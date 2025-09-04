Uber for Teens | Ασφάλεια στις μετακινήσεις των εφήβων

04 Sep 2025, 13:05 | ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

TornosNews.gr

Uber for Teens | Ασφάλεια στις μετακινήσεις των εφήβων

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις
Vavoulas.com

Η Uber ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 2025, όπου θα παρουσιάσει τις καινοτόμες λύσεις της για ασφαλείς και αξιόπιστες μετακινήσεις. Στο επίκεντρο της παρουσίας της βρίσκεται η υπηρεσία Uber for Teens, που είναι σχεδιασμένη για να προσφέρει ασφαλείς μετακινήσεις σε εφήβους ηλικίας 13-17 ετών, πάντα με γονική εποπτεία.

Από την έναρξη της στην ελληνική αγορά τον Οκτώβριο του 2024, η υπηρεσία έχει σημειώσει εντυπωσιακή ανάπτυξη:

  • Τα ενεργά προφίλ εφήβων αυξάνονται με ρυθμό +42% κάθε μήνα (Νοέμβριος 2024 – Ιούλιος 2025).
  • Μόνο τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, καταγράφηκε άνοδος +50% σε νέους λογαριασμούς, γεγονός που αντικατοπτρίζει την αυξημένη κινητικότητα των νέων κατά τη θερινή περίοδο.

Η Θεσσαλονίκη, ως κέντρο επιχειρηματικότητας και εκπαίδευσης, αποτελεί το ιδανικό μέρος για να αναδειχθεί το πώς η Uber for Teens μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση της αστικής κινητικότητας, προσφέροντας παράλληλα στους γονείς τη σιγουριά ότι τα παιδιά τους μετακινούνται με ασφάλεια.

Facebook Twitter Linkedin
Amaronda

Buka

Messina

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα

Αρχική Ροή Πολιτική Απορρήτου