Συναντήσεις Κεφαλογιάννη στη Ν.Κορέα | Στο επίκεντρο η απευθείας αεροπορική σύνδεση Σεούλ – Αθήνας
26 Aug 2025, 20:47
Σειρά σημαντικών επαφών με κορυφαίους εκπροσώπους της τουριστικής αγοράς της Νότιας Κορέας πραγματοποίησε σήμερα η Υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής της στη χώρα, συνοδευόμενη από την πρόεδρο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, Άντζελα Βαρελά.
Η κ. Κεφαλογιάννη συναντήθηκε με τους αντιπροέδρους της Korean Air, Kwangho Ko και Seunghyeok Lee, καθώς και με τον Γενικό Διευθυντή, Hoon Jun. Στη συνέχεια είχε επαφές με τον πρόεδρο της Hanjin Tour, Janghoon Lee, και τον αντιπρόεδρο Minsoo Kim, ενώ ακολούθησε συνάντηση με τον διευθυντή της Lotte Tour για την Ευρώπη και την Αμερική, Byung-in Lim.
Κατά τις συνομιλίες της, η Υπουργός ανέδειξε τη Νότια Κορέα ως στρατηγική αγορά-στόχο για την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την ισχυρή αναπτυξιακή πορεία του ελληνικού τουρισμού και τη στροφή της χώρας προς νέες μορφές βιώσιμου τουρισμού, οι οποίες ανταποκρίνονται στις προτιμήσεις των Κορεατών ταξιδιωτών.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη καθιέρωσης απευθείας αεροπορικής σύνδεσης Σεούλ – Αθήνας. Όπως τόνισε η κ. Κεφαλογιάννη, η Ελλάδα δεν προσφέρει μόνο αυθεντικές εμπειρίες υψηλής ποιότητας, αλλά μπορεί να λειτουργήσει και ως ιδανική πύλη προς τις ευρωπαϊκές αγορές.
Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι της Korean Air και των τουριστικών οργανισμών εξέφρασαν έντονο ενδιαφέρον για την ελληνική αγορά, υπογραμμίζοντας ότι απευθύνονται σε υψηλού προφίλ ταξιδιώτες με πολυήμερα πακέτα και συνεργασία μέσω εποχικών πτήσεων. Μάλιστα, οι ιθύνοντες της Korean Air σημείωσαν ότι η εταιρεία εξετάζει σοβαρά την περαιτέρω διείσδυσή της στην ευρωπαϊκή αγορά.
Η Υπουργός Τουρισμού διαβεβαίωσε ότι το Υπουργείο και ο ΕΟΤ θα προχωρήσουν σε στοχευμένες δράσεις για την ενίσχυση της ζήτησης από τη Νότια Κορέα προς ελληνικούς προορισμούς, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την καθιέρωση της απευθείας αεροπορικής σύνδεσης μεταξύ των δύο χωρών.
