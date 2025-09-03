Ψηφιακή κάρτα: + 728% οι υπερωρίες στον τουρισμό, +301% στην εστίαση στο 7μηνο
03 Sep 2025, 10:57 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
TornosNews.gr
Σημαντική επίδοση σημειώνουν οι καταγεγραμμένες υπερωρίες στους κλάδους που υπάγονται στην Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας (ΨΚΕ), από Ιανουάριο έως Ιούλιο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.
Συνολικά, στο 7μηνο του 2025 οι καταγεγραμμένες υπερωρίες στους κλάδους ένταξης της ΨΚΕ εμφανίζονται κατά 80% αυξημένες σε σχέση με το ανάλογο επτάμηνο του 2024.
Συγκεκριμένα, έχουν ήδη καταγραφεί περισσότερες από 3,5 εκατομμύρια υπερωρίες εντός του 2025, αριθμός αυξημένος κατά 1,5 εκατομμύριο ώρες συγκριτικά με το αντίστοιχο 7μηνο του 2024.
Όσον αφορά το μήνα Ιούλιο συγκεκριμένα, οι καταγεγραμμένες υπερωρίες εμφανίζονται κατά 76% αυξημένες σε σχέση με τον Ιούλιο του 2024. Ταυτόχρονα, αύξηση σημειώνουν όλοι οι κλάδοι στους οποίους εφαρμόζεται η ΨΚΕ.
- Η υψηλότερη αύξηση καταγεγραμμένων υπερωριών παρουσιάζεται και πάλι στον κλάδο του Τουρισμού τόσο σε 7μηνιαία (+728%) όσο και σε μηνιαία βάση (+541%), ενώ ακολουθεί ο κλάδος της Εστίασης με αύξηση +301% σε 7μηνιαία βάση και +154% σε μηνιαία βάση.
Ιδιαίτερα σημαντική παραμένει η αύξηση και στους υπόλοιπους μεγάλους τομείς απασχόλησης όπου εντάχθηκαν υποχρεωτικά στην ΨΚΕ κατά:
1. Λιανεμπόριο: 105% σε 7μηνιαία βάση ~ 89% σε μηνιαία βάση
2. Βιομηχανία: 65% σε 7μηνιαία βάση ~ 25% σε μηνιαία βάση
