Η Air China προσθέτει πτήσεις προς την Ελλάδα

Αυξάνει τις πτήσεις της για Ελλάδα για τη θερινή περίοδο η Air China, προσθέτοντας δύο πτήσεις την εβδομάδα, φτάνοντας έτσι στις 5 (από 3). Οι πτήσεις ξεκινούν από τις αρχές Απριλίου.

Μαζί με τα απευθείας δρομολόγια Σαγκάης- Αθήνας, τρεις φορές την εβδομάδα, που ξεκινά η Juneyao Airlines από τις αρχές Απριλίου, ο αριθμός των εβδομαδιαίων πτήσεων μεταξύ Ελλάδας και Κίνας ανέρχεται σε οκτώ.

Όπως αναφέρθηκε στη χθεσινή εκδήλωση για την παρουσίαση του θερινού προγράμματος από τους επιτελείς της Air China, οι συχνότητες των πτήσεων στη γραμμή Αθήνα- Πεκίνο είναι αυξημένες κατά 67% έναντι του 2019, ενώ στην Ευρώπη είναι μόλις 2,8%.

O Fan Heyun, γενικός διευθυντής της Air China, ανέφερε επίσης ότι ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων στη γραμμή Αθήνα - Πεκίνο θα αυξηθεί κατά 128% σε εβδομαδιαία βάση.

Η Ιωάννα Παπαδοπούλου, διευθύντρια Επικοινωνίας & Μάρκετινγκ του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, τόνισε ότι το 2023 η κινεζική αγορά κατέγραψε ανάκαμψη στο 90% του 2019 "Άρα είμαστε σωστά “τοποθετημένοι” για το 2024", είπε,

Η πλειονότητα των Κινέζων ταξιδεύει για λόγους αναψυχής (72%) και για επαγγελματικούς λόγους το 17%.

Στη φωτογραφία: Η κ. Ιωάννα Παπαδοπούλου, Διευθύντρια Επικοινωνίας & Μάρκετινγκ, ΔΑΑ, ο κ. Lai Bo, Minister Counsellor, Embassy of the People's Republic of China in the Hellenic Republic, η κ. Wang Ying, Culture Counselor, Embassy of the People's Republic of China in the Hellenic Republic και ο κ. Fan Heyun, Γενικός Διευθυντής της Air China