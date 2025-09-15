Πού έφθασαν τα έσοδα από το Τέλος Κρουαζιέρας τους πρώτους μήνες εφαρμογής - Συνέντευξη Στέφανου Γκίκα στο Tornos News

Της Χριστίνας Κουσουνή

Για τα καίρια ζητήματα που απασχολούν τον νησιωτικό χώρο μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας, σε συνέντευξή που παραχώρησε στο Tornos News.

Ο κ. Γκίκας αποκαλύπτει το συνολικό ύψος των εσόδων από το τέλος κρουαζιέρας τους πρώτους μήνες εφαρμογής του μέτρου, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο θα κατανεμηθούν τα έσοδα. Επίσης αναφέρεται στην πρωτοβουλία δρομολόγησης πλοίων που κινούνται με μη ορυκτά καύσιμα σε άγονες γραμμές, μέσω της Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα και στο Σχέδιο Αναβάθμισης του Ελληνικού επιβατηγού στόλου, το οποίο καταγράφει τις ανάγκες εκσυγχρονισμού του στόλου.

Το πλήρες κείμενο της συνέντευξης έχει ως εξής:

Ποιες είναι σήμερα οι βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νησιωτικές περιοχές και πώς αποτυπώνεται στον στρατηγικό σχεδιασμό η διασφάλιση της βιωσιμότητας αλλά και της διατήρησης της αυθεντικότητάς τους;

Πολλές είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα νησιά μας. Γεωγραφική απομόνωση, δημογραφικό, θαλάσσιες συγκοινωνίες, υψηλό κόστος μεταφορών, τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης, όπως η λειψυδρία και η διάβρωση των ακτών. Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αναπτύσσει μία ολιστική προσέγγιση των παρεμβάσεων στο νησιωτικό χώρο με βάση το νόμο - πλαίσιο 4832/2021 για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Στρατηγική στο Νησιωτικό Χώρο.

Με τη χρήση εμβληματικών χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως το ΕΣΠΑ 2021-2027, το Ταμείο Ανάκαμψης, το Ταμείο Απανθρακοποίησης, κ.α., δρομολογούμε κυρίως έργα λιμενικών υποδομών και ενεργειακά έργα. Παράλληλα, μέσω της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, χρηματοδοτούνται δεκάδες έργα για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας στα νησιά μας.

Επίσης, οι πρωτοβουλίες μας για το Δημογραφικό έχουν ενταχθεί στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, πάντα σε συνεργασία με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Παράλληλα, υλοποιούμε δράσεις για την προστασία των παραδοσιακών οικισμών στα νησιά και συμμετέχουμε ενεργά - θεσμικά και χρηματοδοτικά - σε πρωτοβουλίες ανάδειξης και διαφύλαξης του πολιτιστικού πλούτου των νησιών μας.

Η ανάπτυξη των ελληνικών νησιών είναι διαχρονικά συνδεδεμένη με τον τουρισμό. Στην προσπάθεια ενίσχυσης του νησιωτικού επιχειρείν και μετάβασης σε ένα πιο βιώσιμο τουριστικό μοντέλο, ποιες πρωτοβουλίες προτεραιοποιεί το Υπουργείο;

Η βιωσιμότητα και η ευρωστία των νησιών μας εξαρτώνται από μια δυναμική οικονομία, η οποία οικοδομείται μέσα από την ενίσχυση των επιχειρήσεων. Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, προκειμένου να αποτυπώσει τις ανάγκες των επιχειρήσεων και να υλοποιήσει αποτελεσματικές πολιτικές, έχει συνάψει συνεργασία με ερευνητικούς φορείς, όπως με το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, ή το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών.

Στο πλαίσιο αυτό, αναλαμβάνει κοινές δράσεις, όπως το Βαρόμετρο Νησιωτικής Επιχειρηματικότητας και το Παρατηρητήριο Τιμών στον νησιωτικό χώρο, το οποίο καταγράφει το ύψος και τη μεταβολή των τιμών σε βασικές κατηγορίες αγαθών που επηρεάζουν το κόστος λειτουργίας των νησιωτικών επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα εντοπίζει τις σημαντικές διαφορές στις τιμές μεταξύ των νησιών και της ηπειρωτικής χώρας. Επειδή όμως ζούμε στην εποχή της κλιματικής κρίσης, οι επιπτώσεις της οποίας επηρεάζουν άμεσα και την οικονομία, είναι απαραίτητο οι πολιτικές μας να στραφούν σε τομείς που παράγουν οικονομικά αποτελέσματα και ταυτόχρονα σέβονται το περιβάλλον.

Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελούν οι δραστηριότητες που συνδέονται με τη Γαλάζια οικονομία όπως η αλιεία, η υδατοκαλλιέργεια, ο θαλάσσιος και παράκτιος τουρισμός, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κ.α. Για παράδειγμα το Υπουργείο μας προωθεί τον θαλάσσιο τουρισμό και τις διαδικασίες για κατασκευή νέων μαρινών, σε συνεργασία όπου απαιτείται με το Υπουργείο Τουρισμού.

Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής αναζητά χρηματοδοτικές λύσεις σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς προκειμένου να αξιοποιήσει τη θαλάσσια οικονομία ως μοντέλο τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης.

Η φετινή χρονιά εκτιμάται ότι θα σπάσει το ρεκόρ επισκεπτών κρουαζιέρας. Σε ποιο ύψος υπολογίζετε ότι θα ανέλθει το συνολικό όφελος από το τέλος κρουαζιέρας και πώς θα κατανεμηθούν αυτά τα έσοδα;

Πράγματι, ο κλάδος της κρουαζιέρας γνωρίζει σταθερή ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, με τη δραστηριοποίηση μεγάλου αριθμού εταιρειών που προσφέρουν υπηρεσίες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ενώ η χώρα μας παρουσιάζει ιδιαίτερη δυναμική στον τομέα αυτό. Αποτελεί κεντρική πολιτική επιλογή της Κυβέρνησής μας, η ανάπτυξη της κρουαζιέρας και η συνεπαγόμενη πολιτική εξωστρέφειας για την περαιτέρω αναβάθμισή της.

Τώρα - για να σας δώσω και μια είδηση - από τις 21 Ιουλίου που εφαρμόζεται το μέτρο, μέχρι και τις 10 Σεπτεμβρίου, τα έσοδα από το Τέλος Κρουαζιέρας ανέρχονται στα 20,24 εκατ. ευρώ, γεγονός ιδιαίτερα ενθαρρυντικό. Τα χρήματα αυτά κατανέμονται κατά το ένα τρίτο στους Δήμους όπου βρίσκονται τα λιμάνια αποβίβασης, για την κάλυψη των τοπικών τους αναγκών, κατά το ένα τρίτο στο Υπουργείο Ναυτιλίας για έργα αναβάθμισης λιμένων και το υπόλοιπο ένα τρίτο πηγαίνει στο Υπουργείο Τουρισμού για την ενίσχυση του τουριστικού μας προϊόντος.

Ένας από τους βασικούς στόχους του Υπουργείου είναι η πράσινη μετάβαση των λιμένων, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Ποιες περιοχές θα δουν πρώτες παρεμβάσεις και τι αλλαγές θα φέρουν στην ενδονησιωτική συγκοινωνία;

Η διασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης διασυνδεσιμότητας των νησιών μας, σε συνδυασμό με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, αποτελεί ένα σύνθετο εγχείρημα. Ωστόσο, η πράσινη μετάβαση πρέπει να ιδωθεί ως ευκαιρία και όχι ως εμπόδιο.

Ένα από τα εμβληματικά έργα του Υπουργείου Ναυτιλίας είναι η πρωτοβουλία δρομολόγησης πλοίων που κινούνται με μη ορυκτά καύσιμα σε άγονες γραμμές, μέσω της Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, στο πλαίσιο του Προγράμματος ΕΣΠΑ Μεταφορές 2021–2027 με δυνητική χρηματοδότηση έως 500 εκατ. ευρώ. Το project αυτό ανακοινώθηκε επίσημα σε road show πριν από μερικούς μήνες στο Λονδίνο.

Εξίσου σημαντικό είναι το Σχέδιο Αναβάθμισης του Ελληνικού επιβατηγού στόλου, το οποίο καταγράφει τις ανάγκες εκσυγχρονισμού του στόλου, τις απαιτήσεις των λιμενικών υποδομών και τα υφιστάμενα επενδυτικά κενά, υπό το πρίσμα των δεσμεύσεων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Στο πλαίσιο αυτό, αξιοποιούμε 300 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εκσυγχρονισμού, όπως πρόσφατα ανακοίνωσε ο Υπουργός μας Βασίλης Κικίλιας και 700 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Πρόκειται για πρωτοβουλίες που ενισχύουν την εδαφική συνοχή και διευκολύνουν την ενδονησιωτική επικοινωνία.

Επειδή όμως η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση των επιβατών αποτελούν για το Υπουργείο μας πρωταρχικό στόχο και με απόλυτη συνέπεια προς τις νέες περιβαλλοντικές απαιτήσεις, προχωρούμε στην ψηφιοποίηση και τον εκσυγχρονισμό των λιμανιών. Αυτό περιλαμβάνει την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας από ξηρά, την ανάπτυξη Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος, καθώς και Συστήματος Διαχείρισης Θέσεων Πρόσδεσης.

Ειδικά για το cold ironing, έχουν ήδη κατανεμηθεί 10 εκατ. ευρώ για μελέτες σε 4 λιμάνια, το Λαύριο, τη Ραφήνα, την Καβάλα και την Κέρκυρα ενώ συνολικά 12 μεγάλοι λιμένες της χώρας θα έχουν αυτή τη δυνατότητα μέχρι το 2029. Ο σχεδιασμός του Υπουργείου προβλέπει συνολικά 23 λιμένες, οι περισσότεροι νησιωτικοί, να έχουν δυνατότητες cold ironing μακροπρόθεσμα.

Το στοίχημα του Υπουργείου είναι καθαρό: λιμάνια που γίνονται πράσινα, νησιά που μένουν ζωντανά, τουρισμός που αποδίδει πραγματική αξία. Με στοχευμένες επενδύσεις και νέα εργαλεία, η νησιωτική Ελλάδα δεν μένει πίσω· γίνεται πρωταγωνιστής. Γιατί το ζητούμενο δεν είναι μόνο περισσότερες αφίξεις, αλλά βιώσιμη ανάπτυξη, ισχυρές τοπικές κοινωνίες και μέλλον με ανθεκτικότητα.