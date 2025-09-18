Σ. Βολουδάκη: Άμεση αποσυμφόρηση της Κρήτης από τις μεταναστευτικές ροές
18 Sep 2025, 17:55 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
TornosNews.gr
Στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην Κρήτη καθώς και στις ενέργειες της κυβέρνησης για την ουσιαστική αποσυμφόρηση της Κρήτης από τις μεταναστευτικές ροές, αναφέρθηκε η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη μιλώντας στην Newsroom της ERTNEWS.
Η κα Βολουδάκη τόνισε ότι άμεση προτεραιότητα αποτελεί η μετακίνηση των νεοεισερχόμενων σε δομές της ενδοχώρας. Από τη Δευτέρα, έχουν ήδη μετακινηθεί 200 άτομα την ημέρα, με 136 από τα Χανιά, 166 από το Ηράκλειο και 116 από το Ρέθυμνο, ενώ ο προγραμματισμός συνεχίζεται με στόχο να φύγουν άλλα 350 άτομα συνολικά από την Κρήτη μέχρι το Σαββατοκύριακο. «Η αποσυμφόρηση της Κρήτης ξεκινά με συγκεκριμένες μετακινήσεις που ήδη πραγματοποιούνται», σημείωσε χαρακτηριστικά.
Συμπλήρωσε ότι, σε εθνικό επίπεδο, οι μεταναστευτικές ροές έχουν μειωθεί κατά 30% σε σχέση με πέρυσι, ενώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου η μείωση φτάνει περίπου το 40%, κάτι που αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα της κυβερνητικής στρατηγικής.
Αναφερόμενη στο έργο του Λιμενικού Σώματος, υπογράμμισε ότι «οι άνδρες και οι γυναίκες του βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή, αντιμετωπίζοντας συνθήκες πολέμου στο Αιγαίο, για να προστατεύσουν τα θαλάσσια σύνορα και να σώσουν ανθρώπινες ζωές».
Η Υφυπουργός σημείωσε ακόμη ότι «όταν υπάρχουν γεωπολιτικές εξελίξεις και ανοιχτά ενεργειακά ζητήματα, όπως η υπόθεση της Chevron και το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο, οι διακινητές σπεύδουν να τα εκμεταλλευτούν, εντείνοντας τις πιέσεις».
Τέλος, η Υφυπουργός υπογράμμισε ότι «η μετανάστευση είναι ένα φαινόμενο δυναμικό και γι’ αυτό στο Υπουργείο επαναπρογραμματίζουμε και αναθεωρούμε τη στρατηγική μας ανάλογα με τα πραγματικά δεδομένα, ώστε να δίνουμε λύσεις ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες».
διαβάστε ακόμα
- Rebrain Greece και στον τουρισμό - 5η εκδήλωση το Δεκέμβριο στη Νέα Υόρκη 18/09 | 17:49
- Συνάντηση Ολ. Κεφαλογιάννη με τον πρόεδρο του Αμερικανο-Ελληνικού Εμπορικού Επιμελητηρίου 18/09 | 12:15
- Πράσινο φως για αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα 1,2 εκατ. ευρώ στην Κορινθία 17/09 | 14:47
- Υπουργείο Τουρισμού: Επετειακή εκδήλωση «Μνήμη και Φως» στη Ρωμαϊκή Αγορά Αθηνών 17/09 | 12:02
- Χρίστος Δήμας: Τριετές σχέδιο για την αεροναυτιλία - "Σημαντικές ενέργειες για την ενίσχυση του προσωπικού της ΥΠΑ" 16/09 | 17:36
- Πού έφθασαν τα έσοδα από το Τέλος Κρουαζιέρας τους πρώτους μήνες εφαρμογής - Συνέντευξη Στέφανου Γκίκα στο Tornos News 15/09 | 08:00
- Υπουργείο Πολιτισμού: Δράσεις για τη διασύνδεση τουρισμού και πολιτισμού 16/09 | 07:00
- Υπουργείο Τουρισμού: 51 προσλήψεις για τις ΑΣΤΕ Κρήτης και Ρόδου 15/09 | 12:39
- Κως | Αποκατάσταση του τεμένους Defterdar και της κρήνης της κάθαρσης 12/09 | 14:22
- Υπουργείο Τουρισμού: Μεταβίβαση υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» 12/09 | 09:00
δημοφιλέστερα
- 1 AEGEAN: Πτήσεις, νέα δρομολόγια και ανάπτυξη παρά τις προκλήσεις του 2025 18.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 2 Διοικητική αποβολή από ξενώνα στη Μήλο - Διαγωνισμός για εκμίσθωση ξενοδοχείου στη Δοϊράνη 18.09.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 3 Μ. Χαχλιούτης: Πέντε θητείες, ένα όραμα | Το ΚΤΕΛ Ηρακλείου-Λασιθίου στην πρώτη γραμμή της τουριστικής ανάπτυξης | Συνέντευξη στο Tornos News 17.09.2025 | ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
- 4 Δήμος Παιονίας: Αρνητική γνωμοδότηση σε αίτημα για ερευνητικές εργασίες για διαπίστωση κοιτάσματος καολίνη 18.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 5 Χερσόνησος | Σταθερός δεσμός με τη Μεγάλη Βρετανία και όραμα για βιώσιμο τουρισμό 18.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 6 Leav Aviation | Νέες συνδέσεις με Κρήτη, Ρόδο και Κω από τρεις νέες βάσεις στη Γερμανία 18.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 7 SkyUp Airlines: Κέρκυρα, Ρόδος και Ζάκυνθος νέοι προορισμοί για το 2026 18.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 8 Χανιά και Ρέθυμνο γιορτάζουν την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2025 18.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 9 Φθινόπωρο ευεξίας & ενέργειας στο W Costa Navarino 18.09.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 10 ΤΕΕ: Μεγάλος διαγωνισμός σχεδόν 5 εκατ. ευρώ για προώθηση και προβολή του ορεινού τουρισμού 18.09.2025 | ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ