Υπουργείο Πολιτισμού: Δράσεις για τη διασύνδεση τουρισμού και πολιτισμού

Στο πλαίσιο του θεσμού «Experience. Culture. Everywhere.» και της στρατηγικής του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων για την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω εμπειριών υψηλής προστιθέμενης αξίας, θα διοργανωθεί δράση στο Νιόκαστρο Πύλου, ενταγμένη στο πρόγραμμα «Διοργάνωση δράσεων E.C.E. σε περιφερειακά αρχαία θέατρα, κάστρα και άλλους αναδυόμενους χώρους και μνημεία».

Η εν λόγω δράση αποτελεί πρωτοβουλία της περαιτέρω ανάδειξης εμβληματικών πολιτιστικών προορισμών της ελληνικής περιφέρειας, μέσα από την εμπειρία που θα προσφερθεί από τον ΟΔΑΠ σε ομάδα επιλεγμένων επαγγελματιών τουρισμού με αφορμή την εξειδικευμένη έκθεση για τον Τουρισμό MAESTRO. Η εν λόγω έκθεση που θα πραγματοποιηθεί από τις 6 έως τις 8 Οκτωβρίου στην Αθήνα, αποτελεί μία καινοτόμο, στοχευμένη και διεθνώς προσανατολισμένη πρωτοβουλία αφιερωμένη στην ανάδειξη της αυθεντικής εμπειρίας των ελληνικών προορισμών, με έμφαση στις ποιοτικές μορφές τουρισμού. Πρόκειται για μια επιμελημένη ταξιδιωτική έκθεση διάρκειας τριών ημερών, με προσκεκλημένους ταξιδιωτικούς πράκτορες από στρατηγικές αγορές (ΗΠΑ, Καναδάς, Αυστραλία, Λατινική Αμερική) που στοχεύει στη δημιουργία βαθιών, θεματικών συνεργειών ανάμεσα στον πολιτισμό, τη φιλοξενία και την τοπική ταυτότητα.

Συγκεκριμένα ο ΟΔΑΠ στοχεύει μέσα από μια βιωματική δράση ECE στο Νιόκαστρο της Πύλου στις 5 Οκτωβρίου για 8 τουλάχιστον επιλεγμένους ταξιδιωτικούς πράκτορες που καλύπτουν γεωγραφικά όλες τις αγορές- στόχους της έκθεσης να αναδείξει την επίσκεψη αυτή ως μια και καλή πρακτική βιωματικής πολιτιστικής πολιτικής. Συγκεκριμένα, θα σχεδιαστεί από τον ΟΔΑΠ και θα υλοποιηθεί μία προσαρμοσμένη εμπειρία ξενάγησης στο Νιόκαστρο Πύλου, με στόχο την ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος και του ρόλου του ΟΔΑΠ στην αναβάθμιση της πολιτιστικής εμπειρίας.

Η ομάδα των συμμετεχόντων θα αποτελείται από εκπροσώπους διεθνών ταξιδιωτικών γραφείων υψηλού κύρους, τα οποία δραστηριοποιούνται σε σημαντικές τουριστικές αγορές (π.χ των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Βραζιλίας, της Αργεντινής, της Αυστραλίας). Πρόκειται για επαγγελματίες που ειδικεύονται στον τομέα του πολιτιστικού και εμπειρικού τουρισμού υψηλής ποιότητας, απευθυνόμενοι σε κοινό που αναζητά την αυθεντικότητα, την ιστορική εμβάθυνση και τη βιωματική αξία κατά την επίσκεψή του σε έναν προορισμό.

Η συγκεκριμένη δράση, εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική του ΟΔΑΠ για την ανάπτυξη, προώθηση και σύνδεση της πολιτιστικής εμπειρίας με τη βιώσιμη ανάπτυξη, με στόχο την ενίσχυση της διεθνούς απήχησης των μνημείων και την ενδυνάμωση των συνεργειών με το τουριστικό οικοσύστημα. Παράλληλα, η παρουσία επαγγελματιών του κλάδου αποτελεί ουσιαστικό βήμα για τη δημιουργία προοπτικών διασύνδεσης των περιφερειακών πολιτιστικών υποδομών με το διεθνές δίκτυο διάχυσης της τουριστικής πληροφορίας και εμπειρίας, αφού οι εν λόγω ταξιδιωτικοί πράκτορες ανήκουν σε μεγάλα επαγγελματικά τουριστικά δίκτυα πολυτελείας που απαριθμούν περισσότερα από 2.500 μέλη σε 100 χώρες γεγονός που πολλαπλασιάζει την δυνατότητα επικοινωνίας των δράσεων ECΕ μιας και η δράση αυτή θα επικοινωνηθεί σε όλα τα μέλη του δικτύου.

Η δράση θα γίνει στο πλαίσιο διοργάνωσης ταξιδιού εξοικείωσης που λαμβάνει χώρα μια μέρα πριν τα εγκαίνια της έκθεσης.

Εξάλλου, την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Πολιτισμού, η παρουσίαση του σχεδιασμού πολιτιστικού masterplan πολιτιστικής αναπτυξιακής πολιτικής και πολιτιστικής ταυτότητας για επιλεγμένες περιοχές της χώρας. Συνολικά έχουν εκπονηθεί 15 πολιτιστικά masterplan για πόλεις και νησιά του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, καθώς και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τη Θεσσαλονίκη.