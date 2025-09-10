Εκπόνηση τοπικού σχεδίου GReco Islands για Τέλενδο, Ερείκουσα, Οθωνούς και Μαθράκι

Προχωρούν οι διαδικασίες για την εκπόνηση τοπικού σχεδίου για το νησί της Τελένδου.

Ειδικότερα, η πρωτοβουλία GReco Islands αντιμετωπίζει ολιστικά τις κύριες προκλήσεις του νησιωτικού χώρου, στοχεύοντας στην ενίσχυση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων των συμμετεχόντων νησιών και στη δημιουργία μιας ευρύτερης αναπτυξιακής δυναμικής. Η στρατηγική πρωτοβουλία εστιάζει στην κυκλική οικονομία, την πράσινη ενέργεια, την έξυπνη και βιώσιμη κινητικότητα, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την ψηφιακή ενδυνάμωση των νησιωτικών κοινοτήτων.

Στην πρώτη φάση υλοποίησης της πρωτοβουλίας, επιλέξιμοι είναι οι Δήμοι των νησιών των Περιφερειών Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων, με μόνιμο πληθυσμό από 100 έως 3.500 κατοίκους, συμπεριλαμβανομένων και ορισμένων μικρότερων νησιών που αποτελούν ενιαίο χώρο–σύμπλεγμα, συνολικά 39 νησιά για τη συγχρηματοδότηση έργων GReco Islands από τα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2021–2027.

Σύμφωνα με τη Χάρτα «GReco Islands», στο εισαγωγικό στάδιο Υποψήφιο GRecoISLAND, απαραίτητη προϋπόθεση για την απονομή του σήματος «GReco Candidate» αποτελεί η εκπόνηση Τοπικών Σχεδίων Δράσης για τα μικρά νησιά, τα οποία συνιστούν το πλήρες αίτημα του νησιού στο πλαίσιο της διαδικασίας πιστοποίησης και λήψης του σήματος.

Τα Τοπικά Σχέδια Δράσης αποτυπώνουν την τοπική στρατηγική κάθε νησιού για την επίτευξη των αξόνων της πρωτοβουλίας, την ιεράρχηση αναγκών και την ωρίμανση συγκεκριμένων παρεμβάσεων. Θα πρέπει να περιλαμβάνουν σχέδιο εφαρμογής με αρμοδιότητες, χρονοδιαγράμματα και μεθόδους εκτέλεσης, καθώς και τις ανάγκες τεχνικής υποστήριξης, ενώ θα θεσπίζουν φορείς διακυβέρνησης για τη διαχείριση και την παρακολούθηση της εφαρμογής τους.

Η κατάρτιση των Τοπικών Σχεδίων Δράσης από τους επιλέξιμους δικαιούχους θα στοχεύει στην επίτευξη συγκεκριμένων στόχων, όπως η ενεργειακή μετάβαση, η βιώσιμη διαχείριση των πόρων, η προστασία του περιβάλλοντος, η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού.

Βάσει της ανωτέρω απόφασης, η χρηματοδότηση της εκπόνησης των Τοπικών Σχεδίων Δράσης θα πραγματοποιηθεί από το Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας και Υποστήριξης Δικαιούχων, μέσω της οικείας Ειδικής Υπηρεσίας Προγράμματος. Κάθε Δήμος θα υλοποιήσει ένα Τοπικό Σχέδιο Δράσης ανά νησί.

Εξάλλου, αντίστοιχη διαδικασία προωθείται και για τα νησιά Ερείκουσα, Οθωνοί και Μαθράκι.