Η Ελλάδα ανοίγει τα φτερά της στην Κορέα – Συναντήσεις Κεφαλογιάννη στη Σεούλ

Εκδήλωση για την προβολή της Ελλάδας σε επιλεγμένο κοινό εκπροσώπων τουριστικών επιχειρήσεων, δημοσιογράφων, influencers και διαμορφωτών κοινής γνώμης της Νότιας Κορέας διοργάνωσε το Υπουργείο Τουρισμού, στο πλαίσιο της επίσκεψης της Υπουργού Τουρισμού κ. Όλγας Κεφαλογιάννη στη Σεούλ.

Η Υπουργός, απευθυνόμενη στους καλεσμένους, ανέδειξε τους ισχυρούς ιστορικούς δεσμούς και τις κοινές αξίες που ενώνουν τους δύο λαούς, ενώ παρουσίασε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας και τις αυθεντικές εμπειρίες που προσφέρει στους επισκέπτες. Στάθηκε ιδιαίτερα στη στρατηγική του Υπουργείου για την ανάπτυξη ποιοτικών μορφών τουρισμού όπως ο πολιτιστικός, ο θαλάσσιος, ο ορεινός, ο τουρισμός ευεξίας και ο γαστρονομικός τουρισμός.

Παράλληλα, υπογράμμισε την αναβάθμιση των τουριστικών υποδομών και της ψηφιακής πύλης visitgreece.gr, που πλέον ενισχύεται με νέα εργαλεία για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της συνδεσιμότητας Ελλάδας – Κορέας, με την καθιέρωση απευθείας πτήσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, με τους προσκεκλημένους να εκφράζουν έντονο ενδιαφέρον για τη χώρα μας, ενώ ακολούθησε γεύμα με ελληνικές γεύσεις και κρασιά.

Στη συνέχεια, η κ. Κεφαλογιάννη συναντήθηκε στο Εθνικό Κοινοβούλιο της Κορέας με τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Φιλίας Ελλάδας – Κορέας, κ. Chil Seung Kwon, με τον οποίο συζήτησε την περαιτέρω εμβάθυνση των σχέσεων φιλίας και συνεργασίας των δύο χωρών. Η Υπουργός τόνισε ότι έχουν πλέον ωριμάσει οι συνθήκες για την ενίσχυση της παρουσίας της Ελλάδας στην κορεατική τουριστική αγορά, με αιχμή την αεροπορική διασύνδεση.

Η επίσκεψη κορυφώθηκε με συνάντηση στη Dragon Studios, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες κινηματογραφικών παραγωγών της Κορέας, όπου η κ. Κεφαλογιάννη συζήτησε με τη διοίκηση της εταιρείας για δυνατότητες συνεργασίας και αξιοποίησης της Ελλάδας ως κινηματογραφικού προορισμού.