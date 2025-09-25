Στις 14 Οκτωβρίου η έναρξη της χρονιάς για τις Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης
25 Sep 2025, 07:30
Με απόφαση του Υπουργείου Τουρισμού, ορίστηκε η έναρξη του εκπαιδευτικού έτους 2025-2026 για τις Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) Τουρισμού την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025.
Σύμφωνα με την απόφαση, το χρονοδιάγραμμα των εξαμήνων και της πρακτικής άσκησης διαμορφώνεται ως εξής:
- Χειμερινό Εξάμηνο (Α’ και Γ’): 14 Οκτωβρίου 2025 – 2 Φεβρουαρίου 2026
- Εαρινό Εξάμηνο (Β’ και Δ’): 9 Φεβρουαρίου 2026 – 5 Ιουνίου 2026
- Πρακτική Άσκηση: 8 Ιουνίου 2026 – 30 Σεπτεμβρίου 2026
Η διάρκεια κάθε εξαμήνου θεωρείται πλήρης όταν έχουν συμπληρωθεί οι προβλεπόμενες ώρες και ειδικότητες, ενώ σε περίπτωση μη πραγματοποίησης μαθημάτων για οποιονδήποτε λόγο, θα εφαρμόζονται εβδομαδιαία αναπληρωματικά προγράμματα.
