρείες και παραμένουμε πιστοί στις αρχές της ουσιαστικής συνεργασίας και υποστήριξης που έχουμε οικοδομήσει.»