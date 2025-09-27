«Τουρισμός για Όλους 2025» | Κάλεσμα στους δικαιούχους να ενεργοποιήσουν την κάρτα τους
27 Sep 2025, 06:05 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
TornosNews.gr
Το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2025» συνεχίζεται για τους κληρωθέντες δικαιούχους του, δίνοντας την δυνατότητα στους Έλληνες να κάνουν διακοπές στην Ελλάδα με την εξαργύρωση της άυλης ψηφιακής κάρτας του Προγράμματος, όπως ακριβώς με μια απλή χρεωστική κάρτα.
Το Υπουργείο Τουρισμού καλεί όλους τους δικαιούχους να ενεργοποιήσουν και να χρησιμοποιήσουν την κάρτα τους έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2025 (υψηλή περίοδος) και από 1 Οκτωβρίου 2025 έως 31.12.2025 (χαμηλή περίοδος), αξιοποιώντας το πρόγραμμα και γνωρίζοντας όμορφους προορισμούς της Ελλάδας.
Με προϋπολογισμό άνω των 25,3 εκατ. ευρώ το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους πολίτες με ιδιαίτερη μέριμνα για συνταξιούχους, μονογονεϊκές οικογένειες, οικογένειες με τρία και περισσότερα παιδιά και άτομα με αναπηρία.
Η ενεργοποίηση της άυλης ψηφιακής κάρτας είναι απλή και πραγματοποιείται εύκολα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος των τραπεζικών ιδρυμάτων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, επιτρέποντας στους κληρωθέντες δικαιούχους της υψηλής περιόδου να την εξαργυρώσουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2025 ενώ από 1 Οκτωβρίου 2025 ενεργοποιούνται ξανά οι κάρτες της χαμηλής περιόδου.
Η ψηφιακή κάρτα του προγράμματος λειτουργεί ως «εισιτήριο» για ταξίδια σε κάθε γωνιά της Ελλάδας – από δημοφιλείς προορισμούς μέχρι ορεινά χωριά και λιγότερο γνωστές περιοχές. Η ενεργοποίηση της ψηφιακής κάρτας είναι εύκολη, η εξαργύρωση της γρήγορη και οι δυνατότητες που προσφέρει για διαμονή και φιλοξενία προσαρμόζονται στις ανάγκες και προτιμήσεις κάθε πολίτη.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα "Τουρισμός για Όλους 2025", πληροφορίες παρέχονται στη διεύθυνση: https://vouchers.gov.gr/tourism4all-2025 ή από το helpdesk στο 210-2150231 και την ηλεκτρονική διεύθυνση tourism4all2025@ktpae.gr.
Το πρόγραμμα του Υπουργείου Τουρισμού υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε., σε συνεργασία με τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και είναι χρηματοδοτούμενο από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης μέσω του Ειδικού Προγράμματος Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών.
