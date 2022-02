Emirates: Τα δημοφιλέστερα τηλεοπτικά προγράμματα που προβλήθηκαν εν πτήσει το 2021

Το θρίλερ επιστημονικής φαντασίας Tenet και η ταινία Cruella συγκέντρωσαν τις περισσότερες προβολές, ενώ η ταινία Friends: The Reunion πήρε την πρωτιά στα τηλεοπτικά προγράμματα που προβλήθηκαν εν πτήσει το 2021, σύμφωνα με τα στοιχεία της Emirates.

Η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία στον κόσμο διαθέτει περισσότερα από 4.500 κανάλια στο ice (Information Communication Entertainment), το πολυβραβευμένο σύστημα ψυχαγωγίας. Παραμένοντας συνδεδεμένοι σε ένα από τα Wi-Fi πακέτα της πτήσης, οι επιβάτες μπορούν να παρακολουθούν τις τελευταίες ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, να ακούν μουσική και podcast, να παρακολουθούν την πορεία της πτήσης τους, να απολαμβάνουν τη θέα από τις εξωτερικές κάμερες του αεροσκάφους, να ενημερώνονται άμεσα για τις ειδήσεις και να παρακολουθούν σε ζωντανή μετάδοση αθλητικούς αγώνες.

Η Emirates ανανεώνει συνεχώς το περιεχόμενο του συστήματος ψυχαγωγίας ice, προσθέτοντας κάθε μήνα εκατοντάδες ταινίες, τηλεοπτικές εκπομπές, podcast και μουσικά κανάλια στην εκτενή της συλλογή.

Οι κορυφαίες ταινίες του 2021 στο ice

Στην ταινία με τις περισσότερες τις περισσότερες προβολές στις πτήσεις της Emirates για το 2021, πρωταγωνιστούν οι John David Washington και Robert Pattinson και οι Michael Caine και Kenneth Branagh. Η ταινία Tenet ακολουθεί έναν μυστικό πράκτορα που μαθαίνει να χειρίζεται το «βέλος του χρόνου» για να αποτρέψει μια επίθεση από το μέλλον που απειλεί τον κόσμο.

Όσον αφορά ταινίες δράσης και κωμωδίες, το Bad Boys for Life με τους Will Smith και Martin Lawrence και το Hitman’s Wife’s guard με τους Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson και Salma Hayek ήταν μεταξύ των κορυφαίων ταινιών, σημειώνοντας τις περισσότερες προβολές στη λίστα με ταινίες δράσης, κωμωδίες και θρίλερ.

Ο παγκόσμιος κινηματογράφος είναι επίσης πολύ δημοφιλής στο ice, με το γαλλικό δράμα Who You Think I Am με πρωταγωνίστρια τη Juliette Binoche και τη βραβευμένη με Όσκαρ ταινία από τη Δανία Another Round να είναι ανάμεσα στις κορυφαίες επιλογές το 2021.

Οι αγαπημένες επιλογές για οικογένειες και παιδιά

Ανεξαρτήτως από τον τύπο του αεροσκάφους, οι επιλογές για μικρούς και μεγάλους ήταν επίσης εξαιρετικά δημοφιλείς, με το Cruella, μια μεγάλη επιτυχία με πρωταγωνιστές την Emma Stone και την Emma Thompson, και τη Mulan, την ιστορία μιας νεαρής Κινέζας που μεταμφιέζεται σε άνδρα πολεμιστή για να σώσει τον πατέρα της, να πρωταγωνιστούν στις προτιμήσεις το 2021.

Οι ταινίες κινουμένων σχεδίων Luca και Soul ήταν επίσης εξαιρετικά δημοφιλείς, όπως και το Wizarding World, που εισάχθηκε πρόσφατα στο ice, όπου μικροί και μεγάλοι απολάμβαναν τις ταινίες του Harry Potter καθώς και το Fantastic Beasts.

Περισσότερες από 1.500 ταινίες διαφόρων ειδών είναι διαθέσιμες σε έως και 45 γλώσσες στους επιβάτες Πρώτης, Διακεκριμένης και Οικονομικής Θέσης.

Οι πιο δημοφιλές σειρές στον αέρα

Η προβολή τηλεοπτικών σειρών από το HBO Max αποδείχθηκε αρκετά δημοφιλής στους επιβάτες της αεροπορικής εταιρείας το 2021. Η ταινία Friends: Τhe Reunion, η οποία είχε αποκλειστική προβολή στις πτήσεις της Emirates σε αυτόν τον τομέα, ήταν ένα από τα πιο δημοφιλή τηλεοπτικά προγράμματα. Ανάμεσα στις κορυφαίες τηλεοπτικές επιλογές ήταν επίσης η βραβευμένη δραματική σειρά, Mare of Easttown με πρωταγωνίστρια την Kate Winslet, καθώς και η κωμωδία, με στοιχεία δράματος, μυστηρίου και θρίλερ, The Flight Attendant, , με πρωταγωνίστρια την Kaley Cuoco. Το περιεχόμενο του HBO Max στο ice συνεχίζει να ψυχαγωγεί τους επιβάτες το 2022, με την προσθήκη των τριών σεζόν της επιτυχημένης σειράς Succession.

Αξέχαστοι αθλητικοί αγώνες

Για πολλούς λάτρεις των σπορ, είναι σημαντικό να μπορούν να συντονιστούν στα αγαπημένα τους αθλητικά γεγονότα και να παρακολουθούν σε ζωντανή μετάδοση τους αγώνες . Σε αυτούς, η Emirates, προσφέρει τη δυνατότητα παρακολούθησης σε απευθείας μετάδοση στα κανάλια Sport 24 και Sport 24 Extra.

Μερικοί από τους κορυφαίους αθλητικούς αγώνες που οι πελάτες απόλαυσαν ζωντανά στις πτήσεις τους το 2021 ήταν το UEFA Euro 2020, οι επαναπρογραμματισμένοι Θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες του 2020, το Wimbledon 2021, το Βρετανικό Open, οι τελικοί του NBA και πολλά άλλα.

Η Emirates προσφέρει τέσσερα ζωντανά κανάλια αθλητικών και διεθνών ειδησεογραφικών καναλιών, συμπεριλαμβανομένων των CNN, BBC World News, Sport 24 και Sport 24 Extra.

Το 2021 ήταν μια ακόμα χρονιά με διακρίσεις για το ice, με τους επιβάτες να αναγνωρίζουν την Emiratesγια την «Καλύτερη ψυχαγωγία εν πτήσει» στα APEX Passenger Choice Awards® 2022. Η Emirates αποσπά το βραβείο Skytrax World's Best Inflight Entertainment κάθε χρόνο από το 2005.

Με έναν σύγχρονο στόλο αεροσκαφών Boeing 777 και Airbus A380, η Emirates ταξιδεύει αυτή τη στιγμή σε περισσότερους από 120 προορισμούς σε έξι ηπείρους, καθώς αναβαθμίζει το δίκτυό της έχοντας ως προτεραιότητα την ασφάλεια των ταξιδιωτών από τις προκλήσεις την πανδημία Covid-19.