Εγκύκλιος για την πρακτική άσκηση σπουδαστών και καταρτιζομένων στις Σχολές του Υπουργείου Τουρισμού
13 Aug 2025, 07:54 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
Σοφία Κοντογιάννη
Εγκύκλιος εκδόθηκε σχετικά με την πρακτική άσκηση των σπουδαστών στις Τουριστικές Σχολές και των καταρτιζόμενων στις Σχολές του Υπουργείου Τουρισμού.
Η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική, αποτελεί μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τελεί υπό την εποπτεία των οργάνων του Υπουργείου Τουρισμού. Σπουδαστής και καταρτιζόμενος προκειμένου να ανακηρυχθεί πτυχιούχος ή να λάβει Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης πρέπει να έχει ολοκληρώσει την πρακτική του άσκηση.
Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης οι σπουδαστές και καταρτιζόμενοι χαρακτηρίζονται ως πρακτικά ασκούμενοι.
Ειδικότερα για την ανάπτυξη των απαιτούμενων επαγγελματικών δεξιοτήτων, σχετικών με την ειδικότητά τους, το Υπουργείο Τουρισμού τοποθετεί τους σπουδαστές των Α.Σ.Τ.Ε. και τους καταρτιζόμενους των Σ.Α.Ε.Κ. Τουρισμού σε επιχειρήσεις που άπτονται του τουριστικού τομέα. Σκοπός της πρακτικής άσκησης είναι να δοθεί στους ασκούμενους η ευκαιρία για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και την ανάληψη ευθυνών και απόκτηση εμπειριών, ιδιαίτερα χρήσιμων για τη μετέπειτα επαγγελματική τους πορεία.
Η αποζημίωση της πρακτικής άσκησης των ασκούμενων του Υπουργείου Τουρισμού, ανέρχεται κατ΄ ελάχιστο στο 60% του νόμιμου νομοθετημένου κατώτατου μισθού, όπως εκάστοτε ισχύει, σε περίπτωση δε, συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος από ΕΣΠΑ, ανέρχεται στο 80%.
Όσες επιχειρήσεις δεν παρέχουν στέγη στους πρακτικά ασκούμενους, των οποίων η κατοικία είναι εκτός της περιφερειακής ενότητας που βρίσκεται η επιχείρηση και σε νησιωτικά συμπλέγματα εκτός νήσου, καταβάλλουν σε αυτούς επιπλέον αποζημίωση στέγης ίση κατ’ ελάχιστο με το 20% του νόμιμου νομοθετημένου κατώτατου μισθού, όπως εκάστοτε ισχύει. Επιτρέπεται στους πρακτικά ασκούμενους ακόμα και αν τους παρέχεται στέγη από την επιχείρηση, να διαμένουν με δικές τους δαπάνες εκτός της επιχείρησης στην οποία ασκούνται. Σε αυτή την περίπτωση δεν δικαιούνται της παραπάνω αποζημίωσης στέγης.
Το ποσοστό των πρακτικά ασκούμενων που τοποθετούνται στις επιχειρήσεις δεν δύναται να υπερβαίνει το 17% του τακτικού προσωπικού της και σε κάθε περίπτωση τα 40 άτομα, αν ο αριθμός που προκύπτει από την ποσόστωση είναι μεγαλύτερος.
