Ενίσχυση της ελληνο-βρετανικής συνεργασίας στον τουρισμό | Συνάντηση Κεφαλογιάννη με τον Πρέσβη και την Πρόξενο
03 Sep 2025, 18:19 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
Την Υπουργό Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, επισκέφθηκαν ο Πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ελλάδα, Matthew Lodge, η Γενική Πρόξενος στη Θεσσαλονίκη, Alexandra Gregory, καθώς και στελέχη της Πρεσβείας και του Προξενείου, με σκοπό την αποτίμηση της πορείας και των προοπτικών των τουριστικών σχέσεων Ελλάδας – Βρετανίας.
Η κ. Κεφαλογιάννη παρουσίασε τον στρατηγικό προσανατολισμό της εθνικής τουριστικής πολιτικής, που επικεντρώνεται στη βιώσιμη ανάπτυξη, στη διάχυση των τουριστικών ροών σε όλη την επικράτεια και στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Όπως επισήμανε, τα μέχρι τώρα στοιχεία επιβεβαιώνουν θετικά αποτελέσματα, με αύξηση τόσο του εισερχόμενου τουρισμού όσο και των εισπράξεων, ιδίως από τη βρετανική αγορά.
Ο Βρετανός Πρέσβης τόνισε την εντυπωσιακή άνοδο του αριθμού των Βρετανών επισκεπτών, που ξεπέρασαν τα 5 εκατομμύρια το περασμένο έτος, χαρακτηρίζοντας τον τουρισμό, μαζί με τη ναυτιλία και την εκπαίδευση, βασικούς πυλώνες των ελληνο-βρετανικών σχέσεων. Παράλληλα, ανέδειξε τομείς με δυνατότητες περαιτέρω συνεργασίας, όπως η ομαλή εφαρμογή του ευρωπαϊκού συστήματος ETIAS, η ενίσχυση των υποδομών υγείας σε μικρότερους προορισμούς, η βέλτιστη διαχείριση υδάτινων πόρων στα καταλύματα και η οδική ασφάλεια.
Η Υπουργός υπογράμμισε τη σημασία της κοινωνικής βιωσιμότητας του τουρισμού, με έμφαση στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών και στον σεβασμό του περιβάλλοντος. Αναφέρθηκε επίσης στο νέο σύστημα κατάταξης ξενοδοχείων βάσει περιβαλλοντικών και κοινωνικών κριτηρίων, που αναπτύσσεται σε συνεργασία με το Ξενοδοχειακό και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.
Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να επισπεύσουν την ολοκλήρωση του Μνημονίου Τουριστικής Συνεργασίας, ώστε να υπογραφεί εντός του έτους σε υπουργικό επίπεδο.
