Υπ. Τουρισμού: Έγκριση δαπάνης για την αναβάθμιση τεχνολογικού εξοπλισμού

09 Sep 2025, 09:40 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

TornosNews.gr

Επενδύσεις
Vavoulas.com

Με απόφαση που υπέγραψε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, εγκρίθηκε δαπάνη ύψους 39.731,44 ευρώ για την προμήθεια και εγκατάσταση τεχνολογικού εξοπλισμού, με στόχο τη βελτίωση των υποδομών του Υπουργείου.

Η σχετική απόφαση αφορά στην αποδοχή της προσφοράς της εταιρείας PROCOM, που αναδείχθηκε μειοδότης στον διαγωνισμό για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Ο εξοπλισμός που θα προμηθευτεί το Υπουργείο περιλαμβάνει servers, storage και συστήματα backup τελευταίας τεχνολογίας, συνολικού κόστους 39.731,44 ευρώ, το οποίο θα καλυφθεί από πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση υπογραμμίζει ότι η αναβάθμιση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της ψηφιοποίησης και αναβάθμισης της λειτουργίας των υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού, ώστε να βελτιωθεί η εξυπηρέτηση πολιτών και επαγγελματιών του κλάδου.

Η Υπουργός Τουρισμού, σε σχετική επισήμανσή της, τόνισε ότι η ενίσχυση της ψηφιακής υποδομής αποτελεί βασική προϋπόθεση για τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού τουρισμού και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

