Στο κόσκινο της ΑΑΔΕ η βραχυχρόνια μίσθωση από 1ης Οκτωβρίου – Εξετάζονται περιορισμοί σε κορεσμένους προορισμούς

Εκτός της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ θα βρεθούν από 1ης Οκτωβρίου τα ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης που δεν συμμορφώνονται με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τις ελάχιστες λειτουργικές και ποιοτικές προδιαγραφές που θεσπίστηκε τον Ιανουάριο του 2025 στο άρθρο 3 του Ν. 5170 και ισχύει για ιδιώτες και επαγγελματίες.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε η υπουργός Τουρισμού, κ. Όλγα Κεφαλογιάννη, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου για την έναρξη ισχύος του νέου πλαισίου από 1ης Οκτωβρίου του 2025, η ημερομηνία αυτή θα σηματοδοτήσει το πρώτο «ξεκαθάρισμα» στην αγορά βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Ελλάδα, καθώς από τις διασταυρώσεις που θα πραγματοποιήσει η ΑΑΔΕ, θα διαγραφούν τα ακίνητα τα οποία δεν πληρούν τη βασική προδιαγραφή «κύριας χρήσης» που εισήγαγε ο νόμος 5170.

«Όλα τα ακίνητα που είναι μη κύριας χρήσης και δεν έχουν νομιμοποίηση από την πολεοδομία, από την 1η Οκτωβρίου θα βγουν αυτομάτως εκτός της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ καθως θα θεωρούνται παράνομα», υπογράμμισε η υπουργός. Η ΑΑΔΕ μπορεί με βάση τις δηλώσεις του ακινήτου να εξακριβώσει ηλεκτρονικά εάν πρόκειται για ακίνητο κύριας ή μη χρήσης, επομένως οποιοδήποτε δεν έχει δηλωθεί ως κύριας χρήσης θα αφαιρείται από την πλατφόρμα και δεν θα έχει πλέον Αριθμό Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ).

Αυτό γιατί ήδη δόθηκε χρόνος προσαρμογής των ιδιοκτητών από τον Ιανουάριο, όταν ψηφίστηκε το νέο πλαίσιο, πρόσθεσε, ενώ οι ιδιοκτήτες των ακινήτων αυτών θα λάβουν σχετικές ειδοποιήσεις, ενώ από τις 19 Σεπτεμβρίου έχει εκδοθεί η σχετική εγκύκλιος.

Μετά το πρώτο «κόσκινο» της ΑΑΔΕ, θα ακολουθήσουν δειγματοληπτικοί έλεγχοι στις βραχυχρόνιες μισθώσεις σε όλη τη χώρα καθώς και έλεγχοι μετά από καταγγελία. Σε αυτή την περίπτωση, τα φυσικά και νομικά πρόσωπα θα ειδοποιούνται 10 ημέρες πριν από τον έλεγχο, ανεξαρτήτως εάν υπάρχουν επισκέπτες εντός του καταλύματος, και μέχρι τότε οι ιδιοκτήτες θα καλούνται να συμμορφωθούν με τους κανονισμούς. Ήδη σχεδιάζονται προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού, για προσωπικό το οποίο θα διενεργεί του ελέγχους.

Το πρόστιμο για κάθε παράβαση φτάνει τα 5.000 ευρώ και θα πολλαπλασιάζεται εφόσον διαπιστωθεί επανειλημμένα η ίδια παράβαση.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Τουρισμού, αντικείμενο ελέγχου θα αποτελέσουν τα ακίνητα, τα οποία είναι ήδη εγγεγραμμένα και θα εγγραφούν στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής που τηρείται στην ΑΑΔΕ και διαθέτουν (ΑΜΑ). Τα ακίνητα αυτά οφείλουν:

να αποτελούν χώρους κύριας χρήσης (παρ. 95 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012 (Α' 79)) και να διαθέτουν φυσικό φωτισμό, αερισμό και κλιματισμό,

να διαθέτουν ασφάλιση έναντι αστικής ευθύνης για ζημιές ή ατυχήματα που μπορεί να προκληθούν,

να διαθέτουν υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, πυροσβεστήρες και ανιχνευτές καπνού, ρελέ διαρροής ή ρελέ αντιηλεκτροπληξιακό και ενδείξεις σήμανσης διαφυγής, και

να διαθέτουν πιστοποιητικό μυοκτονίας και απεντόμωσης, φαρμακείο με είδη πρώτων βοηθειών, καθώς και οδηγό με τηλέφωνα πρώτης ανάγκης.

«Η τουριστική δραστηριότητα στην Ελλάδα, η οποία είναι ανάμεσα στις 10 κορυφαίες τουριστικές χώρες παγκοσμίως, πρέπει να λειτουργεί με κανόνες και νομικότητα που ισχύουν για όλους. Προωθούμε ένα δίκαιο και ξεκάθαρο πλαίσιο με ασφαλείς κανόνες ώστε ο ανταγωνισμός να λειτουργεί δίκαια για όλους», υπογράμμισε η κ. Κεφαλογιάννη.

Η υπουργός επισήμανε ότι η πίεση που ασκεί η βραχυχρόνια μίσθωση στην στέγαση των Ελλήνων σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς βρίσκεται στο τραπέζι των συζητήσεων σε κυβερνητικό επίπεδο.

Εξετάζονται νέοι χωροταξικοί και χρονικοί περιορισμοί

Πέρα από τις προδιαγραφές, που «κλειδώνουν» όρους ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών, και τη φορολογική αντιμετώπιση η οποία έχει ήδη θεσπιστεί στη βραχυχρόνια μίσθωση, η κυβέρνηση επεξεργάζεται νέους περιορισμούς τόσο σε επίπεδο προορισμών, όσο και σε χρονικό όριο προκειμένου να ανακουφιστούν οι πιέσεις στο στεγαστικό για τους Έλληνες που καταγράφονται στους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς.

«Είμαστε σε στάδιο επεξεργασίας, αξιολόγησης στην Αθήνα, επέκτασης των ορίων και σε άλλες περιοχές και ίσως εφαρμογής επιπλέον περιορισμών στη βραχυχρόνια μίσθωση», τόνισε η υπουργός. Ειδικότερα, η κ. Κεφαλογιάννη, τόνισε ότι αυτή τη στιγμή αξιολογούνται τα αποτελέσματα της απαγόρευσης νέων εγγραφών στις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης στα 3 κεντρικά διαμερίσματα της Αθήνας, η οποία σύμφωνα με εξαγγελίες του Πρωθυπουργού θα επεκταθούν και μέσα στο 2026, και παράλληλα εξετάζεται η πιθανότητα για πλαφόν και σε άλλους, μεγάλους τουριστικούς προορισμούς, όπου είναι εμφανείς οι πιέσεις στο στεγαστικό.

«Ως υπουργείο έχουμε επικοινωνήσει κάποιες περιοχές που θεωρούμε ότι πρέπει να ισχύει η απαγόρευση με βάση τις εκτιμήσεις των τοπικών αρχών. Το ζητούμενο είναι οι Έλληνες να μπορούν να βρίσκουν στέγη. Έχουμε την αρμοδιότητα για την τουριστική δραστηριότητα αλλά μας ενδιαφέρει και τι συμβαίνει με την στέγαση και αυτό αφορά τους Έλληνες που θέλουν και πρέπει να βρίσκουν στέγη», ανέφερε η υπουργός.

Παράλληλα, το υπουργείο εξετάζει καλές πρακτικές από το εξωτερικό, όπως, για παράδειγμα, το πρότυπο της Γαλλίας που εφαρμόζει περιορισμούς ανά ημερολογιακό έτος, δηλαδή χρονικούς, «με πρόθεση η κυβέρνηση να επεξεργαστεί το μοντέλο αυτό ώστε να ισχύσει σε Ελληνικούς προορισμούς» όπου η βραχυχρόνια μίσθωση δημιουργεί πιέσεις στέγασης.

Αυτό μάλιστα ήταν και ένα από τα αντικείμενα που συζητήθηκαν στα δύο άτυπα συμβούλια των υπουργών Τουρισμού της Ευρώπης, όπως είπε.

Αναφέρθηκε δε στο γεγονός ότι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρόσφατα άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να υπάρξει ρύθμιση της βραχυχρόνιας μίσθωσης σε Ευρωπαϊκή κλίμακα. «Σε κάθε περίπτωση, η Ελληνική κυβέρνηση είναι προετοιμασμένη να επεκτείνει το ρυθμιστικό πλαίσιο, είτε με κίνητρα για μακροχρόνιες μισθώσεις, είτε με περιορισμούς της βραχυχρόνιας», υπογράμμισε η υπουργός.

Η βραχυχρόνια μίσθωση στο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό

Η κ. Κεφαλογιάννη σημείωσε ότι το κομμάτι της βραχυχρόνιας μίσθωσης εντάχθηκε στην επεξεργασία για το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό. «Σε ήδη ανεπτυγμένες περιοχές, σε σημείο που δεν αντέχουν άλλες επενδύσεις, υπάρχουν οι ίδιες προβλέψεις για τουριστικές επιχειρήσεις και βραχυχρόνια μίσθωση. Μαζί με τα υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας είμαστε σε φάση τελικής επεξεργασίας του Χωροταξικού για τον Τουρισμό, που θα προβλέπει και το κομμάτι της βραχυχρόνιας μίσθωσης ως μέρος της τουριστικής προσφοράς», ανέφερε.