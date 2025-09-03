49 προσλήψεις στις Σχολές Ξεναγών Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Ρόδου
03 Sep 2025, 07:15 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
Χριστίνα Λαΐνοπούλου
Σε 49 προσλήψεις εκπαιδευτικών προχωρά το υπουργείο Τουρισμού για την κάλυψη αναγκών των Σχολών Ξεναγών Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Ρόδου του υπουργείου, κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2025-2026.
Στους εκπαιδευτικούς θα ανατεθεί διδακτικό έργο με ωριαία αντιμισθία, θα απασχοληθούν με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και το χρονικό διάστημα της ανάθεσης ωριαίας αντιμισθίας δεν θα υπερβαίνει τους οκτώ μήνες.
Οι διδάσκοντες στις Σχολές Ξεναγών υποχρεούνται...
- να εφαρμόζουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Σχολής, όπως αυτό καθορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας των Σχολών Ξεναγών του Υπουργείου Τουρισμού
- να πραγματοποιούν τις γραπτές εξετάσεις των σπουδαστών και να παραδίδουν τη βαθμολογία των γραπτών εξετάσεων το αργότερο σε δέκα ημέρες από την ημερομηνία εξέτασης του μαθήματος.
- να συμμετέχουν και να διδάσκουν στις προβλεπόμενες από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εκπαιδευτικές εκδρομές και επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, μνημεία, ιστορικούς τόπους και αξιοθέατα της χώρας, εφόσον διδάσκουν σχετικό, με αυτές, μάθημα και ενταχθούν σε αυτές.
