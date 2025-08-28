Ώριμες οι συνθήκες για απευθείας πτήσεις μεταξύ Σεούλ και Αθήνας

Συνάντηση με στελέχη της αεροπορικής εταιρείας T'Way Air, πραγματοποίησε η Υπουργός Τουρισμού στο πλαίσιο της επίσκεψής της στη Νότια Κορέα.

Η κα. Κεφαλογιάννη τόνισε ότι είναι ώριμες οι συνθήκες για τη πραγματοποίηση απευθείας τακτικών πτήσεων μεταξύ Σεούλ και Αθήνας, καθώς ήδη επισκέπτονται τη χώρα μας, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, 55.000 Κορεάτες, με τον αριθμό να είναι μεγαλύτερος καθώς σημαντικός αριθμός καταγράφεται από άλλες χώρες της Συνθήκης Σένγκεν πριν επισκεφθεί την Ελλάδα.

Σημείωσε ότι για πρώτη φορά ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού θα υλοποιήσει στοχευμένη στρατηγική προώθησης της Ελλάδας στην Κορέα, ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των Κορεατών επισκεπτών στην Ελλάδα.

Η Υπουργός Τουρισμού αναφέρθηκε στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας όπως οι μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες τόσο στις μεγάλες πόλεις όσο και στην ενδοχώρα αλλά και στους τομείς της γαστρονομίας, του οινοτουρισμού αλλά και του τουρισμού ευεξίας. Επισήμανε δε και τις λειτουργικές δυνατότητες των ελληνικών αεροδρομίων και συγκεκριμένα του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών.

Ο Επικεφαλής Επικοινωνίας της T'Way Air κ. Changseop Shim τόνισε ότι η Ελλάδα αποτελεί έναν ελκυστικό προορισμό και γνωστοποίησε ότι η αεροπορική εταιρία αποτελεί από τις αρχές του έτους μέλος του μεγάλου ξενοδοχειακού ομίλου Sono Hospitality Group. κάτι που μπορεί να αποτελέσει ευνοϊκή συνθήκη για την πραγματοποίηση πτήσεων προς την Αθήνα από την T'Way Air.

Τέλος, η κα Κεφαλογιάννη ενημέρωσε τα στελέχη της αεροπορικής εταιρείας για τη λειτουργία one stop shop στο Υπουργείο Τουρισμού που διευκολύνει τις διαδικασίες αδειοδότησης των καταλυμάτων και τις δυνατότητες που υπάρχουν στην Ελλάδα για επενδύσεις και στον ξενοδοχειακό τομέα.

Νωρίτερα σήμερα, η Υπουργός Τουρισμού παραχώρησε συνέντευξη στο κορεατικό τηλεοπτικό κανάλι KBS.