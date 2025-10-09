Η Όλγα Κεφαλογιάννη στη Σκιάθο: Στόχος ένας βιώσιμος, ποιοτικός και προσβάσιμος ελληνικός τουρισμός
09 Oct 2025, 10:18 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
TornosNews.gr
Τις δράσεις και πρωτοβουλίες του Υπουργείου Τουρισμού για τη διασφάλιση ενός βιώσιμου μέλλοντος για τον ελληνικό τουρισμό παρουσίασε η Υπουργός Τουρισμού, κα Όλγα Κεφαλογιάννη, ως κεντρική ομιλήτρια σε εκδήλωση που διοργάνωσε ο Δήμος Σκιάθου, με θέμα «Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη και Προστασία Περιβάλλοντος».
Η Υπουργός επισήμανε ότι το 2025 ο ελληνικός τουρισμός διατηρεί τη δυναμική του, με ιστορικά υψηλές επιδόσεις σε αφίξεις και ταξιδιωτικές εισπράξεις, ωστόσο η προσπάθεια επικεντρώνεται στη βιωσιμότητα των προορισμών και στη διαρκή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών.
Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε σε θεσμικές παρεμβάσεις όπως:
-Η θεσμοθέτηση συστήματος κατάταξης ξενοδοχείων και προαιρετικά μη κύριων καταλυμάτων, με βάση την περιβαλλοντική τους απόδοση.
-Η ρύθμιση για τη χρήση θαλασσινού νερού σε κολυμβητικές δεξαμενές των καταλυμάτων, με στόχο την εξοικονόμηση πολύτιμων υδάτινων πόρων.
-Η σύσταση Παρατηρητηρίου για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό, σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού.
-Η απλούστευση διαδικασιών αδειοδότησης τουριστικών υποδομών και η διαμόρφωση ευνοϊκότερου πλαισίου για επενδύσεις.
-Το πλαίσιο για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, με ελάχιστες λειτουργικές προδιαγραφές, προδιαγραφές ασφάλειας και διαδικασία ελέγχων για τη διασφάλιση της τήρησης της νομιμότητας.
Στη συνέχεια, η Υπουργός αναφέρθηκε στην αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με έργα που υποστηρίζουν δραστηριότητες όπως ο θαλάσσιος, ο καταδυτικός και ο ιαματικός τουρισμός, ο αγροτουρισμός και ο γαστρονομικός τουρισμός, καθώς και έργα που αναδεικνύουν το φυσικό περιβάλλον και το πολιτιστικό κεφάλαιο της χώρας με σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία.
Ιδιαίτερη μνεία έγινε στη Σκιάθο, ως παράδειγμα προορισμού με τοπικές πρωτοβουλίες και δυνατότητες βιώσιμης ανάπτυξης, με φυσική ομορφιά, πολιτιστική κληρονομιά και ολοκληρωμένη στρατηγική τοπικής διαχείρισης του τουρισμού.
Η Υπουργός τόνισε τη συνεργασία με το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη, το Ίδρυμα «Θάλασσα» και το Ίδρυμα του Πρίγκιπα Αλβέρτου του Μονακό για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και τη διαχείριση βιοαποβλήτων, καθώς και δράσεις όπως η πιστοποίηση “Bike Friendly”, η οργάνωση και ανάδειξη του δικτύου μονοπατιών και η προβολή της τοπικής γαστρονομίας.
Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι για την επίτευξη των στόχων, τόσο στη Σκιάθο όσο και στην υπόλοιπη χώρα, είναι απαραίτητη η συνεργασία όλων των εμπλεκομένων στον τουρισμό – κεντρικής διοίκησης, τοπικής αυτοδιοίκησης, φορέων και επιχειρήσεων.
«Πρέπει όλοι να συνταχθούμε σε μια προσέγγιση που εστιάζει στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη με όρους βιωσιμότητας, στην προώθηση βιώσιμων πρακτικών και τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας», σημείωσε η Υπουργός.
Στο πλαίσιο της επίσκεψής της, η Υπουργός είχε συνάντηση για την προσβασιμότητα στον τουρισμό με την κα Μαρία Ηλιοπούλου, Ψυχολόγο– Ψυχοπαιδαγωγό, Ιδρυτικό μέλος και Διευθύνουσα Σύμβουλο της ΙΚΕ ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ . Η κα Κεφαλογιάννη τόνισε ότι ο προσβάσιμος τουρισμός είναι ένας από τους βασικούς στόχους του Υπουργείου.
Επίσης, υπογράμμισε τη σημασία της θεσμοθέτησης από το Υπουργείο Τουρισμού του Σήματος Προσβάσιμου Τουριστικού Προορισμού και του Σήματος Προσβάσιμης Τουριστικής Επιχείρησης.
Περαιτέρω, ανέφερε ότι το Υπουργείο Τουρισμού έχει εκπονήσει πρωτογενή έρευνα και έχει συστήσει ομάδα εργασίας για τον καθορισμό συγκεκριμένου πλάνου ενεργειών.
Σκοπός είναι η διαμόρφωση στρατηγικής για τον προσβάσιμο τουρισμό, η σύνταξη οδηγού ενημέρωσης τουριστικών επιχειρήσεων για την εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρία και η υλοποίηση σεμιναρίων, που ήδη διενεργούνται, για την εξυπηρέτηση Ατόμων με διαταραχή αυτιστικού φάσματος, σε σπουδαστές και καταρτιζόμενους των εκπαιδευτικών μονάδων του Υπουργείου Τουρισμού.
Τέλος, πραγματοποίησε συνάντηση με την κα May Liu, Πρόεδρο του Superstar Art Foundation και παραγωγό της κινηματογραφικής ταινίας “Aegean Love”, η οποία γυρίζεται αυτές τις ημέρες στο νησί. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι δυνατότητες περαιτέρω ανάδειξης της Ελλάδας ως προορισμού κινηματογραφικών παραγωγών και η συμβολή του κινηματογράφου στην προβολή του ελληνικού τουρισμού.
