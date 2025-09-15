Υπουργείο Τουρισμού: 51 προσλήψεις για τις ΑΣΤΕ Κρήτης και Ρόδου
15 Sep 2025, 12:39 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
Χριστίνα Λαΐνοπούλου
Την πρόσληψη 51 ατόμων με τη διαδικασία της επιλογής προκήρυξε το υπουργείο Τουρισμού, ως επιστημονικών συνεργατών, εργαστηριακών συνεργατών και εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών στους οποίους θα ανατεθεί διδακτικό έργο με ωριαία αντιμισθία και οι οποίοι θα απασχοληθούν με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για κάλυψη έκτακτων εκπαιδευτικών αναγκών των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης και Ρόδου του Υπουργείου Τουρισμού, για το εκπαιδευτικό έτος 2025-2026.
Το χρονικό διάστημα της ανάθεσης ωριαίας αντιμισθίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ μήνες. Οι προκηρυσσόμενες ανά κατηγορία/ ειδικότητα θέσεις έχουν ως εξής:
Οι προκηρυσσόμενες θέσεις είναι οι ακόλουθες...
