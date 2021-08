Ryanair: Συνεργασία με τον ΕΟΤ για προώθηση των ελληνικών νησιών

Η Ryanair συνεργάζεται με τον ΕΟΤ για την προώθηση της Ελλάδας στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Γερμανία και την Ιταλία.

Η καμπάνια έχει σλόγκαν το γνωστό «All you want is Greece» και προωθεί τις καλοκαιρινές αποδράσεις στα ελληνικά νησιά μέσω των καναλιών του αερομεταφορέα και τρίτων ψηφιακών πλατφορμών.

Η Ryanair προσφέρει συνδέσεις από ευρωπαϊκά αεροδρόμια σε νησιά όπως η Μύκονος, η Σαντορίνη, τα Χανιά, η Κως και η Ρόδος.

Σύμφωνα με τον αερομεταφορέα, οι πτήσεις από και προς τα ελληνικά νησιά έχουν ενισχυθεί με νέα δρομολόγια και επιπλέον συχνότητες από όλη την Ευρώπη.