Υπουργείο Τουρισμού | Προώθηση του γαστρονομικού τουρισμού - συνεργασία με το Guide Michelin

Στο πλαίσιο της διεθνούς τουριστικής έκθεσης IFTM TOP RESA πραγματοποιήθηκε σημαντική συνάντηση ανάμεσα στην Υπουργό Τουρισμού κα Όλγα Κεφαλογιάννη και την Διευθύντρια Ευρώπης του Guide Michelin, κα Julianna Twiggs. Την Υπουργό συνόδευσε η Πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) κα Άντζελα Βαρελά, ενώ παρών ήταν και ο Έλληνας Πρέσβης στη Γαλλία, κ. Αντώνης Αλεξανδρίδης, με τη συνάντηση να λαμβάνει χώρα στην Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι.

Η Ελλάδα, όπως τονίστηκε, συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα ποιοτικά χαρακτηριστικά για να αναδειχθεί σε γαστρονομικό προορισμό υψηλών αξιώσεων, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της διεθνούς εικόνας της χώρας.

Το Υπουργείο Τουρισμού και ο ΕΟΤ συνεργάζονται με εξειδικευμένους φορείς και επαγγελματίες του κλάδου, προκειμένου να προβάλλουν αποτελεσματικά την ελληνική γαστρονομία στο εξωτερικό, εδραιώνοντας την Ελλάδα στον παγκόσμιο χάρτη των κορυφαίων γαστρονομικών εμπειριών.

Η συνάντηση εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική του Υπουργείου για την ανάδειξη της γαστρονομίας ως βασικού πυλώνα της τουριστικής ανάπτυξης, ενισχύοντας τη σύνδεση του ελληνικού τουρισμού με τον πολιτισμό, την τοπική παραγωγή και την αυθεντικότητα της εμπειρίας που προσφέρεται στον επισκέπτη.