Η Bolt επεκτείνει τις υπηρεσίες της στην Κρήτη

Την παρουσία της στην Κρήτη εγκαινιάζει η Bolt, η ηγετική Ευρωπαϊκή πλατφόρμα στον τομέα της αστικής μετακίνησης, ξεκινώντας από τη Χερσόνησο και επεκτείνοντας σταδιακά τις υπηρεσίες ride-hailing στο νησί, σε συνεργασία με τους τοπικούς αδειοδοτημένους οδηγούς ταξί. Παράλληλα, εισάγει και τη λειτουργία Flight Tracking στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης».

Αναγνωρίζοντας ότι η Κρήτη αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους και πιο ελκυστικούς προορισμούς της Ελλάδας και της Μεσογείου, στόχος της Bolt είναι να προσφέρει, τόσο στους κατοίκους, όσο και στους επισκέπτες του νησιού, περισσότερες επιλογές μετακίνησης και τη μοναδική εμπειρία της Bolt με ταχύτητα, διαφάνεια στις χρεώσεις και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή.

Παράλληλα, η νέα συνεργασία δίνει ώθηση στον κλάδο, δημιουργώντας νέες πηγές εισοδήματος για τους τοπικούς οδηγούς ταξί. Μέσα από τη συνεργασία τους με την Bolt, οι επαγγελματίες οδηγοί στην Κρήτη έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν πρόσβαση στη διευρυμένη, διεθνή βάση πελατών της Bolt, καθώς και να αξιοποιήσουν σύγχρονα, ψηφιακά εργαλεία, που βελτιώνουν την αποδοτικότητα, μειώνουν τους χρόνους αναμονής και αυξάνουν τα έσοδά τους. Την ίδια στιγμή, οι επιβάτες απολαμβάνουν την ευκολία που προσφέρει η εφαρμογή της Bolt, γνωρίζοντας εκ των προτέρων το κόστος της διαδρομής και έχοντας τη σιγουριά αξιόπιστων και ασφαλών υπηρεσιών.

«Η Κρήτη συνδυάζει μοναδικά τα χαρακτηριστικά μιας δυναμικής τουριστικής βιομηχανίας με την, ταυτόχρονα, ζωντανή τοπική κοινότητα, ανεξαρτήτως εποχικότητας και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που συνεχίζουμε την ανάπτυξή μας στην Ελλάδα, συστήνοντας την Bolt στο νησί, ενισχύοντας αυτά τα χαρακτηριστικά με την τεχνογνωσία μας. Μέσα από την παρουσία και δραστηριότητά μας θέλουμε να στηρίξουμε τους επαγγελματίες οδηγούς ταξί, δίνοντάς τους περισσότερες επιλογές, προσφέροντας, παράλληλα στους κατοίκους και τους επισκέπτες έναν σύγχρονο, ασφαλή και διαφανή τρόπο μετακίνησης. Στην Bolt πιστεύουμε ότι η συνεργασία και η τεχνολογία μπορούν να εξελίξουν τις αστικές μετακινήσεις, προς όφελος όλων», υπογραμμίζει ο κ. Γιώργος Ξενοκράτης, Senior Manager Public Policy EU της Bolt.

Επιπλέον, με στόχο να καλύψει την αυξημένη ζήτηση για μετακινήσεις από και προς το αεροδρόμιο, η Bolt εισάγει και τη λειτουργία Flight Tracking στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης». Η δυνατότητα αυτή, επιτρέπει τον αυτόματο συγχρονισμό της ώρας παραλαβής με τις πραγματικές ώρες αφίξεων και αναχωρήσεων, παρέχοντας στους οδηγούς ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο, ώστε να διασφαλίζεται η άμεση εξυπηρέτηση του επιβάτη, ακόμη και σε περιπτώσεις καθυστερήσεων ή αλλαγών. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται σημαντικά ο χρόνος αναμονής και η εμπειρία μετακίνησης από και προς το αεροδρόμιο γίνεται πιο άνετη, άμεση και αξιόπιστη, προς όφελος τόσο των ταξιδιωτών όσο και των κατοίκων και επιχειρήσεων της Κρήτης.

Το επιβατικό κοινό μπορεί να μισθώσει μία διαδρομή εύκολα και απλά μέσω της εφαρμογής Bolt.

Η Bolt, ξεκίνησε τη δραστηριότητά της στην Ελλάδα στα τέλη Ιανουαρίου του 2025, φιλοδοξώντας να μετασχηματίσει την αστική κινητικότητα, ενσωματώνοντας λύσεις κοινόχρηστης κινητικότητας στο υπάρχον δίκτυο συγκοινωνιών της χώρας. Μέσω της συνεργασίας της με αδειοδοτημένους οδηγούς ταξί, η Bolt διαμορφώνει ένα προσβάσιμο και αξιόπιστο οικοσύστημα αστικών μετακινήσεων, προσαρμοσμένο στις ανάγκες των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών της Αθήνας και πλέον και της Κρήτης.

Σχετικά με την Bolt

Η Bolt έχει δραστηριότητα σε περισσότερες από 50 χώρες και 600 πόλεις διεθνώς, προσφέροντας ένα σύνολο υπηρεσιών κοινόχρηστης κινητικότητας, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών ride-hailing, ενοικίαση scooter, ηλεκτρικών ποδηλάτων και αυτοκινήτων σε περισσότερους από 200 εκατ. πελάτες. Περισσότεροι από 4,5 εκατ. οδηγοί σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν την πλατφόρμα της Bolt. Στόχος της εταιρείας είναι να επιταχύνει τη μετάβαση από την χρήση ιδιωτικών οχημάτων στην κοινόχρηστη κινητικότητα, προσφέροντας καλύτερες εναλλακτικές για κάθε χρήση. Τα προϊόντα της περιλαμβάνουν: ride-hailing, ενοικίαση scooter και αυτοκινήτων, παράδοση φαγητού και προϊόντων παντοπωλείου και υπηρεσίες εταιρικής μετακίνησης.