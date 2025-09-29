Όλγα Κεφαλογιάννη | Στρατηγική η σημασία του Ιατρικού Τουρισμού

«Ο ιατρικός τουρισμός βρίσκει στην Ελλάδα εξαιρετικές προοπτικές ανάπτυξης», τόνισε η Υπουργός Τουρισμού κα Όλγα Κεφαλογιάννη, μιλώντας στην εκδήλωση εγκαινίων των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων του Ινστιτούτου Οφθαλμολογίας και Μικροχειρουργικής Ophthalmica στη Θεσσαλονίκη.

Η Υπουργός υπογράμμισε ότι η σημαντική αυτή επένδυση αναβαθμίζει τις υπηρεσίες υγείας στη χώρα και ενισχύει τη φήμη της Θεσσαλονίκης ως σύγχρονου κόμβου ιατρικής φροντίδας και καινοτομίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Παράλληλα, ανέδειξε τη στρατηγική σημασία του ιατρικού τουρισμού για τη διαφοροποίηση και την ποιοτική αναβάθμιση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, συμβάλλοντας στη διάχυση της τουριστικής δραστηριότητας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. «Όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες διεθνώς συνδυάζουν τις διακοπές τους με την υγεία και την ευεξία ή επιλέγουν προορισμούς αποκλειστικά για τις υψηλού επιπέδου ιατρικές υπηρεσίες τους», σημείωσε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον τομέα της οφθαλμολογίας, που παρουσιάζει υψηλή διεθνή ζήτηση και σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα για τη χώρα μας. Τόνισε ότι η επένδυση του Ophthalmica, σε συνεργασία με τον Όμιλο Sanoptis, σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τη φροντίδα της όρασης, επισημαίνοντας παράλληλα τη σημασία επιστημονικών συνεδρίων κύρους όπως το 6ο Thessaloniki Revision Course in Ophthalmology, το οποίο διεξάγεται σε συνεργασία με ένα από τα κορυφαία οφθαλμολογικά κέντρα της Ευρώπης, το Moorfields Eye Hospital.

«Με υποδομές αιχμής, διεθνείς συνεργασίες και συνέργειες υγείας και τουρισμού, μπορούμε να δημιουργήσουμε νέες προοπτικές για την εθνική οικονομία και την ελληνική κοινωνία», δήλωσε χαρακτηριστικά.