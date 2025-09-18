Με τα μάτια του ξεναγού

Στο πλαίσιο της στρατηγικής ενίσχυσης των ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού, η υπουργός Τουρισμού, κ. Όλγα Κεφαλογιάννη συναντήθηκε με τον Πρόεδρο του Πολεμικού Μουσείου Αντιπτέραρχο ε.α Κωνσταντίνο Καραμεσίνη, ο οποίος παρουσίασε το Κοινό Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη του Στρατιωτικού Τουρισμού.

Το Σχέδιο Δράσης αποτελεί προϊόν συνεργασίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, του Υπουργείου Πολιτισμού και του Υπουργείου Τουρισμού, με φορέα συντονισμού και υλοποίησης το Πολεμικό Μουσείο.

Στόχος του είναι:

η προστασία, ανάδειξη και προβολή της στρατιωτικής κληρονομιάς της χώρας,

η διατήρηση της ιστορικής μνήμης,

η ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος με θεματικές διαδρομές, πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δράσεις,

η προσέλκυση επισκεπτών με ειδικά ενδιαφέροντα από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η επίσημη παράδοση του Σχεδίου Δράσης στα συναρμόδια Υπουργεία Εθνικής Άμυνας, Πολιτισμού και Τουρισμού πραγματοποιήθηκε, σε ειδική εκδήλωση που έλαβε χώρα στο Αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025, παρουσία της Υφυπουργού Τουρισμού κας Άννας Καραμανλή, η οποία και απηύθυνε χαιρετισμό.