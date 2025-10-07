Η Άννα Καραμανλή στο Παγκόσμιο Συνέδριο Οινικού Τουρισμού: «Ο οινοτουρισμός στρατηγικό εργαλείο βιώσιμης ανάπτυξης»
07 Oct 2025, 12:59 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
Στο 9ο Παγκόσμιο Συνέδριο του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (UN Tourism) για τον οινοτουρισμό, που πραγματοποιήθηκε στο Πλόβντιβ της Βουλγαρίας, συμμετείχε η Υφυπουργός Τουρισμού, Άννα Καραμανλή, εκπροσωπώντας την Ελλάδα.
Η κ. Καραμανλή, στην τοποθέτησή της, υπογράμμισε τους διαχρονικούς δεσμούς του κρασιού με τον ελληνικό πολιτισμό, επισημαίνοντας ότι «ο οινοτουρισμός στην Ελλάδα δεν αποτελεί απλώς μία εναλλακτική μορφή τουρισμού, αλλά ένα στρατηγικό εργαλείο βιώσιμης ανάπτυξης». Όπως τόνισε, ο οινοτουρισμός συμβάλλει στη διαφοροποίηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, προσελκύοντας επισκέπτες υψηλού εισοδηματικού προφίλ που αναζητούν εμπειρίες ποιότητας.
Η Υφυπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στις θεσμικές παρεμβάσεις του Υπουργείου Τουρισμού για την ενίσχυση του οινοτουρισμού, όπως το σήμα Επισκέψιμου Οινοποιείου, το Εθνικό Συμβούλιο Οινοτουρισμού, καθώς και το έργο «Αγροτουρισμός και Γαστρονομία», που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το έργο αυτό, όπως εξήγησε, «θα λειτουργεί ως Εθνικός Θεματικός Οργανισμός Προβολής και Προώθησης για τη γαστρονομία και τον αγροτουρισμό, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς».
Η κ. Καραμανλή στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία του συντονισμού και της συνεργασίας μεταξύ δημόσιου τομέα, τοπικής αυτοδιοίκησης, ιδιωτικών επιχειρήσεων και ακαδημαϊκής κοινότητας για την ανάπτυξη του οινοτουρισμού, επισημαίνοντας ότι «η επιτυχία του στηρίζεται σε πολυεπίπεδη συνέργεια».
Τέλος, αναφέρθηκε στη συμβολή διεθνών οργανισμών, όπως η UNESCO και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού, στην ενίσχυση της διεθνούς ορατότητας του οινικού τουρισμού και των συνεργασιών μεταξύ χωρών. Ιδιαίτερη μνεία έκανε στη συμμετοχή της Ελλάδας στη Διαδρομή Iter Vitis του Συμβουλίου της Ευρώπης, που συνδέει 23 χώρες και αναδεικνύει τον οίνο ως αναπόσπαστο στοιχείο της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς
