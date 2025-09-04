Κρατική ενίσχυση έως 10 εκατ. ευρώ για αναβάθμιση τουριστικών λιμένων

Από 500.000 έως 10 εκατ. ευρώ, με διαβαθμίσεις ανά κατηγορία τουριστικού λιμένα (μαρίνες, καταφύγια και αγκυροβόλια), θα κυμαίνεται το συνολικό ποσό των επενδυτικών σχεδίων που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης «Αναβάθμιση Τουριστικών Λιμένων» της Δράσης «Τουριστική Ανάπτυξη» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με Απόφαση του υπουργείου Τουρισμού για την 5η τροποποίηση της σχετικής προκήρυξης, το συνολικό ποσό των επενδυτικών σχεδίων θα διαμορφώνεται ως εξής:

- για τις μαρίνες από 500.000 ευρώ έως 10 εκατ. ευρώ

- για καταφύγια και λιμένες του άρθρου 35 και 35 Α του ν. 2160/1993 από 500.000 ευρώ έως 6 εκατ. ευρώ

- για αγκυροβόλια από 500.000 ευρώ έως 3 εκατ. ευρώ.

Επιλέξιμοι προς ένταξη τουριστικοί λιμένες σκαφών αναψυχής, αποτελούν οι τουριστικές λιμενικές υποδομές και εγκαταστάσεις που διέπονται από τις διατάξεις του ν.2160/93, διακρινόμενες σε μαρίνες, καταφύγια, αγκυροβόλια και λιμένες του άρθρου 35 και 35 Α του ν.2160/1993 , ανεξαρτήτως χρόνου και καθεστώτος δημιουργίας τους, υπό την προϋπόθεση ότι είτε συνιστούν αθλητική υποδομή (φιλοξενούν αθλητικά σωματεία) είτε πολυλειτουργικές υποδομές, υπό την έννοια ότι προσφέρουν περισσότερες της μιας υπηρεσίες , εξαιρουμένων των πάρκων αναψυχής και των ξενοδοχείων (πχ. δραστηριότητες αθλητισμού, πολιτισμού, τουρισμού).

Το πρώτο αίτημα καταβολής της ενίσχυσης υποβάλλεται έως τις 31/12/2025. Αίτημα παράτασης για λόγους ανωτέρας βίας εξετάζεται ειδικά και ανά περίπτωση. Κάθε δικαιούχος έχει τη δυνατότητα υποβολής αιτημάτων για την καταβολή της ενίσχυσης με ελάχιστο ποσοστό υλοποίησης το 10% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού (δεν αφορά δικαιούχους ΝΠΔΔ).

Η διαδικασία εκχώρησης του ποσού της επιχορήγησης ολοκληρώνεται εντός χρονικού διαστήματος 9 μηνών από την αποδοχή της εγκριτικής απόφασης ενίσχυσης.

Το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, οι δικαιούχοι προβαίνουν σε έναρξη εργασιών και υποβάλουν στον φορέα υλοποίησης αίτηση καταβολής της ενίσχυσης. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να παραιτηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης, διαφορετικά η εγκριτική απόφαση ανακαλείται.

Η πρόσκληση θα εκκινήσει με τη δημοσίευση της, ενώ η ολοκλήρωσή της δεν δύναται να υπερβεί την 30η Απριλίου του 2026 με δυνατότητα παράτασης ενός μήνα που θα χορηγείται, είτε για λόγους ανωτέρας βίας, είτε κατόπιν ειδικής αιτιολόγησης. Σε κάθε περίπτωση η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της τελευταίας αίτησης καταβολής της ενίσχυσης δεν ξεπερνά την 30η Απριλίου 2026.