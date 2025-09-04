Uber for Teens | Ασφάλεια στις μετακινήσεις των εφήβων
04 Sep 2025, 13:05 | ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Η Uber ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 2025, όπου θα παρουσιάσει τις καινοτόμες λύσεις της για ασφαλείς και αξιόπιστες μετακινήσεις. Στο επίκεντρο της παρουσίας της βρίσκεται η υπηρεσία Uber for Teens, που είναι σχεδιασμένη για να προσφέρει ασφαλείς μετακινήσεις σε εφήβους ηλικίας 13-17 ετών, πάντα με γονική εποπτεία.
Από την έναρξη της στην ελληνική αγορά τον Οκτώβριο του 2024, η υπηρεσία έχει σημειώσει εντυπωσιακή ανάπτυξη:
- Τα ενεργά προφίλ εφήβων αυξάνονται με ρυθμό +42% κάθε μήνα (Νοέμβριος 2024 – Ιούλιος 2025).
- Μόνο τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, καταγράφηκε άνοδος +50% σε νέους λογαριασμούς, γεγονός που αντικατοπτρίζει την αυξημένη κινητικότητα των νέων κατά τη θερινή περίοδο.
Η Θεσσαλονίκη, ως κέντρο επιχειρηματικότητας και εκπαίδευσης, αποτελεί το ιδανικό μέρος για να αναδειχθεί το πώς η Uber for Teens μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση της αστικής κινητικότητας, προσφέροντας παράλληλα στους γονείς τη σιγουριά ότι τα παιδιά τους μετακινούνται με ασφάλεια.
