Delta Air Lines | H Βοστώνη προστέθηκε στη λίστα των απευθείας πτήσεων με Αθήνα, μαζϊ με την Ατλάντα και τη Ν. Υόρκη

Η Delta Air Lines εγκαινίασε τη νέα της γραμμή μεταξύ της Αθήνας και του Διεθνούς Αεροδρομίου Logan της Βοστώνης σήμερα (29 Μαΐου 2022), κλείνοντας ένα καλοκαίρι ρεκόρ στην πρωτεύουσα για την αεροπορική εταιρεία των ΗΠΑ. Το νέο δρομολόγιο λειτουργεί τρεις φορές την εβδομάδα, Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή και συνδέεται με 21 πόλεις των Η.Π.Α.

Το νέο δρομολόγιο έρχεται μόλις μία εβδομάδα αφότου η Delta ανακοίνωσε μια νέα συνεργασία με τη SKY Express, προσφέροντας συνδέσεις από την Ελλάδα στις ΗΠΑ, μέσω Αθήνας. Η συμφωνία επιτρέπει στους πελάτες της Delta να πετούν με 34 δρομολόγια της SKY Express από τα ελληνικά νησιά και την Κύπρο προς την Αθήνα και στη συνέχεια να συνδέονται με τις απευθείας πτήσεις της Delta προς Ατλάντα, Βοστώνη και Νέα Υόρκη-JFK.

Η πρώτη πτήση άφιξης της Delta από τη Βοστώνη αλλά και η πτήση αναχώρησης από την Αθήνα προς Βοστώνη είχαν 100% πληρότητα. Οι επιβάτες απόλαυσαν μια εορταστική ατμόσφαιρα πριν από την πτήση τους, στην τελετή κοπής της τούρτας και της κορδέλας για την έναρξη των νέων δρομολογίων.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που γιορτάζουμε τα εγκαίνια του δρομολογίου προς Βοστώνη αυτό το Σαββατοκύριακο κάτι που επίσης σηματοδοτεί μια χρονιά ρεκόρ στα δρομολόγια της Αθήνας», δήλωσε ο Nicolas Ferri, αντιπρόεδρος EMEAI της Delta. «Αυτή είναι μια στιγμή ορόσημο για εμάς και η πληρότητα των πτήσεών μας δείχνουν τη μεγάλη ζήτηση για ταξίδια μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ αυτό το καλοκαίρι».

Το δρομολόγιο Αθήνα -Βοστώνη της Delta λειτουργεί με αεροσκάφη A330-300 που διαθέτουν τέσσερις καμπίνες επιβατών συμπεριλαμβανομένων 34 Delta One Suites και 21 θέσεων Delta Premium Select. Ενώ η Delta One προσφέρει βελτιωμένη εμπειρία ιδιωτικότητας και άμεση πρόσβαση στο διάδρομο, η Delta Premium Select παρέχει ευρύτερα καθίσματα με επιπλέον χώρο για τα πόδια σε σχέση με τη Main Cabin, ρυθμιζόμενα στηρίγματα κεφαλιού και ποδιών και μεγαλύτερες οθόνες ψυχαγωγίας Οι επιβάτες που επιλέγουν και τις δύο αυτές καμπίνες απολαμβάνουν επίσης πρόσβαση στα Sky Priority προνόμια αεροδρομίου για μια ακόμη πιο ευχάριστη εμπειρία στην αναμονή της πτήσης τους.

Αυτό το καλοκαίρι οι επιβάτες της Delta μπορούν να απολαύσουν το υψηλό και βραβευμένο επίπεδο υπηρεσιών εν πτήση, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει μενού με τοπικά και εποχιακά προϊόντα. Όλοι οι επιβάτες θα απολαύσουν νόστιμα γεύματα, όπως ορεκτικό, γεύμα και επιδόρπιο μαζί με μια πλήρη ποικιλία από ποτά. Οι επιβάτες της Delta One θα απολαύσουν νέες επιλογές ποτών πριν από την απογείωση, γεύμα τριών πιάτων που επιμελείται ο σεφ και απολαυστικά επιδόρπια όπως το παγωτό που μπορείτε να φτιάξετε με τις αγαπημένες σας γεύσεις.

H ψυχαγωγία on demand είναι δωρεάν σε όλο το αεροσκάφος καθώς και τα μηνύματα μέσω κινητού χάρη στον on board Wi-Fi εξοπλισμό, ενώ ο επιβάτης μπορεί να αγοράσει επιπλέον συνδεσιμότητα ανάλογα με τις ανάγκες του.

Οι επιβάτες της Delta One μπορούν να ξεκουραστούν άνετα στα απαλά σετ κλινοσκεπασμάτων κατασκευασμένα από 100% ανακυκλωμένο πολυεστέρα (rPET), ενώ θα απολαύσουν τα premium χειροποίητα amenity kits που παρουσιάσαμε μέσω της συνεργασίας μας με την εταιρία Someone Somewhere με έδρα το Μεξικό. Τα amenity kits περιλαμβάνουν βιώσιμα προϊόντα όπως μάσκα ματιών Someone Somewhere, βάλσαμο και λοσιόν για τα χείλη Grown Alchemist και οδοντόβουρτσα και οδοντόκρεμα από μπαμπού Humble Co.



O κόμβος της Delta στη Βοστώνη παρέχει στον επισκέπτη 23 αυθημερόν συνδέσεις με πόλεις σε όλες τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της Ουάσιγκτον, του Λας Βέγκας και του Μαϊάμι. Η Delta είναι η νούμερο ένα αεροπορική εταιρεία της Βοστώνης και ενισχύει την παρουσία της αναβαθμίζοντας το αεροδρόμιο της Βοστώνης σε κορυφαίο κόμβο και διεθνή πύλη αερομεταφορών. Αυτό το καλοκαίρι, η Delta θα πραγματοποιεί έως και 155 καθημερινές απευθείας πτήσεις σε 52 προορισμούς. Όλες οι πτήσεις της Delta από την Αθήνα εκτελούνται σε συνεργασία με τους συνεργάτες της: Air France, KLM και Virgin Atlantic.