Υπουργείο Τουρισμού: Μεταβίβαση υπογραφής «Με εντολή Υπουργού»

Το Υπουργείο Τουρισμού αποφάσισε τη μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας και στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού.

Η σχετική απόφαση αφορά τα εξής:

Στη Γενική Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης:

-Αποφάσεις σύστασης και συγκρότησης Ομάδων Εργασίας και Επιτροπών για θέματα αρμοδιότητάς του.

-Εκθέσεις απόψεων της Υπηρεσίας σε δικαστικές υποθέσεις που αφορούν σε προσφυγές, των οποίων έχει επιληφθεί η Επιτροπή Προσφυγών.

-Εκθέσεις απόψεων της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων σε όλες τις περιπτώσεις δικαστικών υποθέσεων αρμοδιότητάς της.

-Αποφάσεις σύστασης και συγκρότησης Συλλογικών Οργάνων Ελέγχου προς διαπίστωση της συνδρομής των υποχρεωτικών όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση του Ειδικού Σήματος Ποιότητας για την Ελληνική Κουζίνα.

-Κανονιστικές διοικητικές πράξεις και λοιπά μη εκτελεστά έγγραφα που αφορούν στη δημιουργία και υλοποίηση Δορυφόρου Λογαριασμού Τουρισμού και στη συγκρότηση και λειτουργία του Παρατηρητηρίου Τουρισμού.

-Αποφάσεις χορήγησης κανονικών αδειών στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής και στον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων.

Στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών:

-Διοικητικές πράξεις και λοιπά μη εκτελεστά έγγραφα αρμοδιότητας περισσότερων από μίας Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών.

-Ερωτήματα, απαντήσεις και λοιπά έγγραφα προς υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού και εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα καθώς και προς άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου για θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών.

-Διοικητικές πράξεις και λοιπά μη εκτελεστά έγγραφα αρμοδιότητας του αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικού Σχεδιασμού Έκτακτης Ανάγκης.

-Απαντήσεις σε δεύτερο βαθμό επί αιτημάτων και αναφορών πολιτών σχετικά με πράξεις ή παραλείψεις υπηρεσιακών οργάνων που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών.

-Εγκυκλίους και οδηγίες που συντάσσονται από υπηρεσιακές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών.

-Εκθέσεις απόψεων της Υπηρεσίας σε όλες τις περιπτώσεις δικαστικών υποθέσεων αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών,

-Αποφάσεις χορήγησης κανονικών αδειών στους Προϊστάμενους Διευθύνσεων, και Αυτοτελών Οργανικών Μονάδων που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών καθώς και στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Συντονισμού και της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.

-Έγγραφα που απευθύνονται στα δικαστήρια και αναφέρονται σε ένδικα βοηθήματα και μέσα που έχουν ασκηθεί κατά πράξεων ή παραλείψεων των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών.

Στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής:

-Διοικητικές πράξεις και λοιπά μη εκτελεστά έγγραφα αρμοδιότητας περισσότερων από μίας Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής.

-Ερωτήματα, απαντήσεις και λοιπά έγγραφα προς υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού και εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα καθώς και προς άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου για θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής.

-Απαντήσεις σε δεύτερο βαθμό επί αιτημάτων και αναφορών πολιτών σχετικά με πράξεις ή παραλείψεις υπηρεσιακών οργάνων που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής.

-Εκθέσεις απόψεων της Υπηρεσίας σε όλες τις περιπτώσεις δικαστικών υποθέσεων αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής, πλην αυτών που αφορούν τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (Π.Υ.Τ.).

-Εγκυκλίους και οδηγίες που συντάσσονται από υπηρεσιακές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής.

-Αποφάσεις χορήγησης κανονικών αδειών της Προϊστάμενους Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού που υπάγονται στην Γενική Διεύθυνση Τουριστικής Πολιτικής.

Στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και αυτοτελών οργανικών μονάδων του Υπουργείου:

-Απαντήσεις σε πρώτο βαθμό επί αιτημάτων και αναφορών πολιτών σε θέματα αρμοδιότητάς τους.

-Ερωτήματα, απαντήσεις και λοιπά έγγραφα προς υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού και εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα καθώς και προς άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου για θέματα αρμοδιότητάς τους.

-Αποφάσεις χορήγησης κανονικών αδειών στο προσωπικό τους μέχρι και επιπέδου Προϊσταμένου Τμήματος.

Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοικητικού:

-Πρωτόκολλα ορκωμοσίας για το σύνολο του προσωπικού του Υπουργείου Τουρισμού και βεβαιώσεις ανάληψης υπηρεσίας για το προσωπικό της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Τουρισμού.

-Έγγραφα ανακοίνωσης ή κοινοποίησης αποφάσεων ή εγκυκλίων.

-Διαβιβαστικά περιλήψεων αποφάσεων και πράξεων που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

-Εντολές για δημοσίευση στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο.

-Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας και εργασίας στο προσωπικό του Υπουργείου Τουρισμού, πλην αυτών για τις οποίες η αρμοδιότητα μεταβιβάζεται με την παρούσα σε άλλα όργανα.

-Παροχή στοιχείων και πληροφοριών σε θέματα αρμοδιότητάς του.

-Αποφάσεις χορήγησης των αδειών, αναρρωτικών αδειών, αδειών μητρότητας και διευκολύνσεων υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις στο πάσης φύσεως προσωπικό του Υπουργείου Τουρισμού.

-Ατομικές διοικητικές πράξεις που αφορούν στη βαθμολογική ή μισθολογική προαγωγή.

-Παραπομπή υπαλλήλων προς εξέταση στις Υγειονομικές Επιτροπές.

-Αποφάσεις χορήγησης άδειας εξετάσεων - στο προσωπικό του Υπουργείου Τουρισμού.

-Αιτήματα για δέσμευση πιστώσεων καθώς και αποφάσεις ανάληψης υποχρεώσεων δαπανών μέχρι του ποσού των 150.000 ευρώ.

-Αποφάσεις μερικής ή ολικής ανάκλησης αναληφθεισών υποχρεώσεων δαπανών μέχρι του ποσού των 150.000 ευρώ.

-Αποφάσεις για προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών μέχρι του ποσού των 150.000 ευρώ.

-Αποφάσεις ορισμού υπολόγων χρηματικών ενταλμάτων, ανεξαρτήτως ύψους ποσού.

-Αποφάσεις καθορισμού ύψους αποζημιώσεων και εφάπαξ.

-Πράξεις αποφαινόμενου οργάνου, μέχρι του ποσού των 150.000 ευρώ.

-Αποφάσεις συγκρότησης Επιτροπών για διενέργεια πρόχειρων και ανοικτών διαγωνισμών.

-Αποφάσεις χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στο διοικητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό του Υπουργείου Τουρισμού.

-Αποφάσεις χορήγησης άδειας άνευ αποδοχών στο προσωπικό του Υπουργείου Τουρισμού.

Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών:

-Βεβαιώσεις αποδοχών, παρακράτησης και απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών, κατάθεσης διπλοτύπων είσπραξης.

-Έγγραφη ενημέρωση για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών, παραγγελία επίδοσης εγγράφων με δικαστικό επιμελητή.

-Έκδοση Φύλλων Διακοπής Μισθοδοσίας.

-Έγγραφα για την αναζήτηση από τα ασφαλιστικά ταμεία των εισφορών (ασφαλισμένου και εργοδότη) που έχουν αποδοθεί αχρεωστήτως.

-Έγγραφη ή ηλεκτρονική διαβίβαση καταστάσεων εισφορών σε ασφαλιστικά ταμεία και καταστάσεων δανείων.

-Αποφάσεις συγκρότησης επιτροπών για διαχείριση των δαπανών κίνησης και συντήρησης των κρατικών υπηρεσιακών αυτοκινήτων του Υπουργείου Τουρισμού.

-Αποφάσεις καταλογισμού αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών καθώς και αποφάσεις περικοπής αποδοχών προς εξόφληση αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών από μισθοδοσία.

-Αποφάσεις ανάκτησης παρανόμως χορηγηθεισών κρατικών ενισχύσεων.

Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Νομοθετικού Συντονισμού και Καλής Νομοθέτησης:

-Παροχή σύμφωνης γνώμης του Υπουργείου Τουρισμού για την κατ’ εξαίρεση λειτουργία καταστημάτων, σε περιοχές που έχουν ανακηρυχθεί ως τουριστικοί τόποι.

Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού και Υποδομών:

-Γνωμοδοτήσεις επί των (Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Ειδικών Χωρικών Σχεδίων, ΕΣΧΑΣΕ-ΕΣΧΑΔΑ και άλλων αναπτυξιακών σχεδίων.

-Γνωμοδοτήσεις επί Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (αιολικά πάρκα, υδροηλεκτρικά έργα) και λοιπά έργα και δραστηριότητες.

-Γνωμοδοτήσεις επί αιτημάτων παραχώρησης χρήσης αιγιαλού, παραλίας και θαλάσσιου χώρου για την εκτέλεση έργων ή νομιμοποίησης υφιστάμενων έργων στον αιγιαλό, παραλία και θαλάσσιο χώρο.

-Γνωμοδοτήσεις για παραχώρηση χρήσης θαλασσίων υδάτινων εκτάσεων για την ίδρυση, επέκταση ή μετεγκατάσταση μονάδας υδατοκαλλιέργειας.

Στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού:

-Βεβαιώσεις ανάληψης υπηρεσίας του με οποιαδήποτε σχέση εργασίας υπηρετούντος στις Π.Υ.Τ. προσωπικού.

-Εκθέσεις απόψεων σε περιπτώσεις δικαστικών υποθέσεων για θέματα αρμοδιότητάς τους.

-Παροχή σύμφωνης γνώμης για την αναγκαστική απαλλοτρίωση κτημάτων Δήμων ή Κοινοτήτων ή νομικών ή φυσικών προσώπων και πηγών ύδατος, υποβολή πρότασης για την παραχώρηση δημόσιου κτήματος και παροχή σύμφωνης γνώμης για τη δυνατότητα χρησιμοποιήσεως κτημάτων του Δημοσίου ή Μονών.

-Παροχή σύμφωνης γνώμη της υπηρεσίας για λατομεία, έρευνα και εξόρυξη μεταλλευμάτων για εγκατάσταση πτηνοτροφείων, χοιροστασίων, σταβλικών εγκαταστάσεων και ποιμνιοστασίων κ.λπ.

Στους Προϊσταμένους των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), στην αρμοδιότητα των οποίων εμπίπτουν και τα Τμήματα Μετεκπαίδευσης:

-Ανακοινώσεις πρόσληψης και περιλήψεις ανακοινώσεων πρόσληψης προς δημοσίευση στον Τύπο του διοικητικού προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου των Εκπαιδευτικών Μονάδων (ΑΣΤΕ και ΙΕΚ) και των υπαγόμενων σ’ αυτές Τμημάτων Μετεκπαίδευσης.

-Αναγγελία προσλήψεων - απολύσεων του διοικητικού προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και του ωρομισθίου εκπαιδευτικού προσωπικού.

-Βεβαιώσεις ανάληψης υπηρεσίας για το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικό που υπηρετεί στις Εκπαιδευτικές Μονάδες (ΑΣΤΕ και ΙΕΚ).

-Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας και εργασίας στο διοικητικό προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και το ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό των Εκπαιδευτικών Μονάδων (ΑΣΤΕ και ΙΕΚ) και των υπαγόμενων σ’ αυτές Τμημάτων Μετεκπαίδευσης.

-Βεβαιώσεις ωρών απασχόλησης εκπαιδευτικών ανά μήνα και εκπαιδευτική περίοδο.

-Εκθέσεις απόψεων σε περιπτώσεις δικαστικών υποθέσεων για θέματα αρμοδιότητάς τους πλην αυτών που αφορούν σε θέματα μονίμου ή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, προσωπικού.

Στους Προϊσταμένους των Σχολών Ξεναγών:

-Ανακοινώσεις πρόσληψης και περιλήψεις ανακοινώσεων πρόσληψης προς δημοσίευση στον Τύπο του διοικητικού προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου των Σχολών Ξεναγών.

-Αναγγελία προσλήψεων - απολύσεων του διοικητικού προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και του ωρομισθίου εκπαιδευτικού προσωπικού των Σχολών Ξεναγών.

-Βεβαιώσεις ανάληψης υπηρεσίας για το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικό που υπηρετεί στις Σχολές Ξεναγών.

-Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας και εργασίας στο διοικητικό προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και το ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό των Σχολών Ξεναγών.

-Βεβαιώσεις ωρών απασχόλησης εκπαιδευτικών ανά μήνα και εκπαιδευτική περίοδο.

-Βεβαιώσεις σπουδών στους σπουδαστές των Σχολών Ξεναγών.

-Εκθέσεις απόψεων σε περιπτώσεις δικαστικών υποθέσεων για θέματα αρμοδιότητάς τους πλην αυτών που αφορούν σε θέματα μονίμου ή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, προσωπικού.