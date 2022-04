Condor | Πτήσεις από Γερμανία προς Αθήνα μετά από 20 χρόνια

H γερμανική αεροπορική εταιρεία Condor προσγειώθηκε σήμερα 18 Απριλίου στην Αθήνα για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 20 χρόνια.

Από σήμερα, θα συνδέει την Αθήνα με δύο νέες πτήσεις, από το Ντίσελντορφ (τέσσερεις φορές την εβδομάδα) και την Λειψία (δύο φορές την εβδομάδα).

Η απόφαση της Condor να επιλέξει το αεροδρόμιο της Αθήνας αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη της εταιρείας στην ελληνική πρωτεύουσα ως προορισμό, αλλά και στη δυναμική του επιβατικού κοινού της.

Το καλοκαιρινό πρόγραμμα περιλαμβάνει πτήσεις από οκτώ αεροδρόμια της Γερμανίας, της Αυστρίας και της Ελβετίας, σε συνολικά 17 προορισμούς στην Ελλάδα.

Η Condor Flugdienst GmbH μεταφέρει τους επιβάτες της στους πιο όμορφους προορισμούς διακοπών του κόσμου από το 1956 και έχει την βάση της στη Φρανκφούρτη της Γερμανίας.

Η Condor Airlines αντιπροσωπεύεται στην Ελλάδα και στην Κύπρο από την GSA Discover the World

Στη φωτογραφία, από δεξιά ο κ. Ντίνος Φραντζεσκάκης, Director Greece & Cyprus, Discover the World, ο κ. Konstantin Menzel, Ground Operations, Condor Airlines, ο κ. Νίκος Φραντζεσκάκης, Discover the World, η κ. Ιωάννα Παπαδοπούλου, Διευθύντρια Επικοινωνίας & Μάρκετινγκ, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, ο κ. Γιάννης Ζέρμας, General Manager, Swissport, η κ. Ελπινίκη Πέτρου, Marketing Specialist, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, ο κ. Βασίλης Πουλόπουλος, Station Manager, Swissport και ο κ. Κώστας Μοσχίδης, Sales Manager Greece, Discover the World