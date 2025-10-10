Aναβάθμιση των υποδομών των τουριστικών λιμένων | H Όλγα Κεφαλογιάννη στο Olympic Yacht Show

«Το Olympic Yacht Show, η κορυφαία ελληνική έκθεση σκαφών, ενισχύει την εξωστρέφεια και προβάλλει διεθνώς την Ελλάδα ως ισχυρή δύναμη στον θαλάσσιο τουρισμό της Μεσογείου, δημιουργώντας νέες εμπειρίες για τους ταξιδιώτες και νέα προοπτική για τις τοπικές κοινωνίες και οικονομίες», ανέφερε η Υπουργός Τουρισμού κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη στο χαιρετισμό της στην τελετή εγκαινίων του 5ου Olympic Yacht Show, μιας εκδήλωσης που συμβάλλει δυναμικά στην ανάπτυξη του τομέα.

Στην ομιλία της, αναφέρθηκε επίσης στις πρωτοβουλίες και δράσεις του Υπουργείου για την ενίσχυση του θαλάσσιου τουρισμού, τονίζοντας ότι η ανάδειξη της Ελλάδας σε κορυφαίο προορισμό για τον θαλάσσιο τουρισμό, με επίκεντρο το yachting, αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα. Πρόκειται για έναν τομέα στον οποίο η χώρα μας κατέχει ήδη σημαντική θέση σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες για την επίτευξη ακόμα καλύτερων επιδόσεων.

Σημείωσε ότι ο θαλάσσιος τουρισμός ενισχύει την ποιότητα της ταξιδιωτικής εμπειρίας, συμβάλλει στην άμβλυνση της εποχικότητας και δημιουργεί νέες ευκαιρίες ανάπτυξης για τις τοπικές κοινωνίες. Η στρατηγική του Υπουργείου στοχεύει στον εμπλουτισμό της τουριστικής προσφοράς, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στο διεθνές περιβάλλον, στη διασφάλιση της βιωσιμότητας των προορισμών και στην κάλυψη της αυξημένης ζήτησης για τουρισμό yachting στη χώρα.

Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε ότι «το μεγαλύτερο σε προϋπολογισμό έργο που χρηματοδοτεί το Υπουργείο με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στοχεύει στην αναβάθμιση των υποδομών των τουριστικών λιμένων». Το έργο περιλαμβάνει μέριμνα για την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών, το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και την προσβασιμότητα των εγκαταστάσεων. Ήδη έχουν εγκριθεί 30 επενδυτικά σχέδια, συμπεριλαμβανομένου και του σχεδίου για την Olympic Marine, με γεωγραφική διασπορά σε μεγάλο μέρος της επικράτειας.

Αναφέρθηκε επίσης στις εξής πρωτοβουλίες:

Τροποποίηση της νομοθεσίας για την ευκολότερη εκτέλεση έργων πρόσθετων κατασκευών και υπηρεσιών στους τουριστικούς λιμένες, καλύπτοντας τις απαιτήσεις της αγοράς.

Ρύθμιση θεμάτων χωροθέτησης για έργα της θαλάσσιας και χερσαίας ζώνης των λιμένων, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας, της προσβασιμότητας και της λειτουργικότητας των υποδομών. Προβλέπεται επίσης δυνατότητα αύξησης των θέσεων ελλιμενισμού με πλωτές εξέδρες, πέραν των ήδη εγκεκριμένων.

Ανάπτυξη ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας τουριστικών λιμένων, με εφαρμογή για την καταγραφή και διαχείριση του συνόλου των υποδομών του θαλάσσιου τουρισμού στη χώρα.

Παράλληλα, αναπτύσσονται εργαλεία καταγραφής δεδομένων και πληροφόρησης, με στόχο την προστασία των θαλάσσιων και παράκτιων περιοχών και τη διασφάλιση της βιώσιμης τουριστικής δραστηριότητας.

Σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, συστάθηκε το Παρατηρητήριο για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην Ανατολική Μεσόγειο, ενισχύοντας τον ηγετικό ρόλο της Ελλάδας στη βιώσιμη ανάπτυξη της δραστηριότητας στην περιοχή και παρέχοντας τεχνογνωσία, στατιστική ανάλυση και σημαντική πληροφόρηση για την εκπόνηση μακροπρόθεσμης στρατηγικής.

Με ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο, επένδυση στη βελτίωση των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών, η Ελλάδα στοχεύει στη διαμόρφωση ενός προϊόντος υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών.



