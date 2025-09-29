Κ. Πιερρακάκης: Με συμβόλαια ακόμα και εξαμήνου τα ενοίκια για ειδικές κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων

Τρία νέα μέτρα με σκοπό τη διευκόλυνση εύρεσης στέγης και "ανοίγματος" περισσότερων ακινήτων στην αγορά, παρουσίασε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1.

Οι νέες διατάξεις θα συμπεριληφθούν στο νομοσχέδιο το οποίο θα τεθεί προς έγκριση στο αυριανό Υπουργικό Συμβούλιο. Μεταξύ άλλων προβλέπουν:

Η φοροαπαλλαγή για τους πολύτεκνους δεν θα περιορίζεται σε διαμερίσματα με εμβαδόν τα 120 τμ. Θα αυξάνεται κατά 20 τετραγωνικά για άνω των δύο τέκνων. Δηλαδή, στα 140 τ.μ. για τρίτο παιδί, στα 160 τ.μ. για τέταρτο παιδί κ.λπ.

Εξαιρούνται από την υποχρέωση τριετούς συμβολαίου ενοικίασης ειδικές κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων (εκπαιδευτικοί, γιατροί, νοσηλευτές, ένστολοι). Με τις αλλαγές που υιοθετούνται, οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα μπορούν να νοικιάζουν σε συγκεκριμένους δημόσιους λειτουργούς ακίνητα ακόμη και με συμβόλαιο εξαμήνου, χωρίς οι ίδιοι να χάνουν το όφελος της τριετούς φοροαπαλλαγής.

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων δεν θα χάνουν τη φοροαπαλλαγή ούτε στην περίπτωση που ο ενοικιαστής «σπάσει» το τριετές συμβόλαιο πριν από τη λήξη του, υπό την αίρεση ότι εντός τριμήνου θα βρεθεί νέος ενοικιαστής.

Εξηγώντας το σκεπτικό των τριών νέων αλλαγών, ο κ. Πιερρακάκης διευκρίνισε ότι όλη η προσπάθεια στοχεύει στο να ανοίξουν τα κλειστά ακίνητα και να διατεθούν στην αγορά.