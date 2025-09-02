Η Όλγα Κεφαλογιάννη στην Κομοτηνή – Στρατηγικό σχέδιο για τον τουρισμό της Ροδόπης

Στο πλαίσιο της κυβερνητικής στρατηγικής για ισόρροπη και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη σε όλη την Ελλάδα, η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη πραγματοποίησε επίσκεψη στην Κομοτηνή, πρωτεύουσα της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης.

Η περιοδεία περιελάμβανε εκτενή συσκέψεις, επισκέψεις σε πολιτιστικά μνημεία και συναντήσεις με θεσμικούς και παραγωγικούς φορείς, με στόχο τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου πλάνου για την τουριστική ενίσχυση της περιοχής.

Σύσκεψη με θεσμικούς παράγοντες

Στα γραφεία της Περιφέρειας πραγματοποιήθηκε κεντρική σύσκεψη υπό τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστο Τοψίδη, με τη συμμετοχή του πρώην Υπουργού και Βουλευτή Ροδόπης Ευριπίδη Στυλιανίδη, του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστου Δερμεντζόπουλου, του Γενικού Γραμματέα Διεθνών και Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του ΥΠΕΞ Δημήτρη Σκάλκου, καθώς και της Γενικής Γραμματέως Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης Βασιλικής Κουτσούκου.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης παρουσιάστηκαν οι ανάγκες και προτεραιότητες της Ροδόπης, με έμφαση στις ειδικές μορφές τουρισμού και στη δημιουργία ενός συντεταγμένου σχεδίου ανάπτυξης.

Σχέδιο για θεματικό τουρισμό

Η Υπουργός υπογράμμισε ότι το σχέδιο θα στηριχθεί σε συγκεκριμένους πυλώνες:

Πολιτιστικός & συνεδριακός τουρισμός: αξιοποίηση εμβληματικών υποδομών όπως το Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής και το Θρακικό Ωδείο.

Προσκυνηματικός τουρισμός: ανάδειξη του θρησκευτικού και πολιτιστικού πλούτου της περιοχής.

Αθλητικός & προπονητικός τουρισμός: συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και χρήση των αθλητικών του υποδομών.

Θαλάσσιος τουρισμός: σχεδιασμός για μεγάλη μαρίνα στο Κρυονέρι Ροδόπης, που θα αποτελέσει φυσική απόληξη του Κάθετου Οδικού Άξονα, συνδέοντας τη Θράκη με το Αιγαίο και τις γειτονικές αγορές.

Διαχείριση, χρηματοδότηση και συνεργασίες

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον κομβικό ρόλο του Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού (DMMO), που θα αναλάβει τη διαχείριση και χρηματοδότηση δράσεων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Συζητήθηκε, επίσης, η ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας με Βουλγαρία και Ρουμανία, για την τόνωση του οδικού τουρισμού και τη δρομολόγηση οργανωμένων εκδρομών.

Δηλώσεις της Υπουργού

Η κ. Κεφαλογιάννη δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Αυτό είναι ένα πρώτο πλάνο ενεργειών, που συνοδεύεται από τη μέριμνά μας για πιο ενισχυμένη προβολή της περιοχής μέσω του ΕΟΤ. Μας ενδιαφέρει η ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού, μέσα από το πρόγραμμα “Τουρισμός για Όλους”, αλλά και η ειδική μέριμνα για τη Ροδόπη που αποτελεί παράδειγμα αρμονικής συνύπαρξης σε ολόκληρη την Ευρώπη».

Επαφές με τοπικούς φορείς και κοινωνία

Η Υπουργός συναντήθηκε με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μαρωνείας και Κομοτηνής Παντελεήμονα, με τον οποίο συζήτησαν τις δυνατότητες ανάπτυξης του προσκυνηματικού τουρισμού.

Ακολούθησαν επισκέψεις στην Τσανάκλειο Δημοτική Βιβλιοθήκη, το Μουσείο Καραθεοδωρή, καθώς και συνάντηση με τον Δήμαρχο Κομοτηνής Ιωάννη Γκαράνη, όπου συζητήθηκαν οι προοπτικές ενίσχυσης της τουριστικής ταυτότητας της πόλης.

Η περιοδεία ολοκληρώθηκε με περιήγηση στο ιστορικό κέντρο και την εμπορική αγορά της Κομοτηνής, καθώς και με συνάντηση με τον Σύνδεσμο Ξενοδόχων Θράκης, όπου εξετάστηκαν τα ζητήματα ενίσχυσης της τουριστικής επιχειρηματικότητας.