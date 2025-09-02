Η Ελλάδα «επενδύει» στην αγορά της Νότιας Κορέας - Aνοίγει ξανά το Γραφείο ΕΟΤ Ιαπωνίας

Η Ελλάδα στρέφει το βλέμμα της προς την κορεατική αγορά, αναγνωρίζοντας τη δυναμική που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια στον εξερχόμενο τουρισμό της Νότιας Κορέας. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο να ανοίξει εκ νέου γραφείο του ΕΟΤ στην Ιαπωνία, με στόχο την ενίσχυση των ενεργειών προβολής και προώθησης της χώρας μας στη Νότια Κορέα.

Η κίνηση αυτή συνδέεται με την ολοένα αυξανόμενη ζήτηση των Κορεατών για ταξίδια στην Ευρώπη και ειδικά στην Ελλάδα. Ήδη, περισσότερες από 55.000 αφίξεις καταγράφονται ετησίως, με τη χώρα μας να αποτελεί έναν προορισμό που συνδυάζει πολιτισμό, ιστορία, γαστρονομία και νησιωτική εμπειρία — στοιχεία που προσελκύουν ιδιαίτερα τους Κορεάτες ταξιδιώτες.

Παράλληλα, οι δύο αεροπορικές εταιρείες Korean Air και T Way Air εξετάζουν σοβαρά την προοπτική απευθείας πτήσεων από τη Σεούλ προς την Αθήνα, κάτι που, αν υλοποιηθεί, αναμένεται να λειτουργήσει ως καταλύτης για την περαιτέρω ανάπτυξη του τουριστικού ρεύματος. Μέχρι σήμερα, η σύνδεση εξυπηρετείται κυρίως μέσω τσάρτερ πτήσεων που οργανώνουν τουριστικά γραφεία, γεγονός που δείχνει το έντονο ενδιαφέρον της αγοράς, αλλά και την ανάγκη για σταθερές γραμμές.

Σε περίπτωση που δεν προχωρήσει άμεσα το άνοιγμα του γραφείου στην Ιαπωνία, το κορεατικό τουριστικό ενδιαφέρον θα εξυπηρετείται από το γραφείο του ΕΟΤ στην Κίνα. Ωστόσο, η πρόθεση του υπουργείου Τουρισμού και του ΕΟΤ είναι ξεκάθαρη: να ενισχυθεί με στοχευμένες δράσεις η τουριστική παρουσία της Ελλάδας στη Νότια Κορέα, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για περαιτέρω αύξηση αφίξεων και ενίσχυση της τουριστικής διείσδυσης σε μια αγορά υψηλής δαπάνης.

Η προοπτική αυτή επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει την Ασία μόνο ως μακρινή αγορά, αλλά ως στρατηγικό εταίρο για τη βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού της και η πρόσφατη επίσκεψη της υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη στην νότια Κορέα πυροδότησε τις παραπάνω εξελίξεις.















