Χρίστος Δήμας: Τριετές σχέδιο για την αεροναυτιλία - "Σημαντικές ενέργειες για την ενίσχυση του προσωπικού της ΥΠΑ"
16 Sep 2025, 17:36 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
TornosNews.gr
Τις πρωτοβουλίες για τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής αεροναυτιλίας παρουσίασε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας απαντώντας στη Βουλή, σε Επίκαιρες Ερωτήσεις της Βουλευτού Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ Έλενας Ακρίτα και της Ανεξάρτητης Βουλευτού Β3 Νοτίου Τομέα Αθηνών Ραλλίας Χρηστίδου.
«Η χώρα μας έχει έναν ολοκληρωμένο ολιστικό σχεδιασμό, όχι μόνο για τη διοικητική αναμόρφωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, αλλά και για τη στελέχωσή της, για τις υποδομές των αερομεταφορών και φυσικά για τον εκσυγχρονισμό όλων των συστημάτων αεροναυτιλίας, ώστε να είναι πλήρως συμβατά μεταξύ τους και τα πιο σύγχρονα σε όλη την Ευρώπη», τόνισε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.
Κατά τη διάρκεια των τοποθετήσεών του ο κ. Δήμας εξέθεσε το νέο τριετές Σχέδιο Δράσης (2025–2028) με 364 δράσεις, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με τη DG MOVE, την EASA και το EUROCONTROL. Το Σχέδιο Δράσης είναι δομημένο σε επτά πυλώνες που ο καθένας αντιστοιχεί σε έναν βασικό άξονα παρέμβασης, τους οποίους ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών παρουσίασε εν συντομία. Αυτοί είναι:
- Ο πρώτος πυλώνας, η Παρακολούθηση και ο Συντονισμός του Σχεδίου Δράσης, ώστε η υλοποίηση να γίνεται έγκαιρα, με ευθυγράμμιση με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
- Ο δεύτερος πυλώνας, η Ανάπτυξη Υπηρεσιών Ζεύξης Δεδομένων (Data Link Services – DLS), που επιτρέπουν την ασφαλή ψηφιακή επικοινωνία μεταξύ αεροσκαφών και ελεγκτών.
- Ο τρίτος πυλώνας, η Αναβάθμιση του Κεντρικού Συστήματος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας (ΑΤΜ)/DPS Upgrade (TopSky ATC One), ώστε να λειτουργεί ως ένα από τα πιο σύγχρονα στον κόσμο.
- Ο τέταρτος πυλώνας, η Ολοκληρωμένη Εφαρμογή Πλοήγησης Βάσει Απόδοσης (PBN), αφορά τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού εναέριου χώρου με νέες διαδικασίες πτήσης (RNP).
- Ο πέμπτος πυλώνας, η Εγκατάσταση νέων ραντάρ Mode S, περιλαμβάνει την αναβάθμιση επτά ραντάρ μέσω του έργου «Pallas T1», την προμήθεια οκτώ νέων και την πλήρη διασύνδεσή τους με το δίκτυο και το TopSky DPS, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1207/2011.
- Ο έκτος πυλώνας, η Πλήρης Εφαρμογή του Κανονισμού CP1, σχετίζεται με την υλοποίηση δράσεων για τη συμμόρφωση με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/116, στο πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού.
- Ο έβδομος πυλώνας, ο Μετασχηματισμός της ΥΠΑ, επικεντρώνεται στη θεσμική και οργανωτική αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, ενισχύοντας την αποδοτικότητα, τη λογοδοσία.
Ο κ. Δήμας τόνισε ότι γίνονται σημαντικές ενέργειες με στόχο την ενίσχυση του προσωπικού της ΥΠΑ. Συγκεκριμένα, 97 νέοι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας ολοκληρώνουν την εκπαίδευσή τους έως τον Μάρτιο του 2026, ενώ έχουν προγραμματιστεί 72 επιπλέον προσλήψεις το ίδιο έτος. Επιπλέον, βρίσκονται σε τελικό στάδιο οι διαδικασίες για την πρόσληψη 43 νέων επιστημόνων στον κλάδο Ηλεκτρονικών ATSEP και 28 υπαλλήλων AFISO για περιφερειακά αεροδρόμια, ενώ για το 2026 έχουν εγκριθεί ακόμη 100 νέες θέσεις σε διάφορους κλάδους.
διαβάστε ακόμα
- Πού έφθασαν τα έσοδα από το Τέλος Κρουαζιέρας τους πρώτους μήνες εφαρμογής - Συνέντευξη Στέφανου Γκίκα στο Tornos News 15/09 | 08:00
- Υπουργείο Πολιτισμού: Δράσεις για τη διασύνδεση τουρισμού και πολιτισμού 16/09 | 07:00
- Υπουργείο Τουρισμού: 51 προσλήψεις για τις ΑΣΤΕ Κρήτης και Ρόδου 15/09 | 12:39
- Κως | Αποκατάσταση του τεμένους Defterdar και της κρήνης της κάθαρσης 12/09 | 14:22
- Υπουργείο Τουρισμού: Μεταβίβαση υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» 12/09 | 09:00
- Ενισχύσεις για την προσβασιμότητα σε παραλίες της Χερσονήσου, του Αγίου Νικολάου και της Τανάγρας 12/09 | 08:30
- Τι απαντά το υπουργείο Τουρισμού στην απεργία των ΤΑΞΙ 09/09 | 18:39
- Εκπόνηση τοπικού σχεδίου GReco Islands για Τέλενδο, Ερείκουσα, Οθωνούς και Μαθράκι 10/09 | 07:01
- Νίκος Ταχιάος: Πλήρεις οι μελέτες για την τοποθέτηση του ραντάρ στο νέο αεροδρόμιο στο Καστέλλι 09/09 | 13:24
- Υπ. Τουρισμού: Έγκριση δαπάνης για την αναβάθμιση τεχνολογικού εξοπλισμού 09/09 | 09:40
δημοφιλέστερα
- 1 Ρεκόρ αφίξεων τον Αύγουστο, αλλά «διπλή ταχύτητα» στα 14 αεροδρόμια της Fraport 12.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 2 14 πτήσεις την εβδομάδα από Ινδία ετοιμάζουν AEGEAN & IndiGo - Η μεγάλη ευκαιρία και το αγκάθι της βίζας 16.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 3 10 ξενοδοχειακές επενδύσεις σε Θάσο, Καβάλα, Αλεξανδρούπολη, Δράμα, Οίτυλο, Κεφαλονιά, Σχοινούσα και Κέρκυρα 16.09.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 4 Η αλλαγή πορείας του ιστορικού ομίλου Hirmer με αποχώρηση από τα ξενοδοχειακά ακίνητα 16.09.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 5 Η Turkish Airlines αποκτά ποσοστό 26% σε ισπανική αεροπορική εταιρεία 16.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 6 American Airlines: Νωρίτερα θα ξεκινήσει το 2026 η σύνδεση Σάρλοτ - Αθήνα 16.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 7 Ρεκόρ συμμετοχής στη 3η Λευκή Νύχτα Ευόσμου 16.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 8 Ryanair: Πάνω από 1 εκατ. επιβάτες «όμηροι» καθυστερήσεων στις πτήσεις στην Ελλάδα το 2025 16.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 9 Υπουργείο Πολιτισμού: Δράσεις για τη διασύνδεση τουρισμού και πολιτισμού 16.09.2025 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
- 10 Η Emirates Επίσημος Χορηγός της ομάδας μπάσκετ της Ρεάλ Μαδρίτης 16.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ