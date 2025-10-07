Ενίσχυση της ελληνοπερουβιανής συνεργασίας στον τουρισμό | Συνάντηση Κεφαλογιάννη με τον Πρέσβη
07 Oct 2025, 10:57
Την Υπουργό Τουρισμού, κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, επισκέφθηκε ο Πρέσβης του Περού στην Ελλάδα, κ. Αρτούρο Αρσινιέγα, με σκοπό την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στον τομέα του τουρισμού.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις για κοινές δράσεις που θα προάγουν την αειφόρο ανάπτυξη, καθώς και την ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου Ελλάδας και Περού.
Η Υπουργός πρότεινε την επικαιροποίηση της Συμφωνίας Συνεργασίας Ελλάδας – Περού στον Τουρισμό, η οποία βρίσκεται σε ισχύ από το 1998, μέσα από την υπογραφή ενός Κοινού Προγράμματος Δράσης. Το νέο αυτό πλαίσιο θα καθορίσει τις σύγχρονες προτεραιότητες συνεργασίας, δίνοντας έμφαση στη βιωσιμότητα και τη διαφύλαξη των φυσικών και πολιτιστικών πόρων των δύο χωρών.
Η κυρία Κεφαλογιάννη σημείωσε ότι η πρόσφατη εκλογή Ελλάδας και Περού στο Εκτελεστικό Συμβούλιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (ΠΟΤ) για την περίοδο 2025-2029 δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για την περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας. Παράλληλα, συμφωνήθηκε να διερευνηθεί η δυνατότητα διμερούς συνάντησης της Υπουργού με την περουβιανή ομόλογό της, Υπουργό Εξωτερικού Εμπορίου και Τουρισμού, στο περιθώριο της 26ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΠΟΤ στο Ριάντ (7-11 Νοεμβρίου 2025), καθώς και η πιθανότητα επίσημης επίσκεψης της κυρίας Κεφαλογιάννη στο Περού το επόμενο έτος.
Από την πλευρά του, ο κ. Αρσινιέγα εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ), υπογραμμίζοντας τη σημασία της στήριξης που παρέχεται στην προώθηση του περουβιανού τουρισμού πέρα από την αμερικανική ήπειρο.
Τέλος, ο Πρέσβης ενημέρωσε για την προγραμματισμένη φωτογραφική έκθεση της Πρεσβείας του Περού στην Αθήνα, με στόχο την τουριστική και πολιτιστική προβολή της χώρας του. Η Υπουργός Τουρισμού προσέφερε τη συνδρομή του Υπουργείου στην πρωτοβουλία και εξέφρασε ενδιαφέρον για την οργάνωση αντίστοιχης εκδήλωσης προβολής της Ελλάδας στη Λίμα, σε συνεργασία με την περουβιανή πλευρά.
