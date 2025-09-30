Hilton | Eνδιαφέρον για νέες επενδύσεις στην Ελλάδα - Συνάντηση της Όλγας Κεφαλογιάννη με τον πρόεδρο

Το επενδυτικό ενδιαφέρον καθώς και τη σταθερά υψηλή ταξιδιωτική ζήτηση για την Ελλάδα επιβεβαίωσε ο κος Simon Vincent, CBE, Εxecutive Vice President & President Europe, Middle East and Africa της διεθνούς ξενοδοχειακής εταιρίας HΙLTON, κατά τη συνάντηση που είχε στη Ρώμη με την Υπουργό Τουρισμού κα Όλγα Κεφαλογιάννη στο περιθώριο της 25ης Συνόδου Κορυφής του World Travel and Tourism Council (WTTC).

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης η Πρόεδρος του ΕΟΤ κα Άντζελα Βαρελά, ο κος Alan Mantin, Vice President Development Southern Europe και η κα Lauren Ziska, Vice President,Government Affairs EMEA. Μεταξύ άλλων, έγινε αναφορά στο γεγονός ότι η ταχεία εξυπηρέτηση των επενδυτικών σχεδίων από την Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων του Υπουργείο Τουρισμού, η οποία θα καθοδηγεί υποψηφίους επενδυτές ως υπηρεσία μίας στάσης (Οne-Shop-Stop), αναγνωρίζεται ήδη ως καλή πρακτική διεθνώς.

Η κα Κεφαλογιάννη επισήμανε την ανάπτυξη, ειδικά τα τελευταία χρόνια, υποδομών και υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών στη χώρα μας, κάνοντας ειδική αναφορά στη Θεσσαλονίκη. Τόνισε επίσης την ιδιαίτερη βαρύτητα ανάπτυξης σχέσεων συνεργασίας με ταξιδιωτικούς οργανισμούς και ξενοδοχειακές εταιρείες διεθνούς κύρους και αναγνωρισιμότητας, όπως η HILTON.

Τέλος, ο κος Vincent στάθηκε στην καθιέρωση της Αθήνας ως δημοφιλούς ευρωπαϊκού αστικού προορισμού, καθώς και στο ενδιαφέρον της εταιρείας HILTON για διερεύνηση επενδυτικών ευκαιριών και στην υπόλοιπη Ελλάδα.

