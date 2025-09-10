Εκπόνηση τοπικού σχεδίου GReco Islands για Τέλενδο, Ερείκουσα, Οθωνούς και Μαθράκι
10 Sep 2025, 07:01 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
Σοφία Κοντογιάννη
Προχωρούν οι διαδικασίες για την εκπόνηση τοπικού σχεδίου για το νησί της Τελένδου.
Ειδικότερα, η πρωτοβουλία GReco Islands αντιμετωπίζει ολιστικά τις κύριες προκλήσεις του νησιωτικού χώρου, στοχεύοντας στην ενίσχυση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων των συμμετεχόντων νησιών και στη δημιουργία μιας ευρύτερης αναπτυξιακής δυναμικής. Η στρατηγική πρωτοβουλία εστιάζει στην κυκλική οικονομία, την πράσινη ενέργεια, την έξυπνη και βιώσιμη κινητικότητα, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την ψηφιακή ενδυνάμωση των νησιωτικών κοινοτήτων.
Στην πρώτη φάση υλοποίησης της πρωτοβουλίας, επιλέξιμοι είναι οι Δήμοι των νησιών των Περιφερειών Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων, με μόνιμο πληθυσμό από 100 έως 3.500 κατοίκους, συμπεριλαμβανομένων και ορισμένων μικρότερων νησιών που αποτελούν ενιαίο χώρο–σύμπλεγμα, συνολικά 39 νησιά για τη συγχρηματοδότηση έργων GReco Islands από τα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2021–2027.
Σύμφωνα με τη Χάρτα «GReco Islands», στο εισαγωγικό στάδιο Υποψήφιο GRecoISLAND, απαραίτητη προϋπόθεση για την απονομή του σήματος «GReco Candidate» αποτελεί η εκπόνηση Τοπικών Σχεδίων Δράσης για τα μικρά νησιά, τα οποία συνιστούν το πλήρες αίτημα του νησιού στο πλαίσιο της διαδικασίας πιστοποίησης και λήψης του σήματος.
Τα Τοπικά Σχέδια Δράσης αποτυπώνουν την τοπική στρατηγική κάθε νησιού για την επίτευξη των αξόνων της πρωτοβουλίας, την ιεράρχηση αναγκών και την ωρίμανση συγκεκριμένων παρεμβάσεων. Θα πρέπει να περιλαμβάνουν σχέδιο εφαρμογής με αρμοδιότητες, χρονοδιαγράμματα και μεθόδους εκτέλεσης, καθώς και τις ανάγκες τεχνικής υποστήριξης, ενώ θα θεσπίζουν φορείς διακυβέρνησης για τη διαχείριση και την παρακολούθηση της εφαρμογής τους.
Η κατάρτιση των Τοπικών Σχεδίων Δράσης από τους επιλέξιμους δικαιούχους θα στοχεύει στην επίτευξη συγκεκριμένων στόχων, όπως η ενεργειακή μετάβαση, η βιώσιμη διαχείριση των πόρων, η προστασία του περιβάλλοντος, η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού.
Βάσει της ανωτέρω απόφασης, η χρηματοδότηση της εκπόνησης των Τοπικών Σχεδίων Δράσης θα πραγματοποιηθεί από το Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας και Υποστήριξης Δικαιούχων, μέσω της οικείας Ειδικής Υπηρεσίας Προγράμματος. Κάθε Δήμος θα υλοποιήσει ένα Τοπικό Σχέδιο Δράσης ανά νησί.
Εξάλλου, αντίστοιχη διαδικασία προωθείται και για τα νησιά Ερείκουσα, Οθωνοί και Μαθράκι.
διαβάστε ακόμα
- Τι απαντά το υπουργείο Τουρισμού στην απεργία των ΤΑΞΙ 09/09 | 18:39
- Νίκος Ταχιάος: Πλήρεις οι μελέτες για την τοποθέτηση του ραντάρ στο νέο αεροδρόμιο στο Καστέλλι 09/09 | 13:24
- Υπ. Τουρισμού: Έγκριση δαπάνης για την αναβάθμιση τεχνολογικού εξοπλισμού 09/09 | 09:40
- Κρατική ενίσχυση έως 10 εκατ. ευρώ για αναβάθμιση τουριστικών λιμένων 04/09 | 06:45
- Ενίσχυση της ελληνο-βρετανικής συνεργασίας στον τουρισμό | Συνάντηση Κεφαλογιάννη με τον Πρέσβη και την Πρόξενο 03/09 | 18:19
- Ψηφιακή κάρτα: + 728% οι υπερωρίες στον τουρισμό, +301% στην εστίαση στο 7μηνο 03/09 | 10:57
- Η Όλγα Κεφαλογιάννη στην Κομοτηνή – Στρατηγικό σχέδιο για τον τουρισμό της Ροδόπης 02/09 | 20:41
- 49 προσλήψεις στις Σχολές Ξεναγών Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Ρόδου 03/09 | 07:15
- Η Ελλάδα «επενδύει» στην αγορά της Νότιας Κορέας - Aνοίγει ξανά το Γραφείο ΕΟΤ Ιαπωνίας 02/09 | 06:58
- Ώριμες οι συνθήκες για απευθείας πτήσεις μεταξύ Σεούλ και Αθήνας 28/08 | 19:41
δημοφιλέστερα
- 1 Τι απαντά το υπουργείο Τουρισμού στην απεργία των ΤΑΞΙ 09.09.2025 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
- 2 Ξενία Κύθνου: Θα ξεμπλοκάρει το μεγάλο project; 09.09.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 3 Ryanair: Υπερχρεώσεις έως +125% από τα ΟΤΑ - Στο στόχαστρο eDreams, Tix και Vola 09.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 4 ΕΛΙΜΕ: Συνεδρίαση και συνάντηση με Α. Τζιτζικώστα στη Θεσσαλονίκη για την ανάπτυξη των Ελληνικών λιμένων 09.09.2025 | ΦΟΡΕΙΣ
- 5 Βενετία: «Απέτυχε το πείραμα» – Γιατί η χρέωση εισόδου δεν «έκοψε» τον υπερτουρισμό 09.09.2025 | ΚΟΣΜΟΣ
- 6 Α. Τζιτζικώστας από ΔΕΘ: Να αλλάξουμε συνολικά το μοντέλο του τουρισμού - Αν δεν τον διαχειριστούμε σωστά κινδυνεύει 09.09.2025 | ΠΟΛΙΤΙΚΗ
- 7 Ο Γενικός Διευθυντής στον Νέο Διεθνή Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης 09.09.2025 | ΠΡΟΣΩΠΑ
- 8 ΔΕΘ: Συναυλία για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη απόψε στις 21:30 09.09.2025 | ΕΚΘΕΣΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ
- 9 Ευρωκοινοβούλιο: Πράσινο φως για μέτρα μείωσης της σπατάλης τροφίμων στα κράτη-μέλη έως το 2030 09.09.2025 | ΚΟΣΜΟΣ
- 10 Ξενοδοχεία: «Μάχη» για το food waste στον πρωινό μπουφέ – Τι αλλάζουν οι μεγάλες αλυσίδες 09.09.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ