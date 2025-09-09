Υπ. Τουρισμού: Έγκριση δαπάνης για την αναβάθμιση τεχνολογικού εξοπλισμού
09 Sep 2025, 09:40 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
TornosNews.gr
Με απόφαση που υπέγραψε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, εγκρίθηκε δαπάνη ύψους 39.731,44 ευρώ για την προμήθεια και εγκατάσταση τεχνολογικού εξοπλισμού, με στόχο τη βελτίωση των υποδομών του Υπουργείου.
Η σχετική απόφαση αφορά στην αποδοχή της προσφοράς της εταιρείας PROCOM, που αναδείχθηκε μειοδότης στον διαγωνισμό για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
Ο εξοπλισμός που θα προμηθευτεί το Υπουργείο περιλαμβάνει servers, storage και συστήματα backup τελευταίας τεχνολογίας, συνολικού κόστους 39.731,44 ευρώ, το οποίο θα καλυφθεί από πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού.
Η απόφαση υπογραμμίζει ότι η αναβάθμιση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της ψηφιοποίησης και αναβάθμισης της λειτουργίας των υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού, ώστε να βελτιωθεί η εξυπηρέτηση πολιτών και επαγγελματιών του κλάδου.
Η Υπουργός Τουρισμού, σε σχετική επισήμανσή της, τόνισε ότι η ενίσχυση της ψηφιακής υποδομής αποτελεί βασική προϋπόθεση για τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού τουρισμού και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
διαβάστε ακόμα
- Κρατική ενίσχυση έως 10 εκατ. ευρώ για αναβάθμιση τουριστικών λιμένων 04/09 | 06:45
- Ενίσχυση της ελληνο-βρετανικής συνεργασίας στον τουρισμό | Συνάντηση Κεφαλογιάννη με τον Πρέσβη και την Πρόξενο 03/09 | 18:19
- Ψηφιακή κάρτα: + 728% οι υπερωρίες στον τουρισμό, +301% στην εστίαση στο 7μηνο 03/09 | 10:57
- Η Όλγα Κεφαλογιάννη στην Κομοτηνή – Στρατηγικό σχέδιο για τον τουρισμό της Ροδόπης 02/09 | 20:41
- 49 προσλήψεις στις Σχολές Ξεναγών Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Ρόδου 03/09 | 07:15
- Η Ελλάδα «επενδύει» στην αγορά της Νότιας Κορέας - Aνοίγει ξανά το Γραφείο ΕΟΤ Ιαπωνίας 02/09 | 06:58
- Ώριμες οι συνθήκες για απευθείας πτήσεις μεταξύ Σεούλ και Αθήνας 28/08 | 19:41
- Η Ελλάδα ανοίγει τα φτερά της στην Κορέα – Συναντήσεις Κεφαλογιάννη στη Σεούλ 27/08 | 18:08
- Συναντήσεις Κεφαλογιάννη στη Ν.Κορέα | Στο επίκεντρο η απευθείας αεροπορική σύνδεση Σεούλ – Αθήνας 26/08 | 20:47
- Δράσεις τουριστικής προώθησης της Ελλάδας στη Νότια Κορέα | Στη Σεούλ η Όλγα Κεφαλογιάννη 25/08 | 19:25
δημοφιλέστερα
- 1 89η ΔΕΘ: Η κυβερνητική πυξίδα για μεταναστευτικό, στεγαστικό, υποδομές & τουρισμό - "Ανοικτό" το πλαφόν στις βραχυχρόνιες και εκτός Αθηνών 07.09.2025 | ΠΟΛΙΤΙΚΗ
- 2 Fischer Air: Ο νέος Σλοβακικός αερομεταφορέας που θα «φέρει» νέες Γερμανικές πτήσεις στην Κρήτη 08.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 3 ICAP: Με ετήσιο ρυθμό αύξησης 26% «τρέχει» η ξενοδοχειακή αγορά από το 2021 08.09.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 4 Γ. Παπαβασιλείου για μειωμένο ΦΠΑ στα νησιά: Θετική εξέλιξη για τα νησιά μας, κατάφωρη αδικία για τη Ρόδο 08.09.2025 | ΠΟΞ
- 5 Mandarin Oriental, Costa Navarino: Ολιστικό wellness retreat με τη διεθνώς αναγνωρισμένη Laura Dodd 08.09.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 6 Ελληνικής καταγωγής ο νέος CEO της βρετανικής αλυσίδας ξενοδοχείων Yotel 08.09.2025 | ΠΡΟΣΩΠΑ
- 7 Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου: Τα αυξημένα τέλη επιβατών σε Μύκονο & Σαντορίνη απειλούν την κρουαζιέρα το 2026 08.09.2025 | ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
- 8 Ολοκληρώθηκαν τα καλοκαιρινά γυρίσματα για την προβολή της Πιερίας 08.09.2025 | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
- 9 Περιφέρεια Κρήτης: Συσκέψεις για αναπτυξιακά έργα στους Δήμους Μινώα Πεδιάδος και Βιάννου 08.09.2025 | ΠΟΛΙΤΙΚΗ
- 10 Διπλασιάζεται το κόστος εισόδου στις ΗΠΑ - Τι αλλάζει από 30 Σεπτεμβρίου 08.09.2025 | ΑΓΟΡΕΣ