Τι απαντά το υπουργείο Τουρισμού στην απεργία των ΤΑΞΙ
09 Sep 2025, 18:39 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
TornosNews.gr
Με αφορμή τη 48ωρη απεργία των οδηγών ταξί στην Αττική, το Υπουργείο Τουρισμού διευκρινίζει με non paper ότι η πρόσφατη Κοινή Υπουργική Απόφαση Μεταφορών και Τουρισμού δεν εισάγει νέες ρυθμίσεις, αλλά αποσαφηνίζει και ενισχύει το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο.
Τι προβλέπει η ΚΥΑ
• Ο μισθωτής μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, όπως ήδη προβλέπεται από τον ν. 4093/2012 και εφαρμόζεται από το 2020 μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου Μεταφορών.
• Διατηρούνται όλοι οι περιορισμοί στο τουριστικό μεταφορικό έργο (ελάχιστο μίσθωμα, ελάχιστη διάρκεια μίσθωσης, υποχρεώσεις οδηγών: ξένη γλώσσα, απολυτήριο λυκείου, ασφαλιστική ενημερότητα).
• Δεν θίγεται η απαγόρευση πολλαπλής μίσθωσης στα οχήματα τουριστικής μίσθωσης.
• Παραμένει σε ισχύ το πλαίσιο ποινών όπως έχει θεσπιστεί από το 2014.
• Σκοπός είναι η διαφύλαξη της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και η κάλυψη των αυξημένων αναγκών μεταφοράς λόγω της εκρηκτικής ανόδου των επισκεπτών.
Όπως αναφέρεται στο non paper, "ο ελληνικός τουρισμός έχει αλλάξει σελίδα. Εκσυγχρονίζεται, αναπτύσσεται, εξελίσσεται. Μιλάμε για ένα κλάδο της οικονομίας που στηρίζεται στην ποιότητα, στη φιλοξενία και στην αυθεντική εμπειρία. Για να πετύχει αυτή η μετάβαση, κάθε κρίκος της αλυσίδας – από τη διαμονή μέχρι τη μεταφορά – πρέπει να λειτουργεί με επαγγελματισμό και συνέπεια. Τα ταξί, όπως και κάθε μέσο μεταφοράς, είναι η πρώτη και η τελευταία εικόνα που παίρνει ο επισκέπτης από τη χώρα μας. Ο ρόλος τους είναι κρίσιμος, αλλά και η ευθύνη τους μεγάλη. Σε μια οικονομία που παράγει εισόδημα, δημιουργεί χιλιάδες θέσεις εργασίας και στηρίζει ολόκληρες τοπικές κοινωνίες, δεν έχει θέση η αντιπαράθεση εργαζομένων με εργαζόμενους. Κανείς δεν περισσεύει στην προσπάθεια να διατηρήσουμε τον τουρισμό μας ανταγωνιστικό, σύγχρονο και ελκυστικό. Ο ποιοτικός τουρισμός σημαίνει κανόνες, τάξη και νομιμότητα — όχι ασυδοσία".
διαβάστε ακόμα
- Νίκος Ταχιάος: Πλήρεις οι μελέτες για την τοποθέτηση του ραντάρ στο νέο αεροδρόμιο στο Καστέλλι 09/09 | 13:24
- Υπ. Τουρισμού: Έγκριση δαπάνης για την αναβάθμιση τεχνολογικού εξοπλισμού 09/09 | 09:40
- Κρατική ενίσχυση έως 10 εκατ. ευρώ για αναβάθμιση τουριστικών λιμένων 04/09 | 06:45
- Ενίσχυση της ελληνο-βρετανικής συνεργασίας στον τουρισμό | Συνάντηση Κεφαλογιάννη με τον Πρέσβη και την Πρόξενο 03/09 | 18:19
- Ψηφιακή κάρτα: + 728% οι υπερωρίες στον τουρισμό, +301% στην εστίαση στο 7μηνο 03/09 | 10:57
- Η Όλγα Κεφαλογιάννη στην Κομοτηνή – Στρατηγικό σχέδιο για τον τουρισμό της Ροδόπης 02/09 | 20:41
- 49 προσλήψεις στις Σχολές Ξεναγών Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Ρόδου 03/09 | 07:15
- Η Ελλάδα «επενδύει» στην αγορά της Νότιας Κορέας - Aνοίγει ξανά το Γραφείο ΕΟΤ Ιαπωνίας 02/09 | 06:58
- Ώριμες οι συνθήκες για απευθείας πτήσεις μεταξύ Σεούλ και Αθήνας 28/08 | 19:41
- Η Ελλάδα ανοίγει τα φτερά της στην Κορέα – Συναντήσεις Κεφαλογιάννη στη Σεούλ 27/08 | 18:08
δημοφιλέστερα
- 1 89η ΔΕΘ: Η κυβερνητική πυξίδα για μεταναστευτικό, στεγαστικό, υποδομές & τουρισμό - "Ανοικτό" το πλαφόν στις βραχυχρόνιες και εκτός Αθηνών 07.09.2025 | ΠΟΛΙΤΙΚΗ
- 2 ICAP: Με ετήσιο ρυθμό αύξησης 26% «τρέχει» η ξενοδοχειακή αγορά από το 2021 08.09.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 3 Fischer Air: Ο νέος Σλοβακικός αερομεταφορέας που θα «φέρει» νέες Γερμανικές πτήσεις στην Κρήτη 08.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 4 Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου: Τα αυξημένα τέλη επιβατών σε Μύκονο & Σαντορίνη απειλούν την κρουαζιέρα το 2026 08.09.2025 | ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
- 5 Mandarin Oriental, Costa Navarino: Ολιστικό wellness retreat με τη διεθνώς αναγνωρισμένη Laura Dodd 08.09.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 6 Γ. Παπαβασιλείου για μειωμένο ΦΠΑ στα νησιά: Θετική εξέλιξη για τα νησιά μας, κατάφωρη αδικία για τη Ρόδο 08.09.2025 | ΠΟΞ
- 7 Ελληνικής καταγωγής ο νέος CEO της βρετανικής αλυσίδας ξενοδοχείων Yotel 08.09.2025 | ΠΡΟΣΩΠΑ
- 8 Ολοκληρώθηκαν τα καλοκαιρινά γυρίσματα για την προβολή της Πιερίας 08.09.2025 | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
- 9 Επιστολή ΠΟΞ προς τον Πρωθυπουργό: 9 προτάσεις για να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα του τουρισμού 08.09.2025 | ΠΟΞ
- 10 Περιφέρεια Κρήτης: Συσκέψεις για αναπτυξιακά έργα στους Δήμους Μινώα Πεδιάδος και Βιάννου 08.09.2025 | ΠΟΛΙΤΙΚΗ