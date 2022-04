Blue Air: Νέες συνδέσεις με Ηράκλειο, Μύκονο και Ζάκυνθο

Η Ρουμανική αεροπορική εταιρία χαμηλού κόστους Blue Air ανακοίνωσε το άνοιγμα της τέταρτης βάσης της στη Ρουμανία, στο αεροδρόμιο Iasi, όπου θα διαθέτει 2 αεροσκάφη της που θα πραγματοποιούν πτήσεις σε 11 προορισμούς της Ευρώπης, ανάμεσά τους και στην Ελλάδα.

Ο αερομεταφορέας θα προσφέρει το καλοκαίρι του 2022 πτήσεις προς Ηράκλειο, Μύκονο και Ζάκυνθο, ενώ οι υπόλοιποι νέοι προορισμοί από το Iasi είναι οι Βρυξέλλες, η Βαρκελώνη, το Παρίσι, το Δουβλίνο, το Λονδίνο, το Ντίσελντορφ, το Μόναχο και η Ρώμη.

Από τη νέα βάση της, το καλοκαίρι του 2022 η εταιρία θα προσφέρει έως 46 πτήσεις αναχώρησης σε εβδομαδιαία βάση και θα δημιουργήσει 40 νέες θέσεις εργασίας.

Για να γιορτάσει το άνοιγμα της νέας της βάσης, η Blue Air λάνσαρε την προσφορά «Buy One Get One FREE» για όλες τις κρατήσεις τουλάχιστον 2 ατόμων για ταξίδια από τις 3 Μαϊου έως τις 10 Ιουλίου του 2022.