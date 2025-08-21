Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών στις Σχολές Ξεναγών Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Ρόδου
21 Aug 2025, 11:34 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
Εκδόθηκε η προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών στις Σχολές Ξεναγών Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Ρόδου του Υπουργείου Τουρισμού για την εκπαιδευτική περίοδο 2025-2027, όπως ενημερώνει το υπουργείο.
Οι θέσεις εισαγωγής σπουδαστών/σπουδαστριών στην Σχολή Ξεναγών Ρόδου, ανέρχονται σε 26.
Οι υποψήφιοι/υποψήφιες προκειμένου να συμμετάσχουν στην διαδικασία επιλογής, υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής από 18.08.2025 μέχρι και 05.09.2025 .
Γενικές πληροφορίες για τις Σχολές Ξεναγών Υπουργείου Τουρισμού:
- Οι Σχολές Ξεναγών Υπουργείου Τουρισμού είναι μεταδευτεροβάθμιες επαγγελματικές σχολές διάρκειας δύο (2) εκπαιδευτικών ετών. Η φοίτηση παρέχεται δωρεάν και είναι υποχρεωτική για το σύνολο του εκπαιδευτικού προγράμματος. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή (από 08.00 πμ έως 15.20 μμ).
- Στους απόφοιτους των Σχολών Ξεναγών Υπουργείου Τουρισμού χορηγείται Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματος του ξεναγού σε όλη την ελληνική επικράτεια.
- Οι προκηρυσσόμενες θέσεις για εισαγωγή σπουδαστών στις Σχολές Ξεναγών Υπουργείου Τουρισμού, καλύπτονται σε ποσοστό 45% από αποφοίτους Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, σε ποσοστό 45% από πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και σε ποσοστό 10% από αποφοίτους των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ) του Υπουργείου Τουρισμού.
- Η επιλογή των υποψηφίων πραγματοποιείται κατόπιν συστήματος μοριοδότησης.
- Οι υποψήφιοι/υποψήφιες δύνανται να είναι : α) Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πληρούν τους όλους τους όρους της προκήρυξης., β) Αλλοδαποί υπήκοοι κρατών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφ’ όσον διαμένουν νομίμως στη χώρα και πληρούν τους όλους τους όρους της προκήρυξης.
- Ολοι/ες οι υποψήφιοι/ες, ανεξαρτήτως του τίτλου σπουδών που κατέχουν, πρέπει να έχουν πιστοποιημένη γνώση, τουλάχιστον δύο (2), πέραν της ελληνικής, ξένων γλωσσών, εκ των οποίων η πρώτη θα πρέπει να είναι σε άριστη γνώση επιπέδου Γ2/C2 και η δεύτερη τουλάχιστον σε πολύ καλή γνώση επιπέδου Γ1/C1. Εάν και οι δύο γλώσσες είναι σε άριστη γνώση επιπέδου Γ2/C2, μοριοδοτούνται αντίστοιχα. Η γνώση των ξένων γλωσσών αποδεικνύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα γλωσσομάθειας του ΑΣΕΠ, όπως ισχύει κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας. Κάθε άλλη ξένη γλώσσα, πέραν των δύο (2) ξένων γλωσσών εισαγωγής μοριοδοτείται μόνο σε γνώση επιπέδου Γ2/C2".
