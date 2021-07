Ryanair: Δωρεάν εισιτήρια για ταξίδια τον Ιούλιο

Η Ryanair λανσάρει την προσφορά «Buy One Get One Free» (Αγοράστε ένα εισιτήριο, πάρτε ένα δωρεάν) σε 1.100 δρομολόγια στο δίκτυο προορισμών της για ταξίδια μέσα στον Ιούλιο του 2021.

Η προσφορά ισχύει για 24 ώρες, για τις κρατήσεις Value Fare με περισσότερους από έναν επιβάτη που ταξιδεύουν σε επιλεγμένα δρομολόγια σε κορυφαίους προορισμούς αυτόν τον Ιούλιο.

Οι ταξιδιώτες που επιθυμούν την προσφορά θα πρέπει να κάνουν κράτηση μέχρι σήμερα τα μεσάνυκτα.