Amadeus: Ιστορικό ρεκόρ προβλημάτων στις αερομεταφορές – Πώς η τεχνολογία καλείται να δώσει λύσεις

Οι αερομεταφορείς και τα αεροδρόμια θεωρούν ότι κορυφαίος αντίκτυπος των συστηματικών επιπέδων διακοπής πτήσεων είναι η ζημιά στα brand και λιγότερο τα αυξημένα κόστη, ενώ οι ηγέτες της βιομηχανίας αερομεταφορών καλούν για πιο ολοκληρωμένα συστήματα και για πλατφόρμα τεχνολογίας συνεργασίας ώστε να ανταποκρίνονται στα προβλήματα με καλύτερο τρόπο.

Αυτό προκύπτει από μελέτη της Amadeus με τίτλο «Better together: Rethinking how to manage disruption in aviation», που διενεργήθηκε σε δείγμα στελεχών αεροδρομίων και αερομεταφορέων, με στόχο να κατανοηθεί η κλίμακα των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν και οι τρόποι με τους οποίους οι ίδιοι σκοπεύουν να μειώσουν τον αντίκτυπο των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επιβάτες.

Σύμφωνα με τον πάροχο δεδομένων αερομεταφορών Infare, τα προβλήματα πτήσεων, εξαιτίας αλλαγών προγράμματος πτήσεων, είναι 300% επάνω από τον ιστορικό μέσο όρο, καθώς η αεροπορική βιομηχανία συνεχίζει να αντιμετωπίζει προβλήματα έλλειψης δεξιοτήτων και ταχείας επιστροφής της ζήτησης για αεροπορικά ταξίδια σε κάθε περιοχή του κόσμου.

Το 52% του δείγματος δήλωσε ότι οι οργανισμοί τους αντιμετωπίζουν επί του παρόντος μεγαλύτερα προβλήματα από το 2019, και το ένα τρίτο ότι τα προβλήματα είναι λιγότερα.

Τα βασικά σημεία της έκθεσης είναι τα ακόλουθα...

-Το 64% των αερομεταφορέων επενδύουν σε νέες τεχνολογίες για να βελτιώσουν τη διαχείριση των προβλημάτων

-Ο κορυφαίος λόγος για επενδύσεις είναι για τη βελτίωση της δημόσιας εικόνας των αερομεταφορέων (70%) και ακολουθεί η μείωση του κόστους (34%).

-Οι αερομεταφορείς κρίνουν αναγκαία τη βελτίωση των δικών τους λειτουργικών συστημάτων για την απόκτηση ολιστικής άποψης περί της διαταραχής, ως την κορυφαία ικανότητα βελτίωσης της απόκρισής τους

-Το ένα τρίτο των διοικήσεων αεροδρομίων θεωρούν συστηματική πρόκληση την πληροφόρηση τελευταίας στιγμής από τους αερομεταφορείς.

-Όλα τα αεροδρόμια που συμμετείχαν στην έρευνα επιβεβαίωσαν ότι σχεδιάζουν να επενδύσουν στην τεχνολογία όσον αφορά τα Κέντρα Ελέγχου Λειτουργίας τους προκειμένου να διαχειρίζονται με καλύτερο τρόπο τις προκλήσεις, ενώ το ένα τέταρτο σχεδιάζει το κάνει μέσα στο ερχόμενο 12μηνο.