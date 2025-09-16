Υπουργείο Πολιτισμού: Δράσεις για τη διασύνδεση τουρισμού και πολιτισμού
16 Sep 2025, 07:00 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
Σοφία Κοντογιάννη
Στο πλαίσιο του θεσμού «Experience. Culture. Everywhere.» και της στρατηγικής του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων για την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω εμπειριών υψηλής προστιθέμενης αξίας, θα διοργανωθεί δράση στο Νιόκαστρο Πύλου, ενταγμένη στο πρόγραμμα «Διοργάνωση δράσεων E.C.E. σε περιφερειακά αρχαία θέατρα, κάστρα και άλλους αναδυόμενους χώρους και μνημεία».
Η εν λόγω δράση αποτελεί πρωτοβουλία της περαιτέρω ανάδειξης εμβληματικών πολιτιστικών προορισμών της ελληνικής περιφέρειας, μέσα από την εμπειρία που θα προσφερθεί από τον ΟΔΑΠ σε ομάδα επιλεγμένων επαγγελματιών τουρισμού με αφορμή την εξειδικευμένη έκθεση για τον Τουρισμό MAESTRO. Η εν λόγω έκθεση που θα πραγματοποιηθεί από τις 6 έως τις 8 Οκτωβρίου στην Αθήνα, αποτελεί μία καινοτόμο, στοχευμένη και διεθνώς προσανατολισμένη πρωτοβουλία αφιερωμένη στην ανάδειξη της αυθεντικής εμπειρίας των ελληνικών προορισμών, με έμφαση στις ποιοτικές μορφές τουρισμού. Πρόκειται για μια επιμελημένη ταξιδιωτική έκθεση διάρκειας τριών ημερών, με προσκεκλημένους ταξιδιωτικούς πράκτορες από στρατηγικές αγορές (ΗΠΑ, Καναδάς, Αυστραλία, Λατινική Αμερική) που στοχεύει στη δημιουργία βαθιών, θεματικών συνεργειών ανάμεσα στον πολιτισμό, τη φιλοξενία και την τοπική ταυτότητα.
Συγκεκριμένα ο ΟΔΑΠ στοχεύει μέσα από μια βιωματική δράση ECE στο Νιόκαστρο της Πύλου στις 5 Οκτωβρίου για 8 τουλάχιστον επιλεγμένους ταξιδιωτικούς πράκτορες που καλύπτουν γεωγραφικά όλες τις αγορές- στόχους της έκθεσης να αναδείξει την επίσκεψη αυτή ως μια και καλή πρακτική βιωματικής πολιτιστικής πολιτικής. Συγκεκριμένα, θα σχεδιαστεί από τον ΟΔΑΠ και θα υλοποιηθεί μία προσαρμοσμένη εμπειρία ξενάγησης στο Νιόκαστρο Πύλου, με στόχο την ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος και του ρόλου του ΟΔΑΠ στην αναβάθμιση της πολιτιστικής εμπειρίας.
Η ομάδα των συμμετεχόντων θα αποτελείται από εκπροσώπους διεθνών ταξιδιωτικών γραφείων υψηλού κύρους, τα οποία δραστηριοποιούνται σε σημαντικές τουριστικές αγορές (π.χ των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Βραζιλίας, της Αργεντινής, της Αυστραλίας). Πρόκειται για επαγγελματίες που ειδικεύονται στον τομέα του πολιτιστικού και εμπειρικού τουρισμού υψηλής ποιότητας, απευθυνόμενοι σε κοινό που αναζητά την αυθεντικότητα, την ιστορική εμβάθυνση και τη βιωματική αξία κατά την επίσκεψή του σε έναν προορισμό.
Η συγκεκριμένη δράση, εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική του ΟΔΑΠ για την ανάπτυξη, προώθηση και σύνδεση της πολιτιστικής εμπειρίας με τη βιώσιμη ανάπτυξη, με στόχο την ενίσχυση της διεθνούς απήχησης των μνημείων και την ενδυνάμωση των συνεργειών με το τουριστικό οικοσύστημα. Παράλληλα, η παρουσία επαγγελματιών του κλάδου αποτελεί ουσιαστικό βήμα για τη δημιουργία προοπτικών διασύνδεσης των περιφερειακών πολιτιστικών υποδομών με το διεθνές δίκτυο διάχυσης της τουριστικής πληροφορίας και εμπειρίας, αφού οι εν λόγω ταξιδιωτικοί πράκτορες ανήκουν σε μεγάλα επαγγελματικά τουριστικά δίκτυα πολυτελείας που απαριθμούν περισσότερα από 2.500 μέλη σε 100 χώρες γεγονός που πολλαπλασιάζει την δυνατότητα επικοινωνίας των δράσεων ECΕ μιας και η δράση αυτή θα επικοινωνηθεί σε όλα τα μέλη του δικτύου.
Η δράση θα γίνει στο πλαίσιο διοργάνωσης ταξιδιού εξοικείωσης που λαμβάνει χώρα μια μέρα πριν τα εγκαίνια της έκθεσης.
Εξάλλου, την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Πολιτισμού, η παρουσίαση του σχεδιασμού πολιτιστικού masterplan πολιτιστικής αναπτυξιακής πολιτικής και πολιτιστικής ταυτότητας για επιλεγμένες περιοχές της χώρας. Συνολικά έχουν εκπονηθεί 15 πολιτιστικά masterplan για πόλεις και νησιά του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, καθώς και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τη Θεσσαλονίκη.
διαβάστε ακόμα
- Πού έφθασαν τα έσοδα από το Τέλος Κρουαζιέρας τους πρώτους μήνες εφαρμογής - Συνέντευξη Στέφανου Γκίκα στο Tornos News 15/09 | 08:00
- Υπουργείο Τουρισμού: 51 προσλήψεις για τις ΑΣΤΕ Κρήτης και Ρόδου 15/09 | 12:39
- Κως | Αποκατάσταση του τεμένους Defterdar και της κρήνης της κάθαρσης 12/09 | 14:22
- Υπουργείο Τουρισμού: Μεταβίβαση υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» 12/09 | 09:00
- Ενισχύσεις για την προσβασιμότητα σε παραλίες της Χερσονήσου, του Αγίου Νικολάου και της Τανάγρας 12/09 | 08:30
- Τι απαντά το υπουργείο Τουρισμού στην απεργία των ΤΑΞΙ 09/09 | 18:39
- Εκπόνηση τοπικού σχεδίου GReco Islands για Τέλενδο, Ερείκουσα, Οθωνούς και Μαθράκι 10/09 | 07:01
- Νίκος Ταχιάος: Πλήρεις οι μελέτες για την τοποθέτηση του ραντάρ στο νέο αεροδρόμιο στο Καστέλλι 09/09 | 13:24
- Υπ. Τουρισμού: Έγκριση δαπάνης για την αναβάθμιση τεχνολογικού εξοπλισμού 09/09 | 09:40
- Κρατική ενίσχυση έως 10 εκατ. ευρώ για αναβάθμιση τουριστικών λιμένων 04/09 | 06:45
δημοφιλέστερα
- 1 Ρεκόρ αφίξεων τον Αύγουστο, αλλά «διπλή ταχύτητα» στα 14 αεροδρόμια της Fraport 12.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 2 Ρέθυμνο: Βραδιά Αγάπης και Αλληλεγγύης αφιερωμένη στα άτομα με αναπηρία 15.09.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 3 Πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ΣΕΤΕ για την τουριστική ανάδειξη της Αττικής 15.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 4 Ρεκόρ στις Ευρωπαϊκές πτήσεις στα τέλη Αυγούστου - Το 12% των καθυστερήσεων στην Ελλάδα 15.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 5 «Απόβαση» της IndiGo στην Αθήνα – Φέρνει τις πρώτες πτήσεις μεταξύ Ινδίας - Ελλάδας από το 2026 15.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 6 Λέσβος: Γέφυρα φιλίας και πολιτισμού με τον Δήμο Μπροντ 15.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 7 Βρετανία: «Δύσκολο καλοκαίρι» για τα τουριστικά γραφεία - Πιεσμένη ζήτηση και έντονο last minute 15.09.2025 | ΑΓΟΡΕΣ
- 8 Γαλλία: Απεργιακή «καταιγίδα» στις πτήσεις τον Οκτώβριο 15.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 9 Υπουργείο Τουρισμού: 51 προσλήψεις για τις ΑΣΤΕ Κρήτης και Ρόδου 15.09.2025 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
- 10 UN Tourism προς G20: «Κάντε τον τουρισμό μοχλό συμπερίληψης και βιωσιμότητας» 15.09.2025 | ΦΟΡΕΙΣ