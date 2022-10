H Emirates τιμά τις δημοφιλείς προσωπικότητες της σημερινής εποχής μέσω του συστήματος ψυχαγωγίας ice

Η Emirates τιμά τις δημοφιλείς προσωπικότητες που διαμόρφωσαν τον πολιτισμό και την ιστορία, σε παγκόσμιο επίπεδο, κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα και παρέχει στους επιβάτες της τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν μέσω του βραβευμένου συστήματος ψυχαγωγίας εν πτήσει ice τον Οκτώβριο ένα εύρος από δημοφιλή ντοκιμαντέρ και ταινίες για τη Βασίλισσα Ελισάβετ Β', τον Έλβις Πρίσλεϊ και τους Beatles.

Με αφορμή τη φετινή διάκριση του ice ως το «Καλύτερο Σύστημα Ψυχαγωγίας εν πτήσει στον Κόσμο», για 17η χρονιά, στα Skytrax World Airline Awards, εντάχθηκαν στο σύστημα ψυχαγωγίας της Emirates νέες, αποκλειστικές, κυκλοφορίες όπως το ντοκιμαντέρ «Elizabeth: A Portrait in Parts», ένα αφιέρωμα που παρουσιάζει τη ζωή της Βασίλισσας Ελισάβετ Β΄, της μακροβιότερης Βρετανίδας μονάρχη και γυναίκας αρχηγού κράτους στην ιστορία. Χάρη στο υλικό που περιλαμβάνει πλάνα της Βασίλισσας για περισσότερα από 70 χρόνια, ο θεατής μεταφέρεται σε ένα δημιουργικό και συγκινητικό ταξίδι στη ζωή της.

Επιπλέον, οι επιβάτες της αεροπορικής εταιρείας έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν την επιτυχημένη ταινία «Elvis» του 2022 , ένα βιογραφικό μουσικό δράμα σε σκηνοθεσία Baz Luhrmann, το οποίο έχει ήδη σημειώσει τεράστια επιτυχία στο box office. Οι θαυμαστές του Έλβις Πρίσλεϊ μπορούν να παρακολουθήσουν τη σπουδαία μουσική του καριέρα μέσω της συλλογής «Elvis Spotlight Collection», η οποία είναι διαθέσιμη στο ice και περιλαμβάνει έξι από τις κλασικές ταινίες του Έλβις: «Jailhouse Rock» (1957), «It Happened at the World's Fair» (1963), «Viva Las Vegas!» (1964), «Tickle Me» (1965), «Speedway» (1968) και «Live a Little, Love a Little» (1968). Επίσης, δύο ντοκιμαντέρ για τον τραγουδιστή του ροκ εν ρολ, συμπεριλαμβανομένων των «Making the Movies Special - Elvis + Music in Films» και «Classic Albums: Elvis Presley».

Οι λάτρεις της μουσικής μπορούν να παρακολουθήσουν το ντοκιμαντέρ «The Beatles and India», που αφορά ένα από τα συγκροτήματα με τη μεγαλύτερη επιρροή παγκοσμίως. Η ταινία εξιστορεί τη μακροχρόνια σχέση αγάπης μεταξύ των Beatles και της Ινδίας, ενώ προβάλλει σπάνια πλάνα αρχείου, φωτογραφίες, μαρτυρίες και δηλώσεις ειδικών σχετικά με το τη ζωή του συγκροτήματος στη Δύση και την αναζήτησή τους για πνευματική ευδαιμονία στην Ινδία, η οποία οδήγησε σε μια εμπνευσμένη, δημιουργική σύνθεση τραγουδιών.

Όσοι επιζητούν τη δράση, έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν το νέο ντοκιμαντέρ με τίτλο «Val» για τη ζωή, την καριέρα και τις περιπέτειες υγείας του σταρ του Χόλιγουντ Val Kilmer, καθώς και την ταινία «Top Gun Maverick», που κυκλοφόρησε το 2022, καθώς και το πρωτότυπο «Top Gun» του 1986.

Οι περισσότερες προβολές στο ice κατά το 2022 μέχρι στιγμής επικεντρώθηκαν σε ντοκιμαντέρ, ταινίες δράσης, θρίλερ και κωμωδίες. Οι ταινίες με τις περισσότερες προβολές είναι το «Spider-Man: No Way Home», η πρόσφατη ταινία του James Bond «No Time to Die» και η βραβευμένη με Όσκαρ ταινία «King Richard», με πρωταγωνιστή τον Will Smith. Στις πιο δημοφιλείς ταινίες για οικογένειες και παιδιά συγκαταλέγονται το «Boss Baby: Family Business», το «Encanto» και το «Sing 2».

Η Emirates ανανεώνει συνεχώς το περιεχόμενο του βραβευμένου συστήματος ψυχαγωγίας εν πτήσει, προσθέτοντας εκατοντάδες ταινίες, τηλεοπτικές εκπομπές, podcasts και μουσικά κανάλια στην εκτενή βιβλιοθήκη του. Στο ice περιλαμβάνονται νέες ταινίες και εκπομπές όπως «Minions: The Rise of Gru», «Where the Crawdads Sing», «Father of the Bride» (2022), «The Black Phone», «James Webb: The $10 Billion Space Telescope» και οι 2 σεζόν της βραβευμένης με Emmy σειράς Hacks.

Οι επιβάτες που ταξιδεύουν με την Emirates έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε μια -παγκόσμιας κλάσης- ψυχαγωγική βιβλιοθήκη, η οποία περιλαμβάνει περισσότερες από 45 βραβευμένες με Όσκαρ ταινίες, 5.000 κανάλια ψυχαγωγίας on demand,1.500 ταινίες και 1.500 ώρες τηλεοπτικών εκπομπών, καθώς και μουσική, podcasts και audiobooks σε 40 γλώσσες, 5 τηλεοπτικά κανάλια με ζωντανή μετάδοση, συμπεριλαμβανομένων των BBC, CNN και Sky News Arabia, και δύο κανάλια με ζωντανή αθλητική κάλυψη, τα Sport 24 και Sport 24 Extra.

Οι επιβάτες μπορούν επίσης να διαμορφώσουν τη δική τους λίστα στο ice πριν από την πτήση τους, προεπιλέγοντας ταινίες ή τηλεοπτικές εκπομπές στην εφαρμογή της Emirates, οι οποίες στη συνέχεια μπορούν να συγχρονιστούν με το ice κατά την επιβίβασή τους, βελτιστοποιώντας ακόμη περισσότερο την ταξιδιωτική τους εμπειρία.