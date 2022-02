Aegean: Love is in the air για τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου

Με το μότο Love is in the Air, για την πιο ρομαντική μέρα του χρόνου η Aegean προσφέρει στο επιβατικό της κοινό 1+1 εισιτήρια δώρο, για πτήσεις από και προς την Ελλάδα και για πτήσεις εσωτερικού.

Ειδικότερα, η προσφορά αφορά σε όλες τις απευθείας και με ενδιάμεσο σταθμό πτήσεις που εκτελούνται από την AEGEAN και την Olympic Air από και προς Ελλάδα αλλά και εντός Ελλάδας, μεταξύ 7 με 20 Φεβρουαρίου. Κατά τη διάρκεια της κράτησής τους, οι ταξιδιώτες πρέπει να εισάγουν τον εκπτωτικό κωδικό LOVEISINTHEAIR και η έκπτωση γίνεται αυτόματα, με την προσθήκη του 2ου ατόμου. Κάθε κράτηση, πρέπει να περιλαμβάνει 2 ενήλικα άτομα, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ένας εκπτωτικός κωδικός ανά κράτηση.

Σημειώνεται ότι η προσφορά αφορά στον ναύλο και τον επίναυλο του εισιτηρίου και όχι στους φόρους αεροδρομίου και δεν μπορεί να συνδυαστεί με οποιαδήποτε άλλη προσφορά που να περιλαμβάνει εκπτωτικό κωδικό. Σε περίπτωση αλλαγής του εισιτηρίου, υπάρχει χρέωση ανάλογη με την κατηγορία του ναύλου, ενώ σε περίπτωση ακύρωσης ισχύουν οι κανονισμοί που αντιστοιχούν σε κάθε κατηγορία ναύλου. Τέλος, η προσφορά η οποία αφορά σε ναύλους Economy class, λήγει στις 5 Φεβρουαρίου και ώρα Ελλάδας 23:59.