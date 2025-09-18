Συνάντηση Ολ. Κεφαλογιάννη με τον πρόεδρο του Αμερικανο-Ελληνικού Εμπορικού Επιμελητηρίου

Την Υπουργό Τουρισμού κα Όλγα Κεφαλογιάννη επισκέφθηκε εθιμοτυπικά ο Πρόεδρος του Αμερικανο-Ελληνικού Εμπορικού Επιμελητήριου, κ. Ιωάννης Σαρακάκης.

Κατά τη συνάντηση, ανταλλάχθηκαν απόψεις για τους τρόπους συνεργασίας του Υπουργείου Τουρισμού και του ΕΟΤ με το Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο για την αύξηση του τουριστικού ρεύματος από τις ΗΠΑ, ιδίως μέσω του πολιτιστικού τουρισμού και για την προώθηση επενδύσεων, αξιοποιώντας το one stop shop για τις τουριστικές επενδύσεις που λειτουργεί επιτυχημένα εδώ και δώδεκα χρόνια στο Υπουργείο Τουρισμού.

Η ιστορική φιλία μεταξύ των δύο χωρών και το ισχυρό ελληνικό ομογενειακό στοιχείο αποτελούν τα θεμέλια της περαιτέρω εμβάθυνσης και διεύρυνσης της διμερούς τουριστικής συνεργασίας, η οποία ευρίσκεται ήδη σε υψηλότατο επίπεδο, με τον αμερικανικό εισερχόμενο τουρισμό στην Ελλάδα να ευρίσκεται σταθερά στις πρώτες θέσεις της κατάταξης και να βαίνει συνεχώς αυξανόμενος.

Τέλος, συμφωνήθηκε μεταξύ της Υπουργού κας Κεφαλογιάννη και του κ. Σαρακάκη να εξεταστούν ενδελεχέστερα, μεταξύ των Υπηρεσιών του Υπουργείου και των αρμόδιων οργάνων του Αμερικανο-Ελληνικού Επιμελητηρίου, οι μορφές και οι τρόποι συνεργασίας τους, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των ελληνο-αμερικανικών τουριστικών σχέσεων.