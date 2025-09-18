Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη του Στρατιωτικού Τουρισμού
18 Sep 2025, 22:35 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
TornosNews.gr
Στο πλαίσιο της στρατηγικής ενίσχυσης των ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού, η υπουργός Τουρισμού, κ. Όλγα Κεφαλογιάννη συναντήθηκε με τον Πρόεδρο του Πολεμικού Μουσείου Αντιπτέραρχο ε.α Κωνσταντίνο Καραμεσίνη, ο οποίος παρουσίασε το Κοινό Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη του Στρατιωτικού Τουρισμού.
Το Σχέδιο Δράσης αποτελεί προϊόν συνεργασίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, του Υπουργείου Πολιτισμού και του Υπουργείου Τουρισμού, με φορέα συντονισμού και υλοποίησης το Πολεμικό Μουσείο.
Στόχος του είναι:
- η προστασία, ανάδειξη και προβολή της στρατιωτικής κληρονομιάς της χώρας,
- η διατήρηση της ιστορικής μνήμης,
- η ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος με θεματικές διαδρομές, πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δράσεις,
- η προσέλκυση επισκεπτών με ειδικά ενδιαφέροντα από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Η επίσημη παράδοση του Σχεδίου Δράσης στα συναρμόδια Υπουργεία Εθνικής Άμυνας, Πολιτισμού και Τουρισμού πραγματοποιήθηκε, σε ειδική εκδήλωση που έλαβε χώρα στο Αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025, παρουσία της Υφυπουργού Τουρισμού κας Άννας Καραμανλή, η οποία και απηύθυνε χαιρετισμό.
διαβάστε ακόμα
- Σ. Βολουδάκη: Άμεση αποσυμφόρηση της Κρήτης από τις μεταναστευτικές ροές 18/09 | 17:55
- Rebrain Greece και στον τουρισμό - 5η εκδήλωση το Δεκέμβριο στη Νέα Υόρκη 18/09 | 17:49
- Συνάντηση Ολ. Κεφαλογιάννη με τον πρόεδρο του Αμερικανο-Ελληνικού Εμπορικού Επιμελητηρίου 18/09 | 12:15
- Πράσινο φως για αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα 1,2 εκατ. ευρώ στην Κορινθία 17/09 | 14:47
- Υπουργείο Τουρισμού: Επετειακή εκδήλωση «Μνήμη και Φως» στη Ρωμαϊκή Αγορά Αθηνών 17/09 | 12:02
- Χρίστος Δήμας: Τριετές σχέδιο για την αεροναυτιλία - "Σημαντικές ενέργειες για την ενίσχυση του προσωπικού της ΥΠΑ" 16/09 | 17:36
- Πού έφθασαν τα έσοδα από το Τέλος Κρουαζιέρας τους πρώτους μήνες εφαρμογής - Συνέντευξη Στέφανου Γκίκα στο Tornos News 15/09 | 08:00
- Υπουργείο Πολιτισμού: Δράσεις για τη διασύνδεση τουρισμού και πολιτισμού 16/09 | 07:00
- Υπουργείο Τουρισμού: 51 προσλήψεις για τις ΑΣΤΕ Κρήτης και Ρόδου 15/09 | 12:39
- Κως | Αποκατάσταση του τεμένους Defterdar και της κρήνης της κάθαρσης 12/09 | 14:22
δημοφιλέστερα
- 1 AEGEAN: Πτήσεις, νέα δρομολόγια και ανάπτυξη παρά τις προκλήσεις του 2025 18.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 2 Διοικητική αποβολή από ξενώνα στη Μήλο - Διαγωνισμός για εκμίσθωση ξενοδοχείου στη Δοϊράνη 18.09.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 3 Μ. Χαχλιούτης: Πέντε θητείες, ένα όραμα | Το ΚΤΕΛ Ηρακλείου-Λασιθίου στην πρώτη γραμμή της τουριστικής ανάπτυξης | Συνέντευξη στο Tornos News 17.09.2025 | ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
- 4 Υπόμνημα του Συνδέσμου Ξενοδόχων Κρήτης προς Στ. Αρναουτάκη: 13 προτεραιότητες για τον τουρισμό 18.09.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 5 Leav Aviation | Νέες συνδέσεις με Κρήτη, Ρόδο και Κω από τρεις νέες βάσεις στη Γερμανία 18.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 6 SkyUp Airlines: Κέρκυρα, Ρόδος και Ζάκυνθος νέοι προορισμοί για το 2026 18.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 7 Χερσόνησος | Σταθερός δεσμός με τη Μεγάλη Βρετανία και όραμα για βιώσιμο τουρισμό 18.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 8 Χανιά και Ρέθυμνο γιορτάζουν την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2025 18.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 9 Δήμος Παιονίας: Αρνητική γνωμοδότηση σε αίτημα για ερευνητικές εργασίες για διαπίστωση κοιτάσματος καολίνη 18.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 10 Φθινόπωρο ευεξίας & ενέργειας στο W Costa Navarino 18.09.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ