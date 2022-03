Πώς θα αναπτυχθεί η παγκόσμια αεροπορική βιομηχανία έως το 2026

Η αεροπορική βιομηχανία είναι ένας από τους τομείς που επλήγησαν περισσότερο από την κρίση του κορωνοϊού, καθώς τα lockdowns και οι διακοπές λειτουργίας σε όλες σχεδόν τις χώρες, οδήγησαν σε εκτεταμένους περιορισμούς που επιβλήθηκαν στα διεθνή αεροπορικά ταξίδια, αλλά σύντομα επεκτάθηκαν και στα εσωτερικά ταξίδια.

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Global Industry Analysts, οι αεροπορικές εταιρείες είναι απίθανο να αγγίξουν τα προ κρίσης επίπεδα, όσον αφορά την επιβατική κίνηση και τα συνολικά έσοδα. Λόγω της επιβολής περιορισμών στα αεροπορικά ταξίδια, αρκετές αεροπορικές εταιρείες περιόρισαν τα δρομολόγιά τους, επηρεάζοντας αρνητικά τα έσοδα, τόσο των αεροπορικών εταιρειών όσο και των αεροδρομίων. Για να μειώσουν τις απώλειες, οι αεροπορικές εταιρείες κατέφυγαν σε μέτρα μείωσης του κόστους, όπως ακυρώσεις πτήσεων και μετεγκατάσταση αεροσκαφών σε μέρη με χαμηλά τέλη στάθμευσης. Ωστόσο, τα αεροδρόμια που πρέπει αναγκαστικά να διατηρούν τα πάγια περιουσιακά τους στοιχεία, έχουν δει δραστική μείωση των εσόδων από άλλες πηγές, όπως εστιατόρια και αγορές αεροδρομίων, λόγω της χαμηλής επισκεψιμότητας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανωτέρω έκθεση, εν μέσω της κρίσης του κορωνοϊού, η παγκόσμια αγορά για τις αεροπορικές εταιρείες που εκτιμάται σε 563,3 δισ. δολ. το 2022, προβλέπεται να φτάσει στα 744 δισ. δολ. έως το 2026, με ρυθμό αύξησης 12,7% κατά την περίοδο ανάλυσης. Οι Επιβατικές Αερογραμμές, ένα από τα τμήματα που αναλύονται στην έκθεση, προβλέπεται να αυξηθούν με ρυθμό 15,2% για να φτάσουν τα 587,8 δισ. δολάρια μέχρι το τέλος της περιόδου ανάλυσης. Μετά από μια ενδελεχή ανάλυση των επιχειρηματικών επιπτώσεων της πανδημίας και της προκληθείσας οικονομικής κρίσης, η ανάπτυξη στον τομέα των Αερογραμμών Μεταφοράς Εμπορευμάτων αναπροσαρμόζεται σε ρυθμό ανάπτυξης 6,7% για την επόμενη 7ετή περίοδο. Επί του παρόντος, το εν λόγω τμήμα αντιπροσωπεύει μερίδιο 34,2% της παγκόσμιας αγοράς των αεροπορικών εταιρειών.

Τα μεγέθη των αγορών ανά χώρα ανάλυσης

Η αγορά των αεροπορικών εταιρειών στις ΗΠΑ εκτιμάται σε 95,1 δισ. δολ. το έτος 2022, κατέχοντας μερίδιο 18,79% στην παγκόσμια αγορά. Η Κίνα, η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο, προβλέπεται να φτάσει σε εκτιμώμενο μέγεθος αγοράς 142,8 δισ. δολ. το έτος 2026, ακολουθώντας ρυθμό ανάπτυξης 15,9% κατά την περίοδο ανάλυσης. Μεταξύ των άλλων αξιοσημείωτων γεωγραφικών αγορών είναι η Ιαπωνία και ο Καναδάς, καθεμία από τις οποίες προβλέπεται να αναπτυχθεί κατά 9,7% και 10% αντίστοιχα κατά την περίοδο ανάλυσης. Εντός της Ευρώπης, η Γερμανία προβλέπεται να αναπτυχθεί κατά περίπου 11,7%, ενώ η υπόλοιπη ευρωπαϊκή αγορά (όπως ορίζεται στη μελέτη) θα φτάσει τα 148 δισ. δολ. μέχρι το κλείσιμο της περιόδου ανάλυσης.

Η ανάπτυξη στην περίοδο μετά την πανδημία του κορωνοϊού, θα καθοδηγηθεί μεταξύ άλλων από τη συνδεσιμότητα, τον αυτοματισμό αεροσκαφών, την παγκόσμια ευημερία, την πρόοδο της αεριωθούμενης πρόωσης, τα αεροσκάφη νέας ενέργειας και την υπερ-εξατομίκευση. Στο μέλλον, οι επιβάτες αναμένεται να προσαρμόσουν την εμπειρία τους σε ανάγκες που είναι πιο συγκεκριμένες. Οι πελάτες θα δώσουν προτεραιότητα στις απαιτήσεις χώρου, την ψυχαγωγία και την εξυπηρέτηση, ιδιαίτερα από την αγορά εισιτηρίου πρώτης θέσης ή business class.

Επίσης, τα έξυπνα εξαρτήματα καμπίνας με ενσωματωμένους αισθητήρες, αναμένεται να διαδραματίσουν αποφασιστικό ρόλο στη βελτίωση του τρόπου με τον οποίο οι επιβάτες αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον. Μια δεκτική και υπεύθυνη καμπίνα, προσαρμόζεται στις προσδοκίες του δυναμικού επιβάτη σχετικά με την άνεση, την ατμόσφαιρα, τα έξυπνα καθίσματα και τις επιλογές δραστηριοτήτων. Η χρήση της τεχνολογίας για την κατανόηση της συμπεριφοράς και των προτιμήσεων των καταναλωτών είναι βασική για την εφαρμογή προσαρμογών επί του σκάφους. Τέλος, αναμένεται η αύξηση των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων σε νέες υπερηχητικές τεχνολογίες μαζί με την αύξηση του μεγέθους της αγοράς διαστημικής πρόωσης.

Ο τομέας των αερομεταφορών εμπορευμάτων

Η υπηρεσία μεταφοράς φορτίου χωρίζεται σε τρεις τύπους, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του φορτίου, φορτίο express, φορτίο ταχυδρομείου και άλλο φορτίο. Η υπηρεσία Express cargo χρησιμοποιείται από τους καταναλωτές για τη μεταφορά ευπαθών και ευαίσθητων στο χρόνο εμπορευμάτων και εγγράφων. Οι προμήθειες έκτακτης ανάγκης, μεταφέρονται χρησιμοποιώντας αυτήν την υπηρεσία. Το φορτίο αλληλογραφίας, όπως υποδηλώνει ο τίτλος του, χρησιμοποιείται για την αποστολή αλληλογραφίας. Όλοι οι άλλοι τύποι φορτίου αποστέλλονται ως «άλλο φορτίο». Η έγκαιρη παράδοση, παραμένει ο βασικός παράγοντας για την επιτυχία της παγκόσμιας βιομηχανίας αεροπορικών μεταφορών.

Ο παγκόσμιος τομέας εμπορευματικών μεταφορών εκτιμάται σε 139,4 δισ. δολ. το 2022 και προβλέπεται να φτάσει τα 170,6 δισ. δολ. έως το 2026, αντικατοπτρίζοντας έναν σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 6,7% κατά την περίοδο ανάλυσης. Η Ευρώπη αποτελεί τη μεγαλύτερη περιφερειακή αγορά για το τμήμα εμπορευμάτων, αντιπροσωπεύοντας το 24,5% των παγκόσμιων πωλήσεων. Η Κίνα είναι έτοιμη να καταγράψει το ταχύτερο σύνθετο ετήσιο ρυθμό αύξησης 8,8% κατά την περίοδο ανάλυσης, για να φτάσει τα 26,3 δισ δολάρια μέχρι το κλείσιμο της περιόδου ανάλυσης.

Τέλος, τα στοιχεία της έρευνας, προέκυψαν από τη διερεύνηση εταιρειών όπως οι Air France-KLM S.A. American Airlines Group Inc. Ana Holdings Inc., British Airways Plc, Delta Air Lines, Inc. Deutsche Lufthansa AG, Hainan Airlines Co., Ltd. Japan Airlines Co., Ltd., LATAM Airlines Group S.A., Qantas Airways Limited, Ryanair DAC, Singapore Airlines, Southwest Airlines Co., Thai Airways International PCL, United Airlines Holdings, Inc. WestJet Airlines Ltd. και άλλες, σε περιοχές ενδιαφέροντος όπως: ΗΠΑ, Καναδάς, Ιαπωνία, Κίνα, Ευρώπη, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, Ισπανία, Ρωσία, Υπόλοιπη Ευρώπη, Ασία-Ειρηνικός, Αυστραλία, Ινδία, Νότια Κορέα, Υπόλοιπο Ασίας-Ειρηνικού, Λατινική Αμερική, Αργεντινή, Βραζιλία, Μεξικό, Υπόλοιπη Λατινική Αμερική, Μέση Ανατολή, Ιράν, Ισραήλ, Σαουδική Αραβία, ΗΑΕ, Υπόλοιπο Μέσης Ανατολής και Αφρική.