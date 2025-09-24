H Όλγα Κεφαλογιάννη στην έκθεση IFTM – Top Resa | Προορισμός city break η Θεσσαλονίκη για τους Γάλλους

Η εδραίωση της Θεσσαλονίκης ως προορισμού city break για τη γαλλική αγορά, με αφορμή και την προσθήκη δύο πτήσεων εβδομαδιαίως από τον γαλλικό αερομεταφορέα κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου, ήταν το αποτέλεσμα συνάντησης της Υπουργού Τουρισμού κας Όλγας Κεφαλογιάννη με τον CEO της αεροπορικής εταιρείας Transavia, κ. Olivier Mazzucchelli. Στη συνάντηση διερευνήθηκαν ακόμα τρόποι συνεργασίας, τόσο με πρόγραμμα συνδιαφήμισης, όσο και με ταξίδια εξοικείωσης για πράκτορες και δημοσιογράφους.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της στο Παρίσι, όπου διεξάγεται η διεθνής έκθεση τουρισμού IFTM – Top Resa 2025 (23-25 Σεπτεμβρίου 2025), η Υπουργός Τουρισμού κα. Όλγα Κεφαλογιάννη, συνοδευόμενη από τη νέα Πρόεδρο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού κα Άντζελα Βαρελά, περιηγήθηκαν στο περίπτερο του ΕΟΤ και συνομίλησαν με συνεκθέτες, εκπροσώπους Περιφερειών, Δήμων και ιδιωτικών επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο της έκθεσης η κ. Κεφαλογιάννη και η κα Βαρελά είχαν επιπλέον συναντήσεις με στελέχη tour operators και αεροπορικών εταιριών, καθώς και ταξιδιωτικούς πράκτορες.

Μεταξύ άλλων, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας με υψηλόβαθμα στελέχη των σημαντικών, για τη χώρα μας, tour operators Thalasso N°1 και FRAM/Κaravel, κατά τις οποίες έγινε αποτίμηση της πορείας της ταξιδιωτικής κίνησης και των κρατήσεων έως το τέλος του έτους.

Παρουσιάστηκαν επίσης οι προτεραιότητες της στρατηγικής του Υπουργείου Τουρισμού για το 2026 και προοπτικές συνεργασίας για τη νέα χρονιά, με στόχο τη διατήρηση ή/και αύξηση των ταξιδιωτικών ροών, την ανάδειξη νέων τουριστικών προϊόντων και ελληνικών προορισμών.

Επιπλέον η Υπουργός συναντήθηκε με τον Commercial Director τoυ ομίλου αεροπορικών εταιρειών AIR FRANCE/ KLM, κ. Frédéric Descours. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν οι προοπτικές ενίσχυσης των υφιστάμενων απευθείας πτήσεων του γαλλικού αερομεταφορέα προς τη χώρα μας σε Ηράκλειο, Ρόδο, Σαντορίνη και Μύκονο.

Τέθηκε επίσης το ζήτημα πιθανής επέκτασης της χρονικής περιόδου πραγματοποίησης των εν λόγω πτήσεων, αλλά και της δημιουργίας συνδυαστικών πτήσεων προς τη χώρα μας από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου η Air France εκτελεί 18 απευθείας πτήσεις προς/από τη Γαλλία.

Παράλληλα, η Υπουργός υπογράμμισε πως η Αθήνα και η Αττική με τις επιλογές που προσφέρουν και τη δυνατότητα συνδυαστικών επισκέψεων στα νησιά του Αργοσαρωνικού και την Αθηναϊκή Ριβιέρα, αποτελούν έναν κορυφαίο ευρωπαϊκό προορισμό για όλο τον χρόνο. Επίσης, ενημέρωσε τους συνομιλητές της για τις επενδύσεις των ελληνικών αεροδρομίων, εστιάζοντας στην Καλαμάτα και στις δυνατότητες ανάπτυξης στην Πελοπόννησο, με δημιουργία τουριστικών πακέτων σε πολλούς ελληνικούς προορισμούς.

Τέλος, η κα Κεφαλογιάννη παραχώρησε συνέντευξη στο σημαντικό γαλλικό μέσο ενημέρωσης για επαγγελματίες του τουρισμού TourMag, καθώς και στην ΕΡΤ, η οποία καλύπτει τη διεθνή τουριστική έκθεση. Η γαλλική τουριστική αγορά είναι η τέταρτη σημαντικότερη για τη χώρα μας σε ό,τι αφορά τις ταξιδιωτικές εισπράξεις και παρουσιάζει αυξητικές τάσεις για το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ.



